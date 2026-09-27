La Provincia invita a los clubes cordobeses a inscribir a sus chicos para ver gratis a la Selección en el Kempes

El próximo miércoles 30 de septiembre, la Selección Argentina volverá a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes, después de más de cuatro años, para enfrentar a Bolivia.
En ese marco, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, impulsa una acción social destinada a acercar a los más chicos de las instituciones deportivas de la provincia a una jornada inolvidable junto a la Selección.
La propuesta está dirigida a niños y niñas de hasta 12 años inclusive, quienes podrán asistir sin cargo al encuentro y disfrutar del partido desde la Platea Gasparini Alta.
De esta manera, clubes e instituciones podrán compartir junto a sus deportistas una experiencia única: pasar del club al Kempes y vivir desde las tribunas la pasión por la Selección Argentina.
Los cupos son limitados y las instituciones interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible a través de CiDi, ingresando desde la web de la Agencia Córdoba Deportes. Dentro, encontrarán la modalidad de inscripción y las bases y condiciones para participar.
La ubicación dispuesta será la bandeja superior de la Platea Gasparini, donde los grupos de niños deberán ser acompañados por un número máximo de hasta cuatro adultos, también autorizados por las instituciones.
¿Cómo registrarse?
Las instituciones deportivas interesadas deberán completar el formulario de inscripción que estará disponible desde el sábado 26 de septiembre hasta el lunes 28 de septiembre a las 10:30.
Paso 1. Ingresar al formulario
Acceder al formulario de inscripción a través del enlace disponible en este link o en el banner del sitio web de la Agencia Córdoba Deportes. https://fid.cba.gov.ar/ee-fid-multinota/fr/#/form/DEPORTES/IncPartido
Paso 2. Registrar a la institución. La persona que complete el formulario deberá hacerlo en nombre de la institución deportiva y quedará registrada como Responsable Nº 1.
La inscripción se realizará con sus datos personales y su cuenta de CiDi Nivel 2 (requisito indispensable y obligatorio), por lo que deberá consignar un número de teléfono de contacto actualizado, en el cual recibirán la confirmación.
Paso 3. Conformar el grupo
Cada grupo estará integrado por un máximo de 40 personas: hasta 36 niños y niñas y 4 adultos responsables.
Paso 4. Aceptar las condiciones. Antes de finalizar la inscripción, será necesario leer y aceptar los términos y condiciones correspondientes a la participación.
Paso 5. Esperar la confirmación. Una vez completado el formulario, la institución deberá aguardar el contacto telefónico de la organización. En esa comunicación se confirmará la participación y se brindará la información necesaria, junto con la documentación que deberá presentarse el día del evento.
Importante: completar el formulario de inscripción no implica por sí solo la confirmación de la participación. Las instituciones deberán aguardar el contacto telefónico.
Una experiencia para los clubes cordobeses
La llegada de la Selección al Kempes representa uno de los grandes acontecimientos deportivos del año para Córdoba.
El encuentro ante Bolivia marcará además el regreso del conjunto nacional al estadio desde febrero de 2022, cuando enfrentó a Colombia por las Eliminatorias.
En esta oportunidad, se busca que esta fiesta deportiva también pueda ser compartida por los niños y niñas que forman las instituciones de toda la provincia.
En ese marco, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, impulsa una acción social destinada a acercar a los más chicos de las instituciones deportivas de la provincia a una jornada inolvidable junto a la Selección.
La propuesta está dirigida a niños y niñas de hasta 12 años inclusive, quienes podrán asistir sin cargo al encuentro y disfrutar del partido desde la Platea Gasparini Alta.
De esta manera, clubes e instituciones podrán compartir junto a sus deportistas una experiencia única: pasar del club al Kempes y vivir desde las tribunas la pasión por la Selección Argentina.
Los cupos son limitados y las instituciones interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible a través de CiDi, ingresando desde la web de la Agencia Córdoba Deportes. Dentro, encontrarán la modalidad de inscripción y las bases y condiciones para participar.
La ubicación dispuesta será la bandeja superior de la Platea Gasparini, donde los grupos de niños deberán ser acompañados por un número máximo de hasta cuatro adultos, también autorizados por las instituciones.
¿Cómo registrarse?
Las instituciones deportivas interesadas deberán completar el formulario de inscripción que estará disponible desde el sábado 26 de septiembre hasta el lunes 28 de septiembre a las 10:30.
Paso 1. Ingresar al formulario
Acceder al formulario de inscripción a través del enlace disponible en este link o en el banner del sitio web de la Agencia Córdoba Deportes. https://fid.cba.gov.ar/ee-fid-multinota/fr/#/form/DEPORTES/IncPartido
Paso 2. Registrar a la institución. La persona que complete el formulario deberá hacerlo en nombre de la institución deportiva y quedará registrada como Responsable Nº 1.
La inscripción se realizará con sus datos personales y su cuenta de CiDi Nivel 2 (requisito indispensable y obligatorio), por lo que deberá consignar un número de teléfono de contacto actualizado, en el cual recibirán la confirmación.
Paso 3. Conformar el grupo
Cada grupo estará integrado por un máximo de 40 personas: hasta 36 niños y niñas y 4 adultos responsables.
Paso 4. Aceptar las condiciones. Antes de finalizar la inscripción, será necesario leer y aceptar los términos y condiciones correspondientes a la participación.
Paso 5. Esperar la confirmación. Una vez completado el formulario, la institución deberá aguardar el contacto telefónico de la organización. En esa comunicación se confirmará la participación y se brindará la información necesaria, junto con la documentación que deberá presentarse el día del evento.
Importante: completar el formulario de inscripción no implica por sí solo la confirmación de la participación. Las instituciones deberán aguardar el contacto telefónico.
Una experiencia para los clubes cordobeses
La llegada de la Selección al Kempes representa uno de los grandes acontecimientos deportivos del año para Córdoba.
El encuentro ante Bolivia marcará además el regreso del conjunto nacional al estadio desde febrero de 2022, cuando enfrentó a Colombia por las Eliminatorias.
En esta oportunidad, se busca que esta fiesta deportiva también pueda ser compartida por los niños y niñas que forman las instituciones de toda la provincia.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario