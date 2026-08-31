Córdoba volvió a hacer historia en el Mundial de Hockey

El Campeonato Mundial 2026 terminó con cinco representantes vinculados al hockey de nuestra provincia como protagonistas de una edición histórica: Julieta Jankunas y Victoria Miranda, con Las Leonas; además de Tomás Domene, Tomás Santiago y Facundo Zárate con Los Leones.
El seleccionado femenino se consagró campeón del mundo, mientras que el equipo masculino consiguió la medalla de bronce al obtener el tercer puesto.
Dos campeonas del mundo
La historia se inicia con las dos cordobesas que levantaron la Copa del Mundo junto a Las Leonas: Julieta Jankunas y Victoria Miranda.
Para Jankunas, el título significó coronar una trayectoria que comenzó en las divisiones inferiores del Tala Rugby Club y continuó en Universitario de Córdoba, club en el que se consolidó antes de dar el salto al seleccionado nacional. La delantera ya había sido campeona mundial Junior Sub-21 en 2016 y subcampeona del mundo con la selección mayor en 2022.
Victoria Miranda, en tanto, llevó la bandera de Río Cuarto a lo más alto. La volante comenzó a jugar hockey en la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución en la que se formó hasta su llegada al hockey de Buenos Aires y posteriormente a Las Leonas. Fue además campeona olímpica juvenil en 2018 y se convirtió en la primera jugadora riocuartense en integrar el seleccionado mayor.
Para Miranda, este Mundial tuvo un significado especial: fue su primera participación en una Copa del Mundo y terminó con el título mundial en sus manos tras derrotar a Países Bajos por 3-1 en los shoot-outs luego de empatar 1-1.
Un cordobés, en lo más alto
Entre los grandes protagonistas del Mundial apareció Tomás Domene. El delantero, formado en el Jockey Club Córdoba, tuvo un torneo inolvidable: marcó 10 goles en siete partidos, terminó como máximo goleador de la competencia y fue elegido mejor jugador del Mundial.
Su actuación tuvo además un capítulo decisivo en el partido por el tercer puesto ante Países Bajos. Domene abrió el marcador con una de sus características arrastradas y fue una de las figuras en el triunfo argentino por 2-1 que le permitió a Los Leones subir nuevamente al podio mundial.
El reconocimiento individual coronó una trayectoria. En el Jockey Club, Domene transitó sus categorías formativas y rápidamente se destacó en los seleccionados juveniles y en las competencias nacionales. Ya en 2015 fue elegido Deportista del Año de la institución, mientras que en 2017 fue reconocido como el mejor jugador de la Liga Nacional A.
Junto a Domene también estuvieron otros dos jugadores vinculados al hockey cordobés.
Tomás Santiago, nacido en Unquillo, comenzó a jugar a los 13 años en las divisiones juveniles del Córdoba Athletic. Luego continuó su carrera en Buenos Aires y dio el salto al hockey europeo, donde actualmente desarrolla su carrera. Con Los Leones, disputó su segundo Mundial en la categoría mayor.
Por su parte, Facundo Zárate inició su carrera en 2008 en el Jockey Club Córdoba, donde atravesó las categorías formativas y obtuvo títulos locales. También fue parte de los seleccionados cordobeses y de Los Leoncitos, con los que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
El camino recorrido por los tres vuelve a poner en valor el trabajo de los clubes de Córdoba como espacios de formación y desarrollo de deportistas que luego llegan a representar al país en los escenarios más importantes del mundo.
Una historia que se construye desde el centro del país.
Los logros alcanzados en este Mundial no son hechos aislados. Detrás de cada camiseta argentina hay años de formación, clubes, entrenadores, familias y competencias locales que funcionan como punto de partida para los grandes desafíos internacionales.
En ese recorrido también aparece el nombre de Soledad García, una de las grandes referentes de la historia del hockey cordobés y actual vocal de la Agencia Córdoba Deportes. Campeona mundial con Las Leonas en Perth 2002 y Rosario 2010, García fue durante años una de las principales representantes de la provincia en el seleccionado argentino.
El Mundial 2026 dejó a Domene como mejor jugador y goleador del torneo, a Santiago y Zárate como parte del bronce de Los Leones y a Jankunas y Miranda como campeonas del mundo. Cinco historias diferentes, un mismo origen: el hockey y la formación deportiva que, desde distintos clubes de Córdoba, sigue proyectando talentos hacia la élite mundial.
El seleccionado femenino se consagró campeón del mundo, mientras que el equipo masculino consiguió la medalla de bronce al obtener el tercer puesto.
Dos campeonas del mundo
La historia se inicia con las dos cordobesas que levantaron la Copa del Mundo junto a Las Leonas: Julieta Jankunas y Victoria Miranda.
Para Jankunas, el título significó coronar una trayectoria que comenzó en las divisiones inferiores del Tala Rugby Club y continuó en Universitario de Córdoba, club en el que se consolidó antes de dar el salto al seleccionado nacional. La delantera ya había sido campeona mundial Junior Sub-21 en 2016 y subcampeona del mundo con la selección mayor en 2022.
Victoria Miranda, en tanto, llevó la bandera de Río Cuarto a lo más alto. La volante comenzó a jugar hockey en la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución en la que se formó hasta su llegada al hockey de Buenos Aires y posteriormente a Las Leonas. Fue además campeona olímpica juvenil en 2018 y se convirtió en la primera jugadora riocuartense en integrar el seleccionado mayor.
Para Miranda, este Mundial tuvo un significado especial: fue su primera participación en una Copa del Mundo y terminó con el título mundial en sus manos tras derrotar a Países Bajos por 3-1 en los shoot-outs luego de empatar 1-1.
Un cordobés, en lo más alto
Entre los grandes protagonistas del Mundial apareció Tomás Domene. El delantero, formado en el Jockey Club Córdoba, tuvo un torneo inolvidable: marcó 10 goles en siete partidos, terminó como máximo goleador de la competencia y fue elegido mejor jugador del Mundial.
Su actuación tuvo además un capítulo decisivo en el partido por el tercer puesto ante Países Bajos. Domene abrió el marcador con una de sus características arrastradas y fue una de las figuras en el triunfo argentino por 2-1 que le permitió a Los Leones subir nuevamente al podio mundial.
El reconocimiento individual coronó una trayectoria. En el Jockey Club, Domene transitó sus categorías formativas y rápidamente se destacó en los seleccionados juveniles y en las competencias nacionales. Ya en 2015 fue elegido Deportista del Año de la institución, mientras que en 2017 fue reconocido como el mejor jugador de la Liga Nacional A.
Junto a Domene también estuvieron otros dos jugadores vinculados al hockey cordobés.
Tomás Santiago, nacido en Unquillo, comenzó a jugar a los 13 años en las divisiones juveniles del Córdoba Athletic. Luego continuó su carrera en Buenos Aires y dio el salto al hockey europeo, donde actualmente desarrolla su carrera. Con Los Leones, disputó su segundo Mundial en la categoría mayor.
Por su parte, Facundo Zárate inició su carrera en 2008 en el Jockey Club Córdoba, donde atravesó las categorías formativas y obtuvo títulos locales. También fue parte de los seleccionados cordobeses y de Los Leoncitos, con los que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
El camino recorrido por los tres vuelve a poner en valor el trabajo de los clubes de Córdoba como espacios de formación y desarrollo de deportistas que luego llegan a representar al país en los escenarios más importantes del mundo.
Una historia que se construye desde el centro del país.
Los logros alcanzados en este Mundial no son hechos aislados. Detrás de cada camiseta argentina hay años de formación, clubes, entrenadores, familias y competencias locales que funcionan como punto de partida para los grandes desafíos internacionales.
En ese recorrido también aparece el nombre de Soledad García, una de las grandes referentes de la historia del hockey cordobés y actual vocal de la Agencia Córdoba Deportes. Campeona mundial con Las Leonas en Perth 2002 y Rosario 2010, García fue durante años una de las principales representantes de la provincia en el seleccionado argentino.
El Mundial 2026 dejó a Domene como mejor jugador y goleador del torneo, a Santiago y Zárate como parte del bronce de Los Leones y a Jankunas y Miranda como campeonas del mundo. Cinco historias diferentes, un mismo origen: el hockey y la formación deportiva que, desde distintos clubes de Córdoba, sigue proyectando talentos hacia la élite mundial.
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