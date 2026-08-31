Boca y Vélez se cruzan en el Kempes: Córdoba prepara una gran fiesta de la Copa Argentina

El Ministerio de Seguridad, a través del CO.SE.DE.PRO., coordinó junto a la Policía de Córdoba y los distintos organismos involucrados un dispositivo especial para garantizar el normal desarrollo del encuentro entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, que se disputará este miércoles 2 de septiembre, a las 21:15, con ambas parcialidades.
Cerca de 1.200 personas estarán abocadas al operativo, entre efectivos de la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), seguridad privada, Utedyc, Bomberos, Defensa Civil, Tribuna Segura, control de tránsito, personal del ente de control municipal y efectivos afectados a los controles y operativos en rutas.
La planificación contempla controles en los accesos a la ciudad, corredores de circulación, inmediaciones del estadio, ingresos, estacionamientos y transporte público. Las puertas del Kempes abrirán a las 18:15 y para ingresar será obligatorio presentar entrada y DNI físico.
Ingresos y estacionamientos
• Boca Juniors: Portones 3 Bis y 4, Platea Gasparini; Portones 2, 3 y Auxiliar Norte, Popular Willington; y Portón 2 Bis, Platea Ardiles Norte.
• Vélez Sarsfield: Portón 1, Platea Ardiles Sur; y Auxiliar 1 Bis y Auxiliar Sur, Popular Artime.
Se habilitarán estacionamientos diferenciados para ambas parcialidades. Además, los hinchas de Boca contarán con colectivos desde Plaza Intendencia hacia Parque Kempes Norte, a partir de las 18:30.
Tribuna Segura y disposiciones
El programa Tribuna Segura estará operativo en todos los accesos, fortaleciendo la identificación y el control de los asistentes. Se permitirá el ingreso de banderas con medidas reglamentarias e instrumentos musicales, mientras que estará prohibido ingresar pirotecnia y bebidas alcohólicas.
El objetivo del operativo es claro: que la pasión se viva en la cancha, con orden, prevención y seguridad para todos.
Cerca de 1.200 personas estarán abocadas al operativo, entre efectivos de la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), seguridad privada, Utedyc, Bomberos, Defensa Civil, Tribuna Segura, control de tránsito, personal del ente de control municipal y efectivos afectados a los controles y operativos en rutas.
La planificación contempla controles en los accesos a la ciudad, corredores de circulación, inmediaciones del estadio, ingresos, estacionamientos y transporte público. Las puertas del Kempes abrirán a las 18:15 y para ingresar será obligatorio presentar entrada y DNI físico.
Ingresos y estacionamientos
• Boca Juniors: Portones 3 Bis y 4, Platea Gasparini; Portones 2, 3 y Auxiliar Norte, Popular Willington; y Portón 2 Bis, Platea Ardiles Norte.
• Vélez Sarsfield: Portón 1, Platea Ardiles Sur; y Auxiliar 1 Bis y Auxiliar Sur, Popular Artime.
Se habilitarán estacionamientos diferenciados para ambas parcialidades. Además, los hinchas de Boca contarán con colectivos desde Plaza Intendencia hacia Parque Kempes Norte, a partir de las 18:30.
Tribuna Segura y disposiciones
El programa Tribuna Segura estará operativo en todos los accesos, fortaleciendo la identificación y el control de los asistentes. Se permitirá el ingreso de banderas con medidas reglamentarias e instrumentos musicales, mientras que estará prohibido ingresar pirotecnia y bebidas alcohólicas.
El objetivo del operativo es claro: que la pasión se viva en la cancha, con orden, prevención y seguridad para todos.
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