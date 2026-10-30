Llega la segunda edición de “La Noche de las Galerías y las Peatonales” acompañada de propuestas culturales

Este viernes, de 19 a 00 horas, el centro de Córdoba será escenario de “La Noche de las Galerías y las Peatonales 2” en la capital de Córdoba, una idea que busca revitalizar el área central de la ciudad y fortalecer la actividad comercial y cultural con entrada libre y gratuita para todas las propuestas.
La actividad busca promover la circulación de vecinos y visitantes, incentivar el consumo local y recuperar las calles, galerías y peatonales como espacios de encuentro y convivencia. Para ello, articula el trabajo del sector público con comerciantes, instituciones y referentes culturales.
Luego de su reprogramación, el evento mantendrá su propuesta artística y cultural, con una grilla distribuida en cinco escenarios y distintos espacios públicos del Centro, con propuestas gastronómicas y comercios abiertos con precios y promociones especiales.
La programación artística contará con la participación de destacados referentes de la música cordobesa, entre ellos Pachi Herrera, Small Jazz Band, Cuatro al Hilo, 5 Sentidos Folklore, Lorena Jiménez, Emilio Morales, Esquejez, Las Rositas, La Pregot Sexteto, Tati Falco y Don Rubí, junto a otros artistas y agrupaciones que ofrecerán espectáculos de diferentes géneros musicales a lo largo de la noche
De esta manera, la propuesta reunirá música, cultura, entretenimiento y patrimonio en una jornada que pondrá en valor la identidad cordobesa y promoverá el disfrute de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba, junto a comerciantes del área central y la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal de Barrio Centro.
Cuatro escenarios con música en vivo
La propuesta contará con una programación artística que recorrerá distintos géneros musicales, entre ellos folklore, jazz, rock, música popular y propuestas urbanas, además de ensambles instrumentales. Los espectáculos se distribuirán en cuatro escenarios ubicados en distintos puntos del área central.
Escenario 1 – 9 de Julio y Jujuy
19:00 h – Gabriel Polidoro
19:30 h – Las Rositas
20:30 h – Sexteto Pregot
21:15 h – Murga Caprichoso Rejunte
22:15 h – 4 al Hilo
23:15 h – 5 Sentidos
Escenario 2 – 9 de Julio 250
19:00 h – Lara DJ Set
20:00 h – Ian Skorscha
21:00 h – Tati Falco
22:00 h – La Virgencitx + Rodibú
23:00 h – The Data Entry
Escenario 3 – Deán Funes esquina Rivera Indarte
19:00 h – Esquejes
20:00 h – Lorena Jiménez
21:00 h – Small Jazz Band
21:40 h – Acto de inauguración oficial
22:00 h – Emilio Morales
23:00 h – Pachi Herrera
Este escenario será sede del acto de inauguración oficial, previsto para las 21:40 horas, con la participación de representantes de las instituciones organizadoras y autoridades
Escenario 4 – Obispo Trejo esquina Caseros
19:00 h – Vivace Trío de Cuerdas
20:00 h – Don Rubí
21:00 h – La Triplera Folk
22:00 h – Kary Sánchez.
Conciertos corales
Esta segunda edición será en el marco de apertura del Encuentro Nacional de Coros de Córdoba, con actuaciones en galerías comerciales y espacios emblemáticos del centro cordobés. Las presentaciones invitan al público a recorrer estos espacios, descubrir diferentes agrupaciones vocales y disfrutar de la música coral con entrada libre y gratuita.
Galería Rex – Rivera Indarte 163
20:00 h – Coro Voces de Oriente
21:15 h – Coro Off Topic
Galería Planeta – General Paz 159
22:15 h – Orfeón Balear
Pasaje Muñoz – San Martín 165
20:30 h – Coro de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Galería Libertad / Mitre – Deán Funes 154
21:00 h – Coro Vorágine
21:30 h – Grupo Vocal Cre-siendo
Galería San Martín – San Martín 90
20:30 h – Coro de La Catedral
21:30 h – Coro Profetas
Basílica Nuestra Señora de la Merced – 25 de Mayo 83
Concierto solidario | De 18:30 a 21:00 h
La Basílica Nuestra Señora de la Merced se incorpora a la programación con un concierto solidario organizado en el marco de Encuentros Musicales Clásicos, que reunirá a destacados coros y ensambles musicales de Córdoba. Grilla de presentaciones:
Dúo Caminantas (flautas). Virginia Rivarola y Eugenia de la Colina.
Coro de Niños del ISEAM Domingo Zípoli, Escuela de Niños Cantores de Córdoba, nivel primario. Dirección: Florencia Puw.
Coro Femenino Zarzamoras. Dirección: Mariela Pagani.
Coro de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Dirección: Ariel Ujaldón.
Coro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirección: Sandra Leoni.
Otras propuestas culturales y recreativas
Desde las 19 horas, la Plazoleta del Fundador ofrecerá actividades culturales, recreativas y artísticas destinadas especialmente a las familias y a los más pequeños. Actividades previstas:
• Atriles con pinturas para niños.
• Exhibición por los 50 años de la Escuela de Karate Ketsugo Córdoba.
• Paulina los Pájaros, espectáculo de circo.
• Compañía Simpañía, espectáculo de circo.
Por otra parte, en la calle 9 de Julio al 350, los amantes de los vehículos históricos podrán recorrer una exposición de autos antiguos, que sumará un atractivo especial a la propuesta cultural y recreativa en el área central.
De 19 a 00 horas, el Moto Club Puma presentará una exposición de motocicletas clásicas sobre calle 25 de Mayo, junto a la Basílica de la Merced.
La propuesta permitirá apreciar vehículos que forman parte de la historia y el patrimonio del motociclismo cordobés.
La actividad busca promover la circulación de vecinos y visitantes, incentivar el consumo local y recuperar las calles, galerías y peatonales como espacios de encuentro y convivencia. Para ello, articula el trabajo del sector público con comerciantes, instituciones y referentes culturales.
Luego de su reprogramación, el evento mantendrá su propuesta artística y cultural, con una grilla distribuida en cinco escenarios y distintos espacios públicos del Centro, con propuestas gastronómicas y comercios abiertos con precios y promociones especiales.
La programación artística contará con la participación de destacados referentes de la música cordobesa, entre ellos Pachi Herrera, Small Jazz Band, Cuatro al Hilo, 5 Sentidos Folklore, Lorena Jiménez, Emilio Morales, Esquejez, Las Rositas, La Pregot Sexteto, Tati Falco y Don Rubí, junto a otros artistas y agrupaciones que ofrecerán espectáculos de diferentes géneros musicales a lo largo de la noche
De esta manera, la propuesta reunirá música, cultura, entretenimiento y patrimonio en una jornada que pondrá en valor la identidad cordobesa y promoverá el disfrute de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba, junto a comerciantes del área central y la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal de Barrio Centro.
Cuatro escenarios con música en vivo
La propuesta contará con una programación artística que recorrerá distintos géneros musicales, entre ellos folklore, jazz, rock, música popular y propuestas urbanas, además de ensambles instrumentales. Los espectáculos se distribuirán en cuatro escenarios ubicados en distintos puntos del área central.
Escenario 1 – 9 de Julio y Jujuy
19:00 h – Gabriel Polidoro
19:30 h – Las Rositas
20:30 h – Sexteto Pregot
21:15 h – Murga Caprichoso Rejunte
22:15 h – 4 al Hilo
23:15 h – 5 Sentidos
Escenario 2 – 9 de Julio 250
19:00 h – Lara DJ Set
20:00 h – Ian Skorscha
21:00 h – Tati Falco
22:00 h – La Virgencitx + Rodibú
23:00 h – The Data Entry
Escenario 3 – Deán Funes esquina Rivera Indarte
19:00 h – Esquejes
20:00 h – Lorena Jiménez
21:00 h – Small Jazz Band
21:40 h – Acto de inauguración oficial
22:00 h – Emilio Morales
23:00 h – Pachi Herrera
Este escenario será sede del acto de inauguración oficial, previsto para las 21:40 horas, con la participación de representantes de las instituciones organizadoras y autoridades
Escenario 4 – Obispo Trejo esquina Caseros
19:00 h – Vivace Trío de Cuerdas
20:00 h – Don Rubí
21:00 h – La Triplera Folk
22:00 h – Kary Sánchez.
Conciertos corales
Esta segunda edición será en el marco de apertura del Encuentro Nacional de Coros de Córdoba, con actuaciones en galerías comerciales y espacios emblemáticos del centro cordobés. Las presentaciones invitan al público a recorrer estos espacios, descubrir diferentes agrupaciones vocales y disfrutar de la música coral con entrada libre y gratuita.
Galería Rex – Rivera Indarte 163
20:00 h – Coro Voces de Oriente
21:15 h – Coro Off Topic
Galería Planeta – General Paz 159
22:15 h – Orfeón Balear
Pasaje Muñoz – San Martín 165
20:30 h – Coro de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Galería Libertad / Mitre – Deán Funes 154
21:00 h – Coro Vorágine
21:30 h – Grupo Vocal Cre-siendo
Galería San Martín – San Martín 90
20:30 h – Coro de La Catedral
21:30 h – Coro Profetas
Basílica Nuestra Señora de la Merced – 25 de Mayo 83
Concierto solidario | De 18:30 a 21:00 h
La Basílica Nuestra Señora de la Merced se incorpora a la programación con un concierto solidario organizado en el marco de Encuentros Musicales Clásicos, que reunirá a destacados coros y ensambles musicales de Córdoba. Grilla de presentaciones:
Dúo Caminantas (flautas). Virginia Rivarola y Eugenia de la Colina.
Coro de Niños del ISEAM Domingo Zípoli, Escuela de Niños Cantores de Córdoba, nivel primario. Dirección: Florencia Puw.
Coro Femenino Zarzamoras. Dirección: Mariela Pagani.
Coro de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Dirección: Ariel Ujaldón.
Coro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirección: Sandra Leoni.
Otras propuestas culturales y recreativas
Desde las 19 horas, la Plazoleta del Fundador ofrecerá actividades culturales, recreativas y artísticas destinadas especialmente a las familias y a los más pequeños. Actividades previstas:
• Atriles con pinturas para niños.
• Exhibición por los 50 años de la Escuela de Karate Ketsugo Córdoba.
• Paulina los Pájaros, espectáculo de circo.
• Compañía Simpañía, espectáculo de circo.
Por otra parte, en la calle 9 de Julio al 350, los amantes de los vehículos históricos podrán recorrer una exposición de autos antiguos, que sumará un atractivo especial a la propuesta cultural y recreativa en el área central.
De 19 a 00 horas, el Moto Club Puma presentará una exposición de motocicletas clásicas sobre calle 25 de Mayo, junto a la Basílica de la Merced.
La propuesta permitirá apreciar vehículos que forman parte de la historia y el patrimonio del motociclismo cordobés.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario