Córdoba fue sede del Nacional TRI21 2026, un encuentro deportivo que reunió a atletas con síndrome de Down de 14 provincias argentinas. La competencia se llevó adelante en la ciudad capital, con una participación estimada de entre 120 y 140 deportistas.
El evento fue organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), entidad creada en abril de 2021 con el objetivo de nuclear a instituciones de todo el país que trabajan en el desarrollo deportivo de personas con síndrome de Down y promover competencias que contemplen las características y necesidades de sus atletas.
Las actividades se distribuyeron en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos el Polo Deportivo Kempes, el Polideportivo General Paz, General Bustos y Carlos Cerutti. En la pista de atletismo del Kempes se desarrollaron las pruebas de esa disciplina, durante la jornada del sábado, en los turnos de la mañana y la tarde.
Deporte, inclusión y oportunidades
La FADASD trabaja para que los atletas con síndrome de Down cuenten con una estructura federativa que los represente y les permita competir en una categoría propia, con condiciones adecuadas y criterios que favorezcan la equidad deportiva.
En tal sentido, el director de Proyectos Especiales Deportivos de la Agencia Córdoba Deportes, Diego Brazzale, destacó la importancia de recibir este tipo de encuentros en la provincia: “Es muy importante que Córdoba pueda ser sede de competencias de estas características, que promueven la inclusión y generan oportunidades para que cada atleta pueda desarrollarse y competir. Desde la Agencia acompañamos estas iniciativas porque entendemos que el deporte debe ser un espacio abierto para todos, con infraestructura y propuestas que permitan crecer y superarse”.
La realización del Nacional TRI21 en Córdoba permitió fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones deportivas y los espacios destinados al desarrollo del deporte adaptado, acercando competencias de alcance nacional a la infraestructura provincial.
De esta manera, Córdoba continúa promoviendo el acceso a la práctica deportiva y la participación en eventos que reconocen las capacidades de los atletas y generan nuevas oportunidades de desarrollo.
El evento fue organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), entidad creada en abril de 2021 con el objetivo de nuclear a instituciones de todo el país que trabajan en el desarrollo deportivo de personas con síndrome de Down y promover competencias que contemplen las características y necesidades de sus atletas.
Las actividades se distribuyeron en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos el Polo Deportivo Kempes, el Polideportivo General Paz, General Bustos y Carlos Cerutti. En la pista de atletismo del Kempes se desarrollaron las pruebas de esa disciplina, durante la jornada del sábado, en los turnos de la mañana y la tarde.
Deporte, inclusión y oportunidades
La FADASD trabaja para que los atletas con síndrome de Down cuenten con una estructura federativa que los represente y les permita competir en una categoría propia, con condiciones adecuadas y criterios que favorezcan la equidad deportiva.
En tal sentido, el director de Proyectos Especiales Deportivos de la Agencia Córdoba Deportes, Diego Brazzale, destacó la importancia de recibir este tipo de encuentros en la provincia: “Es muy importante que Córdoba pueda ser sede de competencias de estas características, que promueven la inclusión y generan oportunidades para que cada atleta pueda desarrollarse y competir. Desde la Agencia acompañamos estas iniciativas porque entendemos que el deporte debe ser un espacio abierto para todos, con infraestructura y propuestas que permitan crecer y superarse”.
La realización del Nacional TRI21 en Córdoba permitió fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones deportivas y los espacios destinados al desarrollo del deporte adaptado, acercando competencias de alcance nacional a la infraestructura provincial.
De esta manera, Córdoba continúa promoviendo el acceso a la práctica deportiva y la participación en eventos que reconocen las capacidades de los atletas y generan nuevas oportunidades de desarrollo.
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