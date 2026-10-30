Descarrilamiento de vagones

En Ex Ruta 60, Km 610, se registró el descarrilamiento de cuatro (04) vagones de una formación ferroviaria perteneciente a la empresa Belgrano Cargas, integrada por un total de treinta (30) vagones que transportaban maíz. No se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario