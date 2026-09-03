Incendio forestal en La Calera: el foco en el sector de Rumi se encuentra contenido

El Ministerio de Seguridad informa que el incendio forestal que se encontraba activo en el sector de Rumi, bajo la jurisdicción de La Calera, ya se encuentra contenido. La coordinación operativa de la emergencia continúa a cargo del personal de Manejo del Fuego.
Para lograr contener el avance de las llamas, se llevó a cabo un rápido despliegue terrestre que contó con efectivos pertenecientes a unidades de Bomberos Voluntarios de La Calera, apoyados por Unidades Livianas (UL) del ETAC Sierras Chicas.
El trabajo en el terreno fue respaldado por un fuerte operativo aéreo dispuesto por la cartera provincial, que incluyó la operación de dos aviones terrestres desde la pista de La Mezquita, un helicóptero equipado con sistema bambi bucket y un avión anfibio en Alerta Roja.
Actualmente, los efectivos y recursos permanecen trabajando en la zona realizando tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar el perímetro y evitar posibles reinicios.
Ante la presencia de humo o fuego, se solicita a la comunidad dar aviso de inmediato a los números 100 (Bomberos), 911 (Policía) o 0800-888-38346 ( FUEGO).
Para lograr contener el avance de las llamas, se llevó a cabo un rápido despliegue terrestre que contó con efectivos pertenecientes a unidades de Bomberos Voluntarios de La Calera, apoyados por Unidades Livianas (UL) del ETAC Sierras Chicas.
El trabajo en el terreno fue respaldado por un fuerte operativo aéreo dispuesto por la cartera provincial, que incluyó la operación de dos aviones terrestres desde la pista de La Mezquita, un helicóptero equipado con sistema bambi bucket y un avión anfibio en Alerta Roja.
Actualmente, los efectivos y recursos permanecen trabajando en la zona realizando tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar el perímetro y evitar posibles reinicios.
Ante la presencia de humo o fuego, se solicita a la comunidad dar aviso de inmediato a los números 100 (Bomberos), 911 (Policía) o 0800-888-38346 ( FUEGO).
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