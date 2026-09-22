La Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Río Cuarto, detuvo a dos personas involucradas en un homicidio con arma de fuego. El hecho ocurrió en la zona de la Ribera del Río cuarto en circunstancias que son materia de investigación. De acuerdo a los primeros indicios en esa zona se produjo una riña y la víctima fue herido con un arma de fuego, luego trasladado para su atención médica, falleció a las horas producto de las lesiones recibidas.
Personal de la Departamental Río Cuarto montó un operativo inmediato, logrando la aprehensión del supuesto autor material y de otro implicado a bordo de una motocicleta. En el lugar del hecho se desempeñaron gabinetes científicos de Policía Judicial. La investigación se encuentra bajo las directivas de la Fiscalía de Competencia Múltiple Dos de Río Cuarto, la cual coordina las medidas para esclarecer lo sucedido.
Personal de la Departamental Río Cuarto montó un operativo inmediato, logrando la aprehensión del supuesto autor material y de otro implicado a bordo de una motocicleta. En el lugar del hecho se desempeñaron gabinetes científicos de Policía Judicial. La investigación se encuentra bajo las directivas de la Fiscalía de Competencia Múltiple Dos de Río Cuarto, la cual coordina las medidas para esclarecer lo sucedido.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario