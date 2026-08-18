Deán Funes: Llaryora anunció la construcción de viviendas y entregó notebooks a escuelas de la zona

El gobernador Martín Llaryora anunció este martes en Deán Funes la construcción de 10 viviendas e hizo entrega de notebooks para nueve escuelas, escrituras sociales y créditos del Banco de la Gente por más de 123 millones de pesos.
Junto a la intendenta Andrea Nievas, el mandatario encabezó un acto junto a autoridades locales, vecinos y la comunidad educativa de la localidad, la primera escala de una jornada en donde recorre cuatro localidades del norte cordobés.
Llaryora resaltó que la región está comprendida en el Plan de Igualdad Territorial, que contempla financiamiento de infraestructura e incentivos económicos y fiscales para promover la inversión privada.
“Hay obras que no se ven, pero que transforman, como el trazado de las grandes líneas de electricidad, las obras de gas, de agua, caminos, rutas, hospitales y universidades. El Plan de Igualdad Territorial en materia de inversión contempla más de 100 millones de dólares para radicar emprendimientos que generen trabajo tanto en poblaciones del noroeste como del sur-sur”, indicó.
El mandatario anunció la construcción de 10 viviendas en terrenos municipales, con fondos provinciales para solventar los materiales y mano de obra local.
También adelantó el envío de 100 millones de pesos para obras de adoquinado en calles del barrio Paz.
El gobernador subrayó que la “inversión en infraestructura mejora la calidad de vida de los vecinos y es clave para movilizar el empleo local”.
Asimismo, entregó 190 notebooks y seis carros tecnológicos a nueve escuelas de la localidad, en el marco de Tecnopresente, un programa provincial que integra la tecnología digital, la robótica y las ciencias de la computación en las escuelas.
La iniciativa busca garantizar la equidad educativa mediante la entrega de equipos y capacitación docente en todo el territorio provincial.
“Hoy la educación es central; estamos en el mundo del conocimiento y sin él es imposible avanzar. A los jóvenes se les abre un abanico enorme de posibilidades mediante la tecnología y la inteligencia artificial, pero solo podrán aprovecharlas si cuentan con mayores niveles educativos”, afirmó.
A la vez, Nievas rescató la visita de Llaryora. “Un gobernador que no se queda en un escritorio, que sale al interior del interior, que viene a conocer la realidad de la gente y a estar al lado de los vecinos para seguir trabajando y planificando en función de toda Córdoba”, afirmó.
En esta oportunidad, los establecimientos educativos beneficiados fueron la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi, la Escuela Señorita Amanda Suárez Córdoba, la Escuela General San Martín, la Escuela José María Paz, la Escuela Bernardino Rivadavia, la Escuela José Hernández, la Escuela María Josefa González de Belgrano y Peri, la Escuela Pedro N. Arias y el I.P.E.M. Nº 434 Anexo Ischilín Viejo.
Créditos sociales y escrituras
Durante la jornada el gobernador entregó a vecinos de la localidad 303 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 123.800.000 pesos.
Los fondos se enmarcan en las líneas de libre disponibilidad para iniciar emprendimientos y para potenciar emprendimientos.
Además, se otorgaron 72 escrituras sociales gratuitas en el marco del programa provincial que busca facilitar el acceso a los títulos a poseedores legítimos de escasos recursos económicos.
“Es una jornada muy importante porque, además de la entrega de computadoras, un grupo de vecinos recibieron la escritura propia, algo fundamental para cada uno de nosotros que nos otorga la titularidad de nuestros bienes”, consideró la intendenta.
Por último, el gobernador anunció el envío de 30 millones de pesos para fortalecer el cuartel de bomberos de la comunidad.
También participaron del acto el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán, el director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez; el legislador Raúl Figueroa; autoridades locales; integrantes de comunidades educativas y vecinos.
Junto a la intendenta Andrea Nievas, el mandatario encabezó un acto junto a autoridades locales, vecinos y la comunidad educativa de la localidad, la primera escala de una jornada en donde recorre cuatro localidades del norte cordobés.
Llaryora resaltó que la región está comprendida en el Plan de Igualdad Territorial, que contempla financiamiento de infraestructura e incentivos económicos y fiscales para promover la inversión privada.
“Hay obras que no se ven, pero que transforman, como el trazado de las grandes líneas de electricidad, las obras de gas, de agua, caminos, rutas, hospitales y universidades. El Plan de Igualdad Territorial en materia de inversión contempla más de 100 millones de dólares para radicar emprendimientos que generen trabajo tanto en poblaciones del noroeste como del sur-sur”, indicó.
El mandatario anunció la construcción de 10 viviendas en terrenos municipales, con fondos provinciales para solventar los materiales y mano de obra local.
También adelantó el envío de 100 millones de pesos para obras de adoquinado en calles del barrio Paz.
El gobernador subrayó que la “inversión en infraestructura mejora la calidad de vida de los vecinos y es clave para movilizar el empleo local”.
Asimismo, entregó 190 notebooks y seis carros tecnológicos a nueve escuelas de la localidad, en el marco de Tecnopresente, un programa provincial que integra la tecnología digital, la robótica y las ciencias de la computación en las escuelas.
La iniciativa busca garantizar la equidad educativa mediante la entrega de equipos y capacitación docente en todo el territorio provincial.
“Hoy la educación es central; estamos en el mundo del conocimiento y sin él es imposible avanzar. A los jóvenes se les abre un abanico enorme de posibilidades mediante la tecnología y la inteligencia artificial, pero solo podrán aprovecharlas si cuentan con mayores niveles educativos”, afirmó.
A la vez, Nievas rescató la visita de Llaryora. “Un gobernador que no se queda en un escritorio, que sale al interior del interior, que viene a conocer la realidad de la gente y a estar al lado de los vecinos para seguir trabajando y planificando en función de toda Córdoba”, afirmó.
En esta oportunidad, los establecimientos educativos beneficiados fueron la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi, la Escuela Señorita Amanda Suárez Córdoba, la Escuela General San Martín, la Escuela José María Paz, la Escuela Bernardino Rivadavia, la Escuela José Hernández, la Escuela María Josefa González de Belgrano y Peri, la Escuela Pedro N. Arias y el I.P.E.M. Nº 434 Anexo Ischilín Viejo.
Créditos sociales y escrituras
Durante la jornada el gobernador entregó a vecinos de la localidad 303 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 123.800.000 pesos.
Los fondos se enmarcan en las líneas de libre disponibilidad para iniciar emprendimientos y para potenciar emprendimientos.
Además, se otorgaron 72 escrituras sociales gratuitas en el marco del programa provincial que busca facilitar el acceso a los títulos a poseedores legítimos de escasos recursos económicos.
“Es una jornada muy importante porque, además de la entrega de computadoras, un grupo de vecinos recibieron la escritura propia, algo fundamental para cada uno de nosotros que nos otorga la titularidad de nuestros bienes”, consideró la intendenta.
Por último, el gobernador anunció el envío de 30 millones de pesos para fortalecer el cuartel de bomberos de la comunidad.
También participaron del acto el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán, el director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez; el legislador Raúl Figueroa; autoridades locales; integrantes de comunidades educativas y vecinos.
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