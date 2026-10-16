Córdoba y Buenos Aires fortalecen la cooperación institucional para combatir la narcocriminalidad

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López y su par de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, encabezaron el Encuentro Interjurisdiccional de Justicia y Lucha contra la Narcocriminalidad, con el objetivo de fortalecer el combate a la narcocriminalidad y el narcomenudeo.
Durante la reunión, de la que también participó la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico Nadia Fernández, se conformó una mesa de trabajo con base en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para profundizar la articulación interjurisdiccional.
Este espacio estará integrado por representantes de la FPA, del Servicio Penitenciario de Córdoba y del Ministerio de Justicia y Trabajo, junto con el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de la cúpula policial y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Como parte de las actividades en territorio cordobés, la delegación bonaerense además visitó el Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en Cruz del Eje, para conocer las instalaciones, capacidades operativas y recursos tecnológicos.
Agenda de cooperación
La jornada reafirmó la voluntad de ambas provincias de profundizar el trabajo articulado.
Al respecto, López ratificó el compromiso de trabajo conjunto y coincidió en que “no hay límites geográficos para el delito”, ya que los delincuentes conforman “redes y tejidos que se van extendiendo”.
Planteó que la articulación de inteligencia, tanto entre las fuerzas de seguridad como dentro de los establecimientos penitenciarios, permitirá “generar una capacidad de acción y reacción mucho más fuerte”.
En tanto, Fernández subrayó que “Córdoba y Buenos Aires fueron las primeras provincias en desfederalizar la competencia para que se pueda perseguir el narcomenudeo en su territorio”.
Y agregó que Córdoba, además, creó una Fuerza Policial Antinarcotráfico, “una policía que se dedica específicamente a impedir el asentamiento de organizaciones narcocriminales en la provincia”.
“Para nosotros es fundamental la articulación entre los gobiernos provinciales para enriquecer estos procesos en el combate al narcotráfico. Estamos juntos y vamos a continuar construyendo alianzas que son imprescindibles y necesarias para liberar a nuestros territorios y a los ciudadanos de la narcocriminalidad”.
Por su parte, Alonso destacó la necesidad del trabajo conjunto: “Esto no lo puede resolver la policía sola, ni la justicia sola, ni una provincia sola”.
Y sostuvo que “no puede ser que los criminales estén más organizados que los Estados”, por lo que consideró indispensable compartir información de inteligencia criminal y construir confianza entre las fuerzas.
El encuentro permitió una instancia de articulación estratégica entre dos provincias con trayectorias y modelos diferentes, pero con un desafío común: poner en diálogo la experiencia bonaerense en desfederalización con el modelo cordobés de abordaje integral, que articula la investigación penal, el trabajo de una fuerza especializada y la gestión penitenciaria.
De esta manera, Córdoba y Buenos Aires avanzan en la construcción de espacios de cooperación que permitan fortalecer las capacidades institucionales y optimizar las respuestas del Estado frente a la narcocriminalidad.
Antecedentes
La jornada surgió a partir de la visita institucional realizada por autoridades cordobesas a la provincia de Buenos Aires, donde se planteó generar un espacio de trabajo conjunto para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en materia de desfederalización del narcomenudeo.
A partir de ese intercambio, Fernández impulsó la ampliación de la agenda e invitó a la delegación bonaerense a conocer el CEMAX y las inversiones que Córdoba lleva adelante en infraestructura penitenciaria.
Durante la reunión, de la que también participó la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico Nadia Fernández, se conformó una mesa de trabajo con base en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para profundizar la articulación interjurisdiccional.
Este espacio estará integrado por representantes de la FPA, del Servicio Penitenciario de Córdoba y del Ministerio de Justicia y Trabajo, junto con el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de la cúpula policial y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Como parte de las actividades en territorio cordobés, la delegación bonaerense además visitó el Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en Cruz del Eje, para conocer las instalaciones, capacidades operativas y recursos tecnológicos.
Agenda de cooperación
La jornada reafirmó la voluntad de ambas provincias de profundizar el trabajo articulado.
Al respecto, López ratificó el compromiso de trabajo conjunto y coincidió en que “no hay límites geográficos para el delito”, ya que los delincuentes conforman “redes y tejidos que se van extendiendo”.
Planteó que la articulación de inteligencia, tanto entre las fuerzas de seguridad como dentro de los establecimientos penitenciarios, permitirá “generar una capacidad de acción y reacción mucho más fuerte”.
En tanto, Fernández subrayó que “Córdoba y Buenos Aires fueron las primeras provincias en desfederalizar la competencia para que se pueda perseguir el narcomenudeo en su territorio”.
Y agregó que Córdoba, además, creó una Fuerza Policial Antinarcotráfico, “una policía que se dedica específicamente a impedir el asentamiento de organizaciones narcocriminales en la provincia”.
“Para nosotros es fundamental la articulación entre los gobiernos provinciales para enriquecer estos procesos en el combate al narcotráfico. Estamos juntos y vamos a continuar construyendo alianzas que son imprescindibles y necesarias para liberar a nuestros territorios y a los ciudadanos de la narcocriminalidad”.
Por su parte, Alonso destacó la necesidad del trabajo conjunto: “Esto no lo puede resolver la policía sola, ni la justicia sola, ni una provincia sola”.
Y sostuvo que “no puede ser que los criminales estén más organizados que los Estados”, por lo que consideró indispensable compartir información de inteligencia criminal y construir confianza entre las fuerzas.
El encuentro permitió una instancia de articulación estratégica entre dos provincias con trayectorias y modelos diferentes, pero con un desafío común: poner en diálogo la experiencia bonaerense en desfederalización con el modelo cordobés de abordaje integral, que articula la investigación penal, el trabajo de una fuerza especializada y la gestión penitenciaria.
De esta manera, Córdoba y Buenos Aires avanzan en la construcción de espacios de cooperación que permitan fortalecer las capacidades institucionales y optimizar las respuestas del Estado frente a la narcocriminalidad.
Antecedentes
La jornada surgió a partir de la visita institucional realizada por autoridades cordobesas a la provincia de Buenos Aires, donde se planteó generar un espacio de trabajo conjunto para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en materia de desfederalización del narcomenudeo.
A partir de ese intercambio, Fernández impulsó la ampliación de la agenda e invitó a la delegación bonaerense a conocer el CEMAX y las inversiones que Córdoba lleva adelante en infraestructura penitenciaria.
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