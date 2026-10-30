viernes, 30 de octubre de 2026

Descarrilamiento de vagones

En Ex Ruta 60, Km 610, se registró el descarrilamiento de cuatro (04) vagones de una formación ferroviaria perteneciente a la empresa Belgrano Cargas, integrada por un total de treinta (30) vagones que transportaban maíz. No se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales.

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