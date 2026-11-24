Hasta el 26 de noviembre, la provincia de Córdoba será sede del tercer y último evento de la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática (FN’26), que cierra el año con las fases dedicadas a Ciencias y a Tecnología e Ingeniería.
La propuesta, diseñada y organizada por la Secretaría de Educación Nacional, del Ministerio de Capital Humano, a través del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología, convoca convoca en la localidad de Villa Giardino a miles de estudiantes, docentes, equipos de evaluación y referentes de ferias de ciencias de todo el país.
La feria nacional de ciencias es más que un evento, es una propuesta educativa que desafía a estudiantes, docentes y familias a explorar y presentar proyectos que abarcan toda la gama de áreas curriculares y modalidades educativas.
En esta oportunidad, desde las Ciencias (Naturales y Sociales) hasta Educación Tecnológica, la feria es una vitrina de la diversidad y creatividad educativa en el país.
Por su parte, los equipos llegan a Córdoba luego de recorrer las distintas instancias del proceso ferial: escolar, local, provincial y nacional. Cada proyecto nace en el aula, a partir de problemáticas que niños, niñas, jóvenes y adolescentes identifican en su entorno natural, social y tecnológico, y refleja el trabajo colectivo de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
¿Qué se presenta en cada fase?
5ª Fase (eje científico): Incluye proyectos ordinarios sobre todas las disciplinas de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales, integrados con Arte y Matemática. Además, habrá una muestra de proyectos temáticos del Programa Nacional de Educación Solidaria, que vincula los aprendizajes escolares con el servicio a la comunidad.
6ª Fase (Tecnología e Ingeniería): Reúne proyectos con foco en Educación Tecnológica y en temas propios de las especialidades de la Modalidad de Educación Técnica y Profesional.
Habrá también proyectos especiales con foco en Agrotécnica y proyectos temáticos en ejes como Geociencias, Desarrollo Aeroespacial, Robótica e Inteligencia Artificial en la escuela, entre otras líneas de trabajo tecnológico.
Durante las cuatro jornadas, los equipos expondrán sus trabajos en stands abiertos a la comunidad y recibirán una devolución de docentes evaluadores de todo el país, en una instancia pensada como oportunidad de aprendizaje y de intercambio entre pares de las distintas jurisdicciones.
Mucho más que una exposición
La FN’26 se basa íntegramente en estrategias STEAM (Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática) con la Lengua y las Prácticas del Lenguaje como foco transversal de todos los proyectos. Además de las exposiciones, el programa incluye los Desafíos Educativos, aulas-taller en las que estudiantes de distintos puntos del país resuelven problemas en equipo de fusión de ciencia y arte, y los Desafíos Creativos, certámenes artístico-literarios impulsados junto con la Biblioteca Nacional de Maestros.
Además, las docentes que presentan trabajos de Nivel Inicial tendrán la oportunidad de llevar adelante sus propuestas con niños y niñas de jardines de infantes de Córdoba, en la línea de acción que lleva adelante la Feria Nacional denominada “Jardines en Acción”.
Al predio ferial (Hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino) ha llegado un tráiler de la Fundación YPF, con un aula móvil donde se desarrollarán presentaciones sobre la utilización eficiente de la energía. Finalmente, en las instalaciones del predio habrá demostraciones y partidas de GO, del Programa Nacional de Ajedrez y Go de la Secretaría de Educación de la Nación.
En la última jornada de este evento se darán a conocer los estudiantes cuyos proyectos fueron distinguidos y se entregarán menciones especiales, tanto del Ministerio de Capital Humano, como de Ministerios de Educación de diversas provincias del país, incluyendo el de Córdoba.
La propuesta, diseñada y organizada por la Secretaría de Educación Nacional, del Ministerio de Capital Humano, a través del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología, convoca convoca en la localidad de Villa Giardino a miles de estudiantes, docentes, equipos de evaluación y referentes de ferias de ciencias de todo el país.
La feria nacional de ciencias es más que un evento, es una propuesta educativa que desafía a estudiantes, docentes y familias a explorar y presentar proyectos que abarcan toda la gama de áreas curriculares y modalidades educativas.
En esta oportunidad, desde las Ciencias (Naturales y Sociales) hasta Educación Tecnológica, la feria es una vitrina de la diversidad y creatividad educativa en el país.
Por su parte, los equipos llegan a Córdoba luego de recorrer las distintas instancias del proceso ferial: escolar, local, provincial y nacional. Cada proyecto nace en el aula, a partir de problemáticas que niños, niñas, jóvenes y adolescentes identifican en su entorno natural, social y tecnológico, y refleja el trabajo colectivo de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
¿Qué se presenta en cada fase?
5ª Fase (eje científico): Incluye proyectos ordinarios sobre todas las disciplinas de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales, integrados con Arte y Matemática. Además, habrá una muestra de proyectos temáticos del Programa Nacional de Educación Solidaria, que vincula los aprendizajes escolares con el servicio a la comunidad.
6ª Fase (Tecnología e Ingeniería): Reúne proyectos con foco en Educación Tecnológica y en temas propios de las especialidades de la Modalidad de Educación Técnica y Profesional.
Habrá también proyectos especiales con foco en Agrotécnica y proyectos temáticos en ejes como Geociencias, Desarrollo Aeroespacial, Robótica e Inteligencia Artificial en la escuela, entre otras líneas de trabajo tecnológico.
Durante las cuatro jornadas, los equipos expondrán sus trabajos en stands abiertos a la comunidad y recibirán una devolución de docentes evaluadores de todo el país, en una instancia pensada como oportunidad de aprendizaje y de intercambio entre pares de las distintas jurisdicciones.
Mucho más que una exposición
La FN’26 se basa íntegramente en estrategias STEAM (Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática) con la Lengua y las Prácticas del Lenguaje como foco transversal de todos los proyectos. Además de las exposiciones, el programa incluye los Desafíos Educativos, aulas-taller en las que estudiantes de distintos puntos del país resuelven problemas en equipo de fusión de ciencia y arte, y los Desafíos Creativos, certámenes artístico-literarios impulsados junto con la Biblioteca Nacional de Maestros.
Además, las docentes que presentan trabajos de Nivel Inicial tendrán la oportunidad de llevar adelante sus propuestas con niños y niñas de jardines de infantes de Córdoba, en la línea de acción que lleva adelante la Feria Nacional denominada “Jardines en Acción”.
Al predio ferial (Hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino) ha llegado un tráiler de la Fundación YPF, con un aula móvil donde se desarrollarán presentaciones sobre la utilización eficiente de la energía. Finalmente, en las instalaciones del predio habrá demostraciones y partidas de GO, del Programa Nacional de Ajedrez y Go de la Secretaría de Educación de la Nación.
En la última jornada de este evento se darán a conocer los estudiantes cuyos proyectos fueron distinguidos y se entregarán menciones especiales, tanto del Ministerio de Capital Humano, como de Ministerios de Educación de diversas provincias del país, incluyendo el de Córdoba.
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