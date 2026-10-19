Unquillo: realizaban delivery de cocaína y fueron detenidos por la FPA

Tras un mes y medio de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en la ciudad de Unquillo, que culminaron con la detención de un hombre y una mujer, ambos de 35 años, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de calle Los Talas al 200, en barrio Villa Forchieri. Durante los registros, los investigadores secuestraron 100 dosis de cocaína, sustancias de corte, una balanza digital, dinero y diversos elementos relacionados con la causa. Además, incautaron un automóvil que habría sido utilizado para realizar las entregas de drogas.
Según lo establecido, la comercialización se efectuaba tanto en el domicilio como mediante delivery a domicilio en Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende. Además, la vivienda allanada se encontraba a tres cuadras del polideportivo de la ciudad.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó los procedimientos y dispuso la detención de los investigados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.
Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de calle Los Talas al 200, en barrio Villa Forchieri. Durante los registros, los investigadores secuestraron 100 dosis de cocaína, sustancias de corte, una balanza digital, dinero y diversos elementos relacionados con la causa. Además, incautaron un automóvil que habría sido utilizado para realizar las entregas de drogas.
Según lo establecido, la comercialización se efectuaba tanto en el domicilio como mediante delivery a domicilio en Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende. Además, la vivienda allanada se encontraba a tres cuadras del polideportivo de la ciudad.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó los procedimientos y dispuso la detención de los investigados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.
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