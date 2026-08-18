Chuña: Llaryora inauguró una obra clave para fortalecer el acceso al agua potable en hogares y escuelas

El gobernador Martín Llaryora inauguró la obra de acueducto y sistema de distribución de agua potable de Chuña, localidad ubicada en el noroeste provincial y perteneciente al departamento Ischilín.
La intervención beneficia de manera directa a unos 700 vecinos y tiene como objetivo reforzar y optimizar el sistema de provisión de agua potable, incrementando el caudal disponible, mejorando la infraestructura existente y ampliando la capacidad de reserva para afrontar los picos de demanda.
La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial que impulsa el Gobierno de Córdoba para fortalecer la infraestructura básica en el noroeste provincial, garantizar el acceso al agua potable y acompañar el crecimiento urbano de la región.
En su discurso, el mandatario provincial destacó que “las obras te cambian y te mejoran la vida” y remarcó que la infraestructura no solo garantiza el acceso a un servicio esencial, sino que también “mejora la calidad del agua y, en consecuencia, la salud pública”.
En el mismo sentido, Llaryora anunció una inversión de $20 millones para acompañar a los vecinos que todavía no cuentan con conexión domiciliaria: “No me gusta que pase el servicio por afuera y algunas familias se queden con la canilla frente al vidrio; estos fondos permitirán ayudar a realizar las conexiones para que todos puedan acceder al agua potable”.
El proyecto incluyó la instalación de una nueva red de distribución domiciliaria, destinada a abastecer tanto las nuevas conexiones como la red existente. También se construyó una cisterna con capacidad para almacenar 150 mil litros de agua, ampliando la capacidad de reserva del sistema.
Además, se ejecutó una nueva perforación para incrementar la fuente de abastecimiento y se incorporó un sistema de bombeo que permite impulsar el recurso hídrico hasta la cisterna, desde donde se distribuye a toda la red.
El sistema de bombeo cuenta con electrobombas, tableros de comando y control y equipamiento complementario para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
Al respecto, el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló, destacó que se trata de “una obra integral desde el punto de vista del agua potable y del saneamiento”, ya que contempla las distintas etapas necesarias para garantizar el servicio.
“En la integralidad de un sistema de agua potable hablamos de la fuente, que es la perforación y cómo conseguir el agua; el almacenamiento, que es la cisterna de 150 mil litros, y la distribución”, explicó el funcionario, quien remarcó además que la capacidad de reserva permitirá sostener el abastecimiento durante varias horas ante eventuales cortes de energía.
En otro tramo de su alocución, Llaryora puso en valor el trabajo conjunto con el gobierno local y destacó que “podemos ser de distintos partidos políticos, pero trabajar juntos, porque acá no venimos a agredir ni a insultar, venimos a traer soluciones”.
A su turno, Paulo Rodolfo Barrera, jefe comunal, expresó: “Hoy es un día histórico para nuestra comunidad. Estamos muy felices de recibir al gobernador y de inaugurar esta obra de agua tan importante, que durante años fue una necesidad para nuestros vecinos. Este va a ser un verano totalmente distinto para Chuña”.
La importancia del agua para las escuelas
La obra de acueducto y sistema de distribución de agua potable de Chuña no sólo beneficiará a los hogares de la localidad, sino también a las instituciones educativas.
En ese sentido, Silvina Moyano, directora de la Escuela General Martín Güemes de Chuña, señaló que la obra permitirá generar nuevos proyectos en la institución.
“En la escuela hemos llegado a enseñar a cultivar sin agua y a trabajar con hidroponía utilizando materiales descartables, todo por la falta de este elemento vital. Contar con agua se traduce en mejoras concretas, desde la higiene personal de los chicos hasta un mejor descanso, porque hay días en que llegan agotados por el calor y sin haber podido tomar un baño”, enfatizó.
Por su parte, Paola Lorena Elías, directora del IPEM 434 Juana Azurduy, destacó que la obra permitirá retomar proyectos productivos que debieron interrumpirse por la falta de agua.
“Es un logro impresionante; vemos con otra energía y otras ganas el inicio de nuevos proyectos. Y, por supuesto, también impactará en el día a día, porque muchas veces tuvimos que buscar alternativas para poder dictar clases ante la falta de un recurso tan básico como el agua”, sostuvo.
Estuvieron presentes también Gustavo Brandán, secretario general de Gobierno; y Rosalía Cáceres, secretaria de Economía Social.
Más obras y aportes para la comunidad
Durante el acto, el gobernador anunció además un crédito para la construcción de seis viviendas en Chuña. Los fondos permitirán avanzar con la construcción de las unidades habitacionales y generar mano de obra local.
También anunció un aporte de $20 millones para el club local, destinado a la reparación de los aros de básquet, la compra de pelotas y distintas mejoras para fortalecer las actividades deportivas para los chicos de la comunidad.
A su vez, la Provincia destinará $15 millones para la incorporación de juegos integradores en la plaza central de Chuña, con el objetivo de generar espacios recreativos accesibles para todos los niños y niñas.
Por último, el gobernador entregó créditos del Banco de la Gente. Se trata de préstamos de la línea de Libre Disponibilidad, de Iniciar Emprendimiento y de Potenciar Emprendimiento, destinados a acompañar las necesidades y proyectos de vecinos de la localidad.
La intervención beneficia de manera directa a unos 700 vecinos y tiene como objetivo reforzar y optimizar el sistema de provisión de agua potable, incrementando el caudal disponible, mejorando la infraestructura existente y ampliando la capacidad de reserva para afrontar los picos de demanda.
La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial que impulsa el Gobierno de Córdoba para fortalecer la infraestructura básica en el noroeste provincial, garantizar el acceso al agua potable y acompañar el crecimiento urbano de la región.
En su discurso, el mandatario provincial destacó que “las obras te cambian y te mejoran la vida” y remarcó que la infraestructura no solo garantiza el acceso a un servicio esencial, sino que también “mejora la calidad del agua y, en consecuencia, la salud pública”.
En el mismo sentido, Llaryora anunció una inversión de $20 millones para acompañar a los vecinos que todavía no cuentan con conexión domiciliaria: “No me gusta que pase el servicio por afuera y algunas familias se queden con la canilla frente al vidrio; estos fondos permitirán ayudar a realizar las conexiones para que todos puedan acceder al agua potable”.
El proyecto incluyó la instalación de una nueva red de distribución domiciliaria, destinada a abastecer tanto las nuevas conexiones como la red existente. También se construyó una cisterna con capacidad para almacenar 150 mil litros de agua, ampliando la capacidad de reserva del sistema.
Además, se ejecutó una nueva perforación para incrementar la fuente de abastecimiento y se incorporó un sistema de bombeo que permite impulsar el recurso hídrico hasta la cisterna, desde donde se distribuye a toda la red.
El sistema de bombeo cuenta con electrobombas, tableros de comando y control y equipamiento complementario para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
Al respecto, el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló, destacó que se trata de “una obra integral desde el punto de vista del agua potable y del saneamiento”, ya que contempla las distintas etapas necesarias para garantizar el servicio.
“En la integralidad de un sistema de agua potable hablamos de la fuente, que es la perforación y cómo conseguir el agua; el almacenamiento, que es la cisterna de 150 mil litros, y la distribución”, explicó el funcionario, quien remarcó además que la capacidad de reserva permitirá sostener el abastecimiento durante varias horas ante eventuales cortes de energía.
En otro tramo de su alocución, Llaryora puso en valor el trabajo conjunto con el gobierno local y destacó que “podemos ser de distintos partidos políticos, pero trabajar juntos, porque acá no venimos a agredir ni a insultar, venimos a traer soluciones”.
A su turno, Paulo Rodolfo Barrera, jefe comunal, expresó: “Hoy es un día histórico para nuestra comunidad. Estamos muy felices de recibir al gobernador y de inaugurar esta obra de agua tan importante, que durante años fue una necesidad para nuestros vecinos. Este va a ser un verano totalmente distinto para Chuña”.
La importancia del agua para las escuelas
La obra de acueducto y sistema de distribución de agua potable de Chuña no sólo beneficiará a los hogares de la localidad, sino también a las instituciones educativas.
En ese sentido, Silvina Moyano, directora de la Escuela General Martín Güemes de Chuña, señaló que la obra permitirá generar nuevos proyectos en la institución.
“En la escuela hemos llegado a enseñar a cultivar sin agua y a trabajar con hidroponía utilizando materiales descartables, todo por la falta de este elemento vital. Contar con agua se traduce en mejoras concretas, desde la higiene personal de los chicos hasta un mejor descanso, porque hay días en que llegan agotados por el calor y sin haber podido tomar un baño”, enfatizó.
Por su parte, Paola Lorena Elías, directora del IPEM 434 Juana Azurduy, destacó que la obra permitirá retomar proyectos productivos que debieron interrumpirse por la falta de agua.
“Es un logro impresionante; vemos con otra energía y otras ganas el inicio de nuevos proyectos. Y, por supuesto, también impactará en el día a día, porque muchas veces tuvimos que buscar alternativas para poder dictar clases ante la falta de un recurso tan básico como el agua”, sostuvo.
Estuvieron presentes también Gustavo Brandán, secretario general de Gobierno; y Rosalía Cáceres, secretaria de Economía Social.
Más obras y aportes para la comunidad
Durante el acto, el gobernador anunció además un crédito para la construcción de seis viviendas en Chuña. Los fondos permitirán avanzar con la construcción de las unidades habitacionales y generar mano de obra local.
También anunció un aporte de $20 millones para el club local, destinado a la reparación de los aros de básquet, la compra de pelotas y distintas mejoras para fortalecer las actividades deportivas para los chicos de la comunidad.
A su vez, la Provincia destinará $15 millones para la incorporación de juegos integradores en la plaza central de Chuña, con el objetivo de generar espacios recreativos accesibles para todos los niños y niñas.
Por último, el gobernador entregó créditos del Banco de la Gente. Se trata de préstamos de la línea de Libre Disponibilidad, de Iniciar Emprendimiento y de Potenciar Emprendimiento, destinados a acompañar las necesidades y proyectos de vecinos de la localidad.
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