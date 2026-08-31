Comenzó el ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Se abrió la inscripción a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Se deberá cursar la “Tecnicatura en Seguridad y Abordaje del Narcomenudeo”. Tendrá una duración de 2 años y es un requisito indispensable para ser oficial de la Fuerza.
Ingresa al siguiente link para anotarte: https://forms.gle/mauKDpQEU2bb4sde6
Perfil para el ingreso:
. Argentino nativo o por opción.
. Edad entre 18 y 28 años, a julio del año del ciclo lectivo.
. Tener secundario terminado al momento del ingreso a la fecha de inicio del ciclo electivo.
. Cumplir con las medidas de estatura mínima y máxima: mujeres entre 1,56 a 1,85 metros; varones 1,65 a 2,00 mts. (sin calzado).
. Mantener una relación talla-peso adecuada.
. Gozar de buena salud.
. No tener antecedentes penales, ni contravencionales.
. No tener tatuajes visibles en la cabeza, cuello, manos o dedos al momento de la primera entrevista personal.
. Obtener un informe favorable del perfil profesional.
. Completar un formulario de inscripción con carácter de declaración jurada.
¿Cuándo se podrán anotar?
. Las inscripciones se cerrarán el viernes 04/09 a las 17 hs.
. Cupos limitados.
. Se deberá realizar la inscripción a través de un link.
Ingresa al siguiente link para anotarte: https://forms.gle/mauKDpQEU2bb4sde6
Perfil para el ingreso:
. Argentino nativo o por opción.
. Edad entre 18 y 28 años, a julio del año del ciclo lectivo.
. Tener secundario terminado al momento del ingreso a la fecha de inicio del ciclo electivo.
. Cumplir con las medidas de estatura mínima y máxima: mujeres entre 1,56 a 1,85 metros; varones 1,65 a 2,00 mts. (sin calzado).
. Mantener una relación talla-peso adecuada.
. Gozar de buena salud.
. No tener antecedentes penales, ni contravencionales.
. No tener tatuajes visibles en la cabeza, cuello, manos o dedos al momento de la primera entrevista personal.
. Obtener un informe favorable del perfil profesional.
. Completar un formulario de inscripción con carácter de declaración jurada.
¿Cuándo se podrán anotar?
. Las inscripciones se cerrarán el viernes 04/09 a las 17 hs.
. Cupos limitados.
. Se deberá realizar la inscripción a través de un link.
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