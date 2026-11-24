La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, detuvo e imputó a una segunda persona como coautor del homicidio de Mauro Quinteros, el joven repartidor ocurrido en el barrio de Alta Córdoba.
Se trata de un sujeto mayor de edad, cuya detención se hizo efectiva esta madrugada en la Jefatura de Policía, tras practicarse en los últimos días multiples allanamientos y secuestros que permitieron establecer su identidad y vinculación con la autoría del crimen.
Cabe aclarar que también se ha dispuesto el cambio de la calificación legal del hecho por la de Robo Calificado en grado de Tentativa y Homicidio Calificado Criminis Causae.
Se trata de un sujeto mayor de edad, cuya detención se hizo efectiva esta madrugada en la Jefatura de Policía, tras practicarse en los últimos días multiples allanamientos y secuestros que permitieron establecer su identidad y vinculación con la autoría del crimen.
Cabe aclarar que también se ha dispuesto el cambio de la calificación legal del hecho por la de Robo Calificado en grado de Tentativa y Homicidio Calificado Criminis Causae.
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