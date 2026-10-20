Programa Primer Paso: continúan abiertas las inscripciones para jóvenes y empleadores

Continúan abiertas las inscripciones para el Programa Primer Paso (PPP), una política pública del Gobierno provincial destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, mediante la capacitación y la articulación con empresas y comercios de todo el territorio.
La nueva convocatoria contempla 15.000 oportunidades para jóvenes de entre 16 y 25 años que residan en Córdoba y no cuenten con experiencia laboral formal. El objetivo es brindar herramientas que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo, impulsen su desarrollo personal y profesional y contribuyan al crecimiento económico.
A más de 25 años de su creación, el PPP se consolidó como una de las principales políticas de promoción del empleo juvenil en Córdoba.
Durante el relanzamiento del programa, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia de generar oportunidades para superar una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al buscar trabajo: la falta de experiencia laboral.
En la misma oportunidad, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, sostuvo: “Los chicos tienen muchas veces la dificultad de conseguir trabajo porque no tienen experiencia, pero nunca van a tener la experiencia si no tienen la oportunidad”.
Entrenamiento laboral: requisitos y beneficios
En esta modalidad, los postulantes deberán buscar una empresa, comercio o empleador donde realizar su práctica laboral, con el acompañamiento del Gobierno provincial.
El entrenamiento tendrá una duración de seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales. Durante ese período, los beneficiarios recibirán capacitaciones diseñadas por las empresas de acuerdo con las necesidades de cada puesto de trabajo.
También podrán acceder a formaciones certificadas a través del Campus Córdoba, con el propósito de fortalecer sus habilidades y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.
Los participantes percibirán una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre el empleador y el Gobierno provincial. Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).
Cómo realizar la inscripción
Los jóvenes interesados deberán ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/, consultar los requisitos y buscar una empresa o comercio donde realizar su entrenamiento.
Posteriormente, tendrán que completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), correspondiente a la modalidad de entrenamiento laboral, consignando sus datos personales y laborales, adjuntando su currículum vitae e ingresando el CUIT de la empresa seleccionada.
La inscripción quedará formalizada una vez que el empleador acepte la postulación.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el 30 de octubre de 2026, mientras que el inicio de las capacitaciones y prácticas laborales está previsto para el 1 de diciembre.
Incorporación laboral mediante contrato por tiempo indeterminado
El Programa Primer Paso también contempla una modalidad de contratación directa, mediante la cual los beneficiarios pueden incorporarse formalmente a una empresa a través de un contrato por tiempo indeterminado.
En estos casos, la remuneración del trabajador será la establecida por el convenio colectivo de trabajo correspondiente a su actividad.
Por su parte, la empresa recibirá un aporte estatal equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante 12 meses. Para personas residentes en los 12 departamentos comprendidos en el PIT, correspondientes al noroeste y sur-sur provincial, el beneficio se incrementará a 1,5 salarios mínimos durante el mismo período.
En esta modalidad, el empleador será responsable de realizar el registro, la postulación y el alta temprana del trabajador.
Más información
Tanto los jóvenes interesados en participar como las empresas y comercios que deseen incorporarse al programa pueden acceder a información detallada sobre requisitos, modalidades y procedimientos de inscripción en el sitio oficial:
https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/
También pueden realizar consultas a través de los siguientes canales de atención:
• Teléfono: 0351 4322900, internos 2002, 2012, 2015 y 2039.
• WhatsApp: 351 552-1832.
La nueva convocatoria contempla 15.000 oportunidades para jóvenes de entre 16 y 25 años que residan en Córdoba y no cuenten con experiencia laboral formal. El objetivo es brindar herramientas que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo, impulsen su desarrollo personal y profesional y contribuyan al crecimiento económico.
A más de 25 años de su creación, el PPP se consolidó como una de las principales políticas de promoción del empleo juvenil en Córdoba.
Durante el relanzamiento del programa, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia de generar oportunidades para superar una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al buscar trabajo: la falta de experiencia laboral.
En la misma oportunidad, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, sostuvo: “Los chicos tienen muchas veces la dificultad de conseguir trabajo porque no tienen experiencia, pero nunca van a tener la experiencia si no tienen la oportunidad”.
Entrenamiento laboral: requisitos y beneficios
En esta modalidad, los postulantes deberán buscar una empresa, comercio o empleador donde realizar su práctica laboral, con el acompañamiento del Gobierno provincial.
El entrenamiento tendrá una duración de seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales. Durante ese período, los beneficiarios recibirán capacitaciones diseñadas por las empresas de acuerdo con las necesidades de cada puesto de trabajo.
También podrán acceder a formaciones certificadas a través del Campus Córdoba, con el propósito de fortalecer sus habilidades y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.
Los participantes percibirán una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre el empleador y el Gobierno provincial. Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).
Cómo realizar la inscripción
Los jóvenes interesados deberán ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/, consultar los requisitos y buscar una empresa o comercio donde realizar su entrenamiento.
Posteriormente, tendrán que completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), correspondiente a la modalidad de entrenamiento laboral, consignando sus datos personales y laborales, adjuntando su currículum vitae e ingresando el CUIT de la empresa seleccionada.
La inscripción quedará formalizada una vez que el empleador acepte la postulación.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el 30 de octubre de 2026, mientras que el inicio de las capacitaciones y prácticas laborales está previsto para el 1 de diciembre.
Incorporación laboral mediante contrato por tiempo indeterminado
El Programa Primer Paso también contempla una modalidad de contratación directa, mediante la cual los beneficiarios pueden incorporarse formalmente a una empresa a través de un contrato por tiempo indeterminado.
En estos casos, la remuneración del trabajador será la establecida por el convenio colectivo de trabajo correspondiente a su actividad.
Por su parte, la empresa recibirá un aporte estatal equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante 12 meses. Para personas residentes en los 12 departamentos comprendidos en el PIT, correspondientes al noroeste y sur-sur provincial, el beneficio se incrementará a 1,5 salarios mínimos durante el mismo período.
En esta modalidad, el empleador será responsable de realizar el registro, la postulación y el alta temprana del trabajador.
Más información
Tanto los jóvenes interesados en participar como las empresas y comercios que deseen incorporarse al programa pueden acceder a información detallada sobre requisitos, modalidades y procedimientos de inscripción en el sitio oficial:
https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/
También pueden realizar consultas a través de los siguientes canales de atención:
• Teléfono: 0351 4322900, internos 2002, 2012, 2015 y 2039.
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