La Policía detuvo a cuatro personas y secuestró un arma de fuego en Saldán

El procedimiento se realizó durante un control preventivo y permitió incautar además un vehículo y otros elementos.
En horas de la madrugada, efectivos que cumplían servicio adicional en un local bailable de Saldán, realizaron un control de personas y de un vehículo Peugeot 208.
Durante el procedimiento, los uniformados detectaron que una mujer llevaba entre sus prendas un revólver, con una vaina servida y tres cartuchos.
Como resultado, fueron detenidos dos hombres, de 43 y 22 años, y dos mujeres, de 34 y 23 años. Además, se secuestraron el arma de fuego, un destornillador, cuatro teléfonos celulares y el vehículo.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.
En horas de la madrugada, efectivos que cumplían servicio adicional en un local bailable de Saldán, realizaron un control de personas y de un vehículo Peugeot 208.
Durante el procedimiento, los uniformados detectaron que una mujer llevaba entre sus prendas un revólver, con una vaina servida y tres cartuchos.
Como resultado, fueron detenidos dos hombres, de 43 y 22 años, y dos mujeres, de 34 y 23 años. Además, se secuestraron el arma de fuego, un destornillador, cuatro teléfonos celulares y el vehículo.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.
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