Llaryora recorre el norte cordobés con importantes inauguraciones y anuncios de obras

Con una agenda que incluye inauguraciones de obras de agua potable, entrega de equipamiento tecnológico para escuelas, créditos del Banco de la Gente, y la elevación al rango de ciudad de Villa de Soto, el gobernador Martín Llaryora visitará este martes las localidades de Deán Funes, Chuña, Cruz del Eje y Villa de Soto.
Deán Funes
La jornada comenzará en Deán Funes, de 25.318 habitantes y cabecera del departamento Ischilín, donde Llaryora realizará una visita a la obra de la Universidad Provincial de Córdoba.
Allí también se entregarán 303 créditos del Banco de la Gente, por una inversión total de $123.800.000, y se realizará la firma de 72 escrituras sociales gratuitas.
Además, en el marco del Programa TecnoPresente, se entregarán computadoras a nueve instituciones educativas de la localidad, entre escuelas primarias, secundarias y de nivel normal.
Chuña
Luego, el gobernador llegará a Chuña para inaugurar la obra de nuevas perforaciones, acueducto y sistema de distribución de agua potable, que beneficiará a los cerca de 687 habitantes de la localidad.
También se entregarán 4 créditos del Banco de la Gente y el mandatario anunciará un crédito para la construcción de 5 viviendas.
Cruz del Eje
La agenda continuará en Cruz del Eje, de 34.616 habitantes, donde Llaryora anunciará la construcción de nuevas redes de agua potable para la ciudad, para sumar 660 conexiones domiciliarias en los barrios Valle Escondido, Larrilleros y Veteranos de Malvinas y UPCN.
También se confirmará un aporte de la Provincia para la reparación y el mantenimiento de la Catedral Nuestra Señora del Carmen y se entregarán 178 créditos del Banco de la Gente y equipamiento tecnológico a trece instituciones educativas.
Villa de Soto
La recorrida cerrará en Villa de Soto con la inauguración de la obra de refuerzo del sistema de provisión de agua potable, para esta localidad que cuenta con 10.544 habitantes.
Luego, en el marco de los festejos patronales en honor a San Roque, se realizará la ceremonia de elevación de Villa de Soto al rango de ciudad, seguida de la misa y la tradicional procesión.
Deán Funes
La jornada comenzará en Deán Funes, de 25.318 habitantes y cabecera del departamento Ischilín, donde Llaryora realizará una visita a la obra de la Universidad Provincial de Córdoba.
Allí también se entregarán 303 créditos del Banco de la Gente, por una inversión total de $123.800.000, y se realizará la firma de 72 escrituras sociales gratuitas.
Además, en el marco del Programa TecnoPresente, se entregarán computadoras a nueve instituciones educativas de la localidad, entre escuelas primarias, secundarias y de nivel normal.
Chuña
Luego, el gobernador llegará a Chuña para inaugurar la obra de nuevas perforaciones, acueducto y sistema de distribución de agua potable, que beneficiará a los cerca de 687 habitantes de la localidad.
También se entregarán 4 créditos del Banco de la Gente y el mandatario anunciará un crédito para la construcción de 5 viviendas.
Cruz del Eje
La agenda continuará en Cruz del Eje, de 34.616 habitantes, donde Llaryora anunciará la construcción de nuevas redes de agua potable para la ciudad, para sumar 660 conexiones domiciliarias en los barrios Valle Escondido, Larrilleros y Veteranos de Malvinas y UPCN.
También se confirmará un aporte de la Provincia para la reparación y el mantenimiento de la Catedral Nuestra Señora del Carmen y se entregarán 178 créditos del Banco de la Gente y equipamiento tecnológico a trece instituciones educativas.
Villa de Soto
La recorrida cerrará en Villa de Soto con la inauguración de la obra de refuerzo del sistema de provisión de agua potable, para esta localidad que cuenta con 10.544 habitantes.
Luego, en el marco de los festejos patronales en honor a San Roque, se realizará la ceremonia de elevación de Villa de Soto al rango de ciudad, seguida de la misa y la tradicional procesión.
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