lunes, 7 de septiembre de 2026

Un automóvil cayó por un barranco y tres personas resultaron lesionadas en Malagueño

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la Ruta 38. Dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Sayago.
Durante la madrugada, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Colectora Sur de la Ruta 38, a la altura del kilómetro 5, en jurisdicción de Malagueño.
Por causas que se investigan, la conductora de un Chevrolet Corsa Classic perdió el control del vehículo y cayó por un barranco. En el automóvil viajaban también tres jóvenes, uno 18 y dos de 16 años.
En el lugar trabajaron servicios de emergencias, quienes diagnosticaron politraumatismos y trasladaron a dos de los jóvenes al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. El tercer ocupante fue trasladado en un vehículo particular por su progenitor.
Se investigan las causas que originaron el siniestro.

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