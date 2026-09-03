La Provincia abre las inscripciones para 25 cursos virtuales de formación laboral

El Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo pone en marcha la segunda etapa 2026 de CBA Me Capacita, el Programa Provincial de Capacitación en Oficios y Formación Profesional.
Desde el 2 de septiembre hasta el 30 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para 25 cursos virtuales vinculados con las competencias laborales más demandadas. La propuesta contará con un cupo previsto para 5.000 personas de toda la provincia.
La formación está destinada a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni su situación laboral.
Los cursos podrán realizarse desde cualquier lugar con acceso a internet y se habilitarán de manera gradual a través de Campus Córdoba.
La iniciativa forma parte de las políticas públicas de promoción del empleo impulsadas por el Gobierno provincial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, fortalecer la empleabilidad y acompañar las nuevas demandas del mundo del trabajo.
Por sexto año consecutivo, CBA Me Capacita desarrolla esta iniciativa en articulación con Campus Córdoba. Durante la primera etapa de 2026, más de 8.600 cordobeses y cordobesas participaron de diferentes trayectos de capacitación.
Además, durante el primer semestre, más de 3.600 beneficiarios de los programas Primer Paso y Empleo +26 realizaron cursos como parte de sus prácticas laborales y obtuvieron su certificación oficial.
Los 25 cursos disponibles
La nueva convocatoria incluye las siguientes propuestas:
• Teletrabajo.
• Introducción a Word.
• Introducción a Excel.
• Introducción a las instalaciones sanitarias y de gas.
• Herramientas informáticas aplicadas a instalaciones eléctricas.
• Salud y Seguridad en ámbitos laborales.
• Introducción a la Gestión de Ventas Mayoristas.
• Introducción a la Producción y Gestión de Emprendimientos Culturales.
• Excel Nivel 1.
• Introducción a la Programación, Domótica y Robótica.
• Introducción al Testing de Software.
• Introducción al Manejo de Drones.
• Introducción a la Logística.
• Introducción al Marketing Digital y Comercio Electrónico.
• Introducción a Ventas y Negociación.
• Habilidades y Competencias Sociolaborales.
• Introducción al Turismo.
• Introducción a la Economía Verde.
• Introducción a las Energías Renovables.
• Introducción a la Soldadura Básica.
• Introducción a la Programación de CNC.
• Introducción al Torno Convencional.
• Habilidades Digitales: Interactúe en Línea de Manera Segura y Responsable.
• Habilidades Digitales: Crear Contenido Digital.
• Habilidades Digitales: Colabore y Gestione el Contenido Digitalmente.
• Nuevas herramientas para la economía social.
En paralelo, el programa Fortalecer Oficios, dependiente de la Secretaría de Economía Social, incorporó dos nuevas propuestas de formación virtual práctica.
De esta manera, ofrece ocho cursos breves, virtuales y asincrónicos para personas que busquen iniciar o potenciar proyectos productivos y emprendimientos. En lo que va de 2026, estas capacitaciones registraron más de 8.825 participantes en toda la provincia.
Los cursos disponibles son:
• Desarrollo de Redes Comerciales para la Economía Social —nuevo—.
• Planificación de Marca en la Economía Social —nuevo—.
• Herramientas para la Comercialización Popular.
• Manejo de Redes Sociales para la Economía Social.
• Introducción a la Gestión de Emprendimientos de la Economía Social.
• Introducción al Ecodiseño de Prendas.
• Fotografía para Emprendimientos de la Economía Social.
• Manipulación Segura de Alimentos para Productores de la Economía Social.
• Formación de calidad para los sectores productivos
Durante agosto también comenzó la segunda etapa de la formación virtual destinada a trabajadores y trabajadoras del sector comercial y de servicios.
La propuesta busca fortalecer las capacidades de gestión, acompañar el desarrollo de las actividades laborales y favorecer mayores niveles de competitividad, modernización y profesionalización.
La iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre los ministerios de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; y Educación, junto con federaciones, cámaras empresariales y sindicatos.
Esta cooperación reafirma las políticas públicas orientadas al crecimiento de los sectores socioproductivos, la inclusión laboral, la generación de empleo de calidad y el desarrollo económico sostenible.
Más oportunidades de formación tecnológica
A estas acciones se suma una nueva convocatoria del programa Crea Futuro, que otorgará 3.500 becas y avanza hacia las 10.000 oportunidades de capacitación en áreas tecnológicas estratégicas.
La oferta incluye inteligencia artificial, aplicaciones avanzadas de IA para entornos productivos, ciberseguridad, seguridad informática y redes, programación, marketing y publicidad digital, negocios digitales, comercio electrónico y soporte tecnológico, entre otras disciplinas.
Crea Futuro es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, desarrollada junto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; la empresa Aleph; R’Evolution Education; la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo 21.
Actualización para capacitadores de oficios
Más de 840 capacitadores y capacitadoras que enseñan oficios en diferentes puntos de la provincia también accedieron a trayectos virtuales de formación y actualización.
Las propuestas disponibles son:
• Introducción a la Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional.
• La Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional: ¿cómo planificar un curso de Formación Profesional?
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, conocer los detalles de cada curso y completar su inscripción a través de los canales oficiales del Gobierno de Córdoba y de Campus Córdoba en https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list
Desde el 2 de septiembre hasta el 30 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para 25 cursos virtuales vinculados con las competencias laborales más demandadas. La propuesta contará con un cupo previsto para 5.000 personas de toda la provincia.
La formación está destinada a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni su situación laboral.
Los cursos podrán realizarse desde cualquier lugar con acceso a internet y se habilitarán de manera gradual a través de Campus Córdoba.
La iniciativa forma parte de las políticas públicas de promoción del empleo impulsadas por el Gobierno provincial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, fortalecer la empleabilidad y acompañar las nuevas demandas del mundo del trabajo.
Por sexto año consecutivo, CBA Me Capacita desarrolla esta iniciativa en articulación con Campus Córdoba. Durante la primera etapa de 2026, más de 8.600 cordobeses y cordobesas participaron de diferentes trayectos de capacitación.
Además, durante el primer semestre, más de 3.600 beneficiarios de los programas Primer Paso y Empleo +26 realizaron cursos como parte de sus prácticas laborales y obtuvieron su certificación oficial.
Los 25 cursos disponibles
La nueva convocatoria incluye las siguientes propuestas:
• Teletrabajo.
• Introducción a Word.
• Introducción a Excel.
• Introducción a las instalaciones sanitarias y de gas.
• Herramientas informáticas aplicadas a instalaciones eléctricas.
• Salud y Seguridad en ámbitos laborales.
• Introducción a la Gestión de Ventas Mayoristas.
• Introducción a la Producción y Gestión de Emprendimientos Culturales.
• Excel Nivel 1.
• Introducción a la Programación, Domótica y Robótica.
• Introducción al Testing de Software.
• Introducción al Manejo de Drones.
• Introducción a la Logística.
• Introducción al Marketing Digital y Comercio Electrónico.
• Introducción a Ventas y Negociación.
• Habilidades y Competencias Sociolaborales.
• Introducción al Turismo.
• Introducción a la Economía Verde.
• Introducción a las Energías Renovables.
• Introducción a la Soldadura Básica.
• Introducción a la Programación de CNC.
• Introducción al Torno Convencional.
• Habilidades Digitales: Interactúe en Línea de Manera Segura y Responsable.
• Habilidades Digitales: Crear Contenido Digital.
• Habilidades Digitales: Colabore y Gestione el Contenido Digitalmente.
• Nuevas herramientas para la economía social.
En paralelo, el programa Fortalecer Oficios, dependiente de la Secretaría de Economía Social, incorporó dos nuevas propuestas de formación virtual práctica.
De esta manera, ofrece ocho cursos breves, virtuales y asincrónicos para personas que busquen iniciar o potenciar proyectos productivos y emprendimientos. En lo que va de 2026, estas capacitaciones registraron más de 8.825 participantes en toda la provincia.
Los cursos disponibles son:
• Desarrollo de Redes Comerciales para la Economía Social —nuevo—.
• Planificación de Marca en la Economía Social —nuevo—.
• Herramientas para la Comercialización Popular.
• Manejo de Redes Sociales para la Economía Social.
• Introducción a la Gestión de Emprendimientos de la Economía Social.
• Introducción al Ecodiseño de Prendas.
• Fotografía para Emprendimientos de la Economía Social.
• Manipulación Segura de Alimentos para Productores de la Economía Social.
• Formación de calidad para los sectores productivos
Durante agosto también comenzó la segunda etapa de la formación virtual destinada a trabajadores y trabajadoras del sector comercial y de servicios.
La propuesta busca fortalecer las capacidades de gestión, acompañar el desarrollo de las actividades laborales y favorecer mayores niveles de competitividad, modernización y profesionalización.
La iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre los ministerios de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; y Educación, junto con federaciones, cámaras empresariales y sindicatos.
Esta cooperación reafirma las políticas públicas orientadas al crecimiento de los sectores socioproductivos, la inclusión laboral, la generación de empleo de calidad y el desarrollo económico sostenible.
Más oportunidades de formación tecnológica
A estas acciones se suma una nueva convocatoria del programa Crea Futuro, que otorgará 3.500 becas y avanza hacia las 10.000 oportunidades de capacitación en áreas tecnológicas estratégicas.
La oferta incluye inteligencia artificial, aplicaciones avanzadas de IA para entornos productivos, ciberseguridad, seguridad informática y redes, programación, marketing y publicidad digital, negocios digitales, comercio electrónico y soporte tecnológico, entre otras disciplinas.
Crea Futuro es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, desarrollada junto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; la empresa Aleph; R’Evolution Education; la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo 21.
Actualización para capacitadores de oficios
Más de 840 capacitadores y capacitadoras que enseñan oficios en diferentes puntos de la provincia también accedieron a trayectos virtuales de formación y actualización.
Las propuestas disponibles son:
• Introducción a la Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional.
• La Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional: ¿cómo planificar un curso de Formación Profesional?
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, conocer los detalles de cada curso y completar su inscripción a través de los canales oficiales del Gobierno de Córdoba y de Campus Córdoba en https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list
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