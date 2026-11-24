En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron una orden de allanamiento, detuvieron a una pareja de narcomenudistas mayores de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Deán Funes.
El dispositivo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Osvaldo Mariano al 300 de barrio Cerros del Sol. En el interior del domicilio, se secuestraron 319 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, $596.700, una motocicleta y diferentes elementos aparentemente relacionados con la actividad ilegal.
Cabe destacar que el sujeto contaba con antecedentes penales por violencia de género. Además, realizaba el expendio de drogas en su casa y entregaba los estupefacientes a sus clientes utilizando la modalidad delivery.
Por último, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional N.° 23.737.
El dispositivo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Osvaldo Mariano al 300 de barrio Cerros del Sol. En el interior del domicilio, se secuestraron 319 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, $596.700, una motocicleta y diferentes elementos aparentemente relacionados con la actividad ilegal.
Cabe destacar que el sujeto contaba con antecedentes penales por violencia de género. Además, realizaba el expendio de drogas en su casa y entregaba los estupefacientes a sus clientes utilizando la modalidad delivery.
Por último, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional N.° 23.737.
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