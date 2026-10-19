Cosquín: ocho detenidos, secuestro de drogas y controles viales durante un evento masivo

El operativo se desplegó en la Plaza Próspero Molina, donde se congregaron alrededor de 18.000 personas dentro del predio y otras 3.000 en el exterior.
En las últimas horas, en el marco de un evento bailable realizado en la Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín, efectivos de la Departamental Punilla Norte llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la aprehensión de ocho personas, presuntamente vinculadas a hechos delictivos y a infracciones relacionadas con la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.
Durante las intervenciones, el personal policial secuestró marihuana, cocaína, pastillas de Rohypnol, una rueda de auxilio y diversas herramientas, elementos que estarían relacionados con la investigación en curso.
Por otra parte, efectivos de la Policía Caminera realizaron controles vehiculares y labraron 24 actas por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560. Asimismo, se constataron 95 resultados positivos en pruebas de alcoholemia.
El dispositivo de seguridad se desarrolló durante un evento musical que contó con la presencia de una banda de rock y convocó a una importante cantidad de público, estimada en aproximadamente 18.000 personas dentro del predio y otras 3.000 en los sectores externos.
Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, junto con los elementos incautados, y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
En las últimas horas, en el marco de un evento bailable realizado en la Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín, efectivos de la Departamental Punilla Norte llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la aprehensión de ocho personas, presuntamente vinculadas a hechos delictivos y a infracciones relacionadas con la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.
Durante las intervenciones, el personal policial secuestró marihuana, cocaína, pastillas de Rohypnol, una rueda de auxilio y diversas herramientas, elementos que estarían relacionados con la investigación en curso.
Por otra parte, efectivos de la Policía Caminera realizaron controles vehiculares y labraron 24 actas por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560. Asimismo, se constataron 95 resultados positivos en pruebas de alcoholemia.
El dispositivo de seguridad se desarrolló durante un evento musical que contó con la presencia de una banda de rock y convocó a una importante cantidad de público, estimada en aproximadamente 18.000 personas dentro del predio y otras 3.000 en los sectores externos.
Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, junto con los elementos incautados, y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
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