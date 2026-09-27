Cuenta regresiva para Argentina – Bolivia: Arrancó la venta de estacionamientos en el Parking del Kempes

Caminos de las Sierras ya habilitó en su página web www.caminosdelassierras.com.ar la venta de los estacionamientos para el partido que disputará la Selección Argentina el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Se trata de los 2.740 espacios construidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Estadio Parking, ubicado en las áreas circundantes al estadio y compuesto de siete playas distintas, con accesos jerarquizados individuales, pórtico, baños e instalaciones contra incendios con hidrantes conectados a cisternas.
La entrada de vehículos estará habilitada ese día a partir de las 16 hs.
El costo de la estadía es de 10 mil pesos para las motocicletas y 20 mil pesos para los automóviles y puede ser abonado en la web con tarjeta de débito, crédito o QR.
Al realizar el proceso de compra, los asistentes podrán elegir el sector donde estacionar su vehículo, de acuerdo al sector de la ciudad desde donde provengan:
• Sector Rotonda y Playa 1, para facilitar el ingreso de quienes accedan desde Circunvalación Sur (sentido El Tropezón – Kempes) y desde el Puente 15.
• Playas 2, 3, 4, 5 y 6, para quienes transiten desde el sector norte del anillo de Circunvalación (sentido Mujer Urbana – Kempes).
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se presentará el próximo miércoles en el Kempes luego de cuatro años, y será el primer partido que disputará el seleccionado argentino en el país luego del Mundial 2026.
Se trata de los 2.740 espacios construidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Estadio Parking, ubicado en las áreas circundantes al estadio y compuesto de siete playas distintas, con accesos jerarquizados individuales, pórtico, baños e instalaciones contra incendios con hidrantes conectados a cisternas.
La entrada de vehículos estará habilitada ese día a partir de las 16 hs.
El costo de la estadía es de 10 mil pesos para las motocicletas y 20 mil pesos para los automóviles y puede ser abonado en la web con tarjeta de débito, crédito o QR.
Al realizar el proceso de compra, los asistentes podrán elegir el sector donde estacionar su vehículo, de acuerdo al sector de la ciudad desde donde provengan:
• Sector Rotonda y Playa 1, para facilitar el ingreso de quienes accedan desde Circunvalación Sur (sentido El Tropezón – Kempes) y desde el Puente 15.
• Playas 2, 3, 4, 5 y 6, para quienes transiten desde el sector norte del anillo de Circunvalación (sentido Mujer Urbana – Kempes).
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se presentará el próximo miércoles en el Kempes luego de cuatro años, y será el primer partido que disputará el seleccionado argentino en el país luego del Mundial 2026.
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