Fuerte compromiso de intercambio cultural entre Córdoba y la ciudad de Buenos Aires

Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzan en una agenda de cooperación que permitirá fortalecer el intercambio artístico y cultural entre ambas jurisdicciones.
A partir del convenio firmado entre Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, y Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de CABA, Córdoba recibirá a cuerpos estables, artistas y elencos de la Ciudad mientras que los suyos llevarán sus propuestas a Buenos Aires, generando nuevas oportunidades de circulación y encuentro.
El acuerdo también contempla la realización de programas, proyectos y eventos conjuntos, además del intercambio de conocimientos y experiencias entre artistas, docentes y gestores culturales.
El convenio con CABA constituye una herramienta para ampliar las posibilidades de circulación de las producciones cordobesas y, a la vez, incorporar nuevas expresiones y propuestas a la agenda cultural local.
“El intercambio cultural permite que nuestros artistas y elencos lleguen a nuevos públicos y, al mismo tiempo, que Córdoba pueda recibir propuestas de enorme valor. Esta sinergia entre gobiernos y organismos culturales para generar nuevas oportunidades y enriquecer la experiencia cultural de quienes viven y visitan nuestras provincias es una manera concreta de potenciar la cultura, algo que nos encomienda, siempre, el gobernador Martín Llaryora”, señaló Marcelo Rodio.
El acuerdo establece una relación de colaboración y cooperación mutua orientada al desarrollo y fortalecimiento de las políticas culturales de ambas jurisdicciones. Entre sus objetivos se encuentra poner a disposición recursos y medios para promover el intercambio artístico, apoyar la participación de artistas, gestores y agentes culturales, y favorecer la realización de actividades conjuntas.
La cooperación también contempla la organización conjunta de festivales, conciertos, exposiciones, conferencias y otras actividades culturales, así como iniciativas vinculadas a expresiones como el folklore. A esto se suma la posibilidad de desarrollar talleres, charlas y encuentros destinados a compartir conocimientos y experiencias entre docentes, artistas y gestores culturales.
De esta manera, Córdoba y CABA consolidan un vínculo institucional que apuesta a la sinergia entre jurisdicciones para enriquecer la vida cultural de sus comunidades. La circulación de artistas, propuestas y conocimientos permitirá ampliar la oferta disponible para habitantes y turistas de ambos destinos, al tiempo que fortalece los lazos entre sus instituciones y sectores culturales.
A partir del convenio firmado entre Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, y Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de CABA, Córdoba recibirá a cuerpos estables, artistas y elencos de la Ciudad mientras que los suyos llevarán sus propuestas a Buenos Aires, generando nuevas oportunidades de circulación y encuentro.
El acuerdo también contempla la realización de programas, proyectos y eventos conjuntos, además del intercambio de conocimientos y experiencias entre artistas, docentes y gestores culturales.
El convenio con CABA constituye una herramienta para ampliar las posibilidades de circulación de las producciones cordobesas y, a la vez, incorporar nuevas expresiones y propuestas a la agenda cultural local.
“El intercambio cultural permite que nuestros artistas y elencos lleguen a nuevos públicos y, al mismo tiempo, que Córdoba pueda recibir propuestas de enorme valor. Esta sinergia entre gobiernos y organismos culturales para generar nuevas oportunidades y enriquecer la experiencia cultural de quienes viven y visitan nuestras provincias es una manera concreta de potenciar la cultura, algo que nos encomienda, siempre, el gobernador Martín Llaryora”, señaló Marcelo Rodio.
El acuerdo establece una relación de colaboración y cooperación mutua orientada al desarrollo y fortalecimiento de las políticas culturales de ambas jurisdicciones. Entre sus objetivos se encuentra poner a disposición recursos y medios para promover el intercambio artístico, apoyar la participación de artistas, gestores y agentes culturales, y favorecer la realización de actividades conjuntas.
La cooperación también contempla la organización conjunta de festivales, conciertos, exposiciones, conferencias y otras actividades culturales, así como iniciativas vinculadas a expresiones como el folklore. A esto se suma la posibilidad de desarrollar talleres, charlas y encuentros destinados a compartir conocimientos y experiencias entre docentes, artistas y gestores culturales.
De esta manera, Córdoba y CABA consolidan un vínculo institucional que apuesta a la sinergia entre jurisdicciones para enriquecer la vida cultural de sus comunidades. La circulación de artistas, propuestas y conocimientos permitirá ampliar la oferta disponible para habitantes y turistas de ambos destinos, al tiempo que fortalece los lazos entre sus instituciones y sectores culturales.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario