La Calera: tras denuncias anónimas, FPA desbarató un punto de venta y detuvo a un sujeto por venta de drogas

Tras varios meses de investigaciones iniciadas a partir de múltiples denuncias anónimas recibidas a través del Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, detuvieron a un sujeto de 24 años y cerraron un punto de ventas en la ciudad de La Calera.
El dispositivo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Honduras s/n de barrio El Cenizal. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 328 dosis de marihuana y 18 de cocaína, una motocicleta, un automóvil, una balanza digital y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el operativo permitió desbaratar un punto de venta de drogas en una zona vulnerable y crítica. Además, la comercialización de estupefacientes se realizaban en la vivienda y en la vía pública.
Para finalizar, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron el traslado del detenido y las evidencias incautadas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El dispositivo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Honduras s/n de barrio El Cenizal. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 328 dosis de marihuana y 18 de cocaína, una motocicleta, un automóvil, una balanza digital y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el operativo permitió desbaratar un punto de venta de drogas en una zona vulnerable y crítica. Además, la comercialización de estupefacientes se realizaban en la vivienda y en la vía pública.
Para finalizar, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron el traslado del detenido y las evidencias incautadas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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