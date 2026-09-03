Santa Rosa de Calamuchita se prepara para una nueva edición del Rally Bike

Santa Rosa de Calamuchita ya está lista para recibir una nueva edición del Rally Bike Calamuchita, una de las competencias de ciclismo de montaña más importantes de Córdoba, que este año celebra su 19° edición y vuelve a convocar a miles de deportistas en los paisajes del Valle serrano.
Durante tres jornadas, del 4 al 6 de septiembre, Santa Rosa será epicentro de una propuesta que conjuga deporte, naturaleza y turismo. La competencia contará con dos distancias de Rally Bike, la cuarta edición del Trail Run, una carrera especial para niños y diferentes actividades vinculadas al encuentro.
“Estos eventos no solo promueven el deporte, sino que también generan una sinergia entre el turismo y la economía, pilares fundamentales para Córdoba”, afirmó Mariano Reutemann, vocal de Directorio de la Agencia Córdoba Deportes. Además, destacó el trabajo de la organización y el crecimiento sostenido de la competencia: “Ya cerca de cumplir 20 años, es un orgullo contar con personas tan apasionadas que brindan su tiempo para el desarrollo deportivo de la provincia”.
La presentación oficial se realizó este martes en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes y contó además con la presencia del secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Marco Arregui; el presidente de la Asociación Rally Bike Calamuchita, Maximiliano Medina; y el vocal de la asociación, Ezequiel Brizuela, entre otras autoridades, dirigentes y deportistas.
Evento declarado de Interés Provincial
“Esta es una fecha muy importante, una carrera que viene creciendo muchísimo y que fue declarada de interés provincial por la Agencia Córdoba Deportes. Eso habla del crecimiento que ha tenido”, destacó Marco Arregui, quien remarcó la importancia que tiene la competencia para la localidad y para el desarrollo deportivo y turístico de la región.
Con más de 2 mil participantes, la edición de este año volverá a recorrer distintos sectores del Valle de Calamuchita, ofreciendo circuitos que combinan exigencia deportiva con algunos de los paisajes más destacados de la región.
En ese sentido, el reconocido triatleta cordobés Oscar Galíndez, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y participante de esta edición del Rally Bike, valoró la trayectoria de la competencia: “Es muy gratificante volver a encontrarme con la gente del deporte. Tener casi dos décadas de trayectoria no es poca cosa y demuestra todo el trabajo que se hizo desde el comienzo”. También agregó: “La carrera tiene todo: kilómetros, altimetría, vados y paisajes increíbles. Es un gran desafío para quienes buscan superarse y es una experiencia que, además de lo deportivo, permite disfrutar de la naturaleza y descubrir rincones que muchas veces uno no conoce”.
Este año, el evento tendrá una mirada especial hacia las nuevas generaciones, con una prueba participativa destinada a los más pequeños, entendiendo que ellos representan el semillero y el futuro del deporte.
Del 4 al 6 de septiembre, los caminos de Santa Rosa volverán a recibir a miles de ciclistas y corredores para disfrutar de una nueva edición de esta fiesta deportiva cordobesa que se proyecta hacia el país.
Inscripciones y más información: https://rallybikecalamuchita.com/
Durante tres jornadas, del 4 al 6 de septiembre, Santa Rosa será epicentro de una propuesta que conjuga deporte, naturaleza y turismo. La competencia contará con dos distancias de Rally Bike, la cuarta edición del Trail Run, una carrera especial para niños y diferentes actividades vinculadas al encuentro.
“Estos eventos no solo promueven el deporte, sino que también generan una sinergia entre el turismo y la economía, pilares fundamentales para Córdoba”, afirmó Mariano Reutemann, vocal de Directorio de la Agencia Córdoba Deportes. Además, destacó el trabajo de la organización y el crecimiento sostenido de la competencia: “Ya cerca de cumplir 20 años, es un orgullo contar con personas tan apasionadas que brindan su tiempo para el desarrollo deportivo de la provincia”.
La presentación oficial se realizó este martes en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes y contó además con la presencia del secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Marco Arregui; el presidente de la Asociación Rally Bike Calamuchita, Maximiliano Medina; y el vocal de la asociación, Ezequiel Brizuela, entre otras autoridades, dirigentes y deportistas.
Evento declarado de Interés Provincial
“Esta es una fecha muy importante, una carrera que viene creciendo muchísimo y que fue declarada de interés provincial por la Agencia Córdoba Deportes. Eso habla del crecimiento que ha tenido”, destacó Marco Arregui, quien remarcó la importancia que tiene la competencia para la localidad y para el desarrollo deportivo y turístico de la región.
Con más de 2 mil participantes, la edición de este año volverá a recorrer distintos sectores del Valle de Calamuchita, ofreciendo circuitos que combinan exigencia deportiva con algunos de los paisajes más destacados de la región.
En ese sentido, el reconocido triatleta cordobés Oscar Galíndez, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y participante de esta edición del Rally Bike, valoró la trayectoria de la competencia: “Es muy gratificante volver a encontrarme con la gente del deporte. Tener casi dos décadas de trayectoria no es poca cosa y demuestra todo el trabajo que se hizo desde el comienzo”. También agregó: “La carrera tiene todo: kilómetros, altimetría, vados y paisajes increíbles. Es un gran desafío para quienes buscan superarse y es una experiencia que, además de lo deportivo, permite disfrutar de la naturaleza y descubrir rincones que muchas veces uno no conoce”.
Este año, el evento tendrá una mirada especial hacia las nuevas generaciones, con una prueba participativa destinada a los más pequeños, entendiendo que ellos representan el semillero y el futuro del deporte.
Del 4 al 6 de septiembre, los caminos de Santa Rosa volverán a recibir a miles de ciclistas y corredores para disfrutar de una nueva edición de esta fiesta deportiva cordobesa que se proyecta hacia el país.
Inscripciones y más información: https://rallybikecalamuchita.com/
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario