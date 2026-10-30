Gendarmería custodió el traslado de uranio desde Buenos Aires hasta Córdoba

El operativo de seguridad consistió en el acompañamiento de una columna de 13 camiones pesados desde la zona portuaria de Dock Sud hasta las instalaciones de la planta Dioxitek S.A. en la capital cordobesa, realizando una escala técnica intermedia en la Central Nuclear Atucha.
Integrantes del Escuadrón de Seguridad Atucha "Primer Alférez D. Ricardo Julio Sánchez", con apoyo del personal del Escuadrón de Seguridad Embalse, llevaron a cabo el dispositivo de protección, custodia y acompañamiento de 13 transportes de carga pesada que trasladaban concentrado de uranio tomando los cuidados necesarios ya que se trata de un elemento químico siendo considerado carga peligrosa.
La misión operativa se inició en el sector portuario de la localidad de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, teniendo como destino final las instalaciones industriales de la empresa Dioxitek S.A. en la ciudad de Córdoba.
El desplazamiento interprovincial de la cápsula de seguridad se ejecutó de manera coordinada en dos etapas logísticas, realizando una escala técnica y base operativa temporal en la Central Nuclear Atucha.
Posteriormente, la columna continuó su trayecto bajo permanente vigilancia hasta materializar el ingreso formal del insumo estratégico al predio receptor.
Finalmente, se completó la entrega del material crítico sin registrarse anomalías.
Integrantes del Escuadrón de Seguridad Atucha "Primer Alférez D. Ricardo Julio Sánchez", con apoyo del personal del Escuadrón de Seguridad Embalse, llevaron a cabo el dispositivo de protección, custodia y acompañamiento de 13 transportes de carga pesada que trasladaban concentrado de uranio tomando los cuidados necesarios ya que se trata de un elemento químico siendo considerado carga peligrosa.
La misión operativa se inició en el sector portuario de la localidad de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, teniendo como destino final las instalaciones industriales de la empresa Dioxitek S.A. en la ciudad de Córdoba.
El desplazamiento interprovincial de la cápsula de seguridad se ejecutó de manera coordinada en dos etapas logísticas, realizando una escala técnica y base operativa temporal en la Central Nuclear Atucha.
Posteriormente, la columna continuó su trayecto bajo permanente vigilancia hasta materializar el ingreso formal del insumo estratégico al predio receptor.
Finalmente, se completó la entrega del material crítico sin registrarse anomalías.
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