Cruz del Eje: Llaryora anunció la ampliación del Parque Industrial y nuevas inversiones para la ciudad

En el marco de su visita a Cruz del Eje, el gobernador Martín Llaryora anunció la ampliación del Parque Industrial de la ciudad, junto con nuevas inversiones destinadas a fortalecer instituciones locales y mejorar el acceso a herramientas tecnológicas en las escuelas.
La ampliación del predio industrial apunta a generar mejores condiciones de infraestructura para favorecer la radicación de nuevas empresas, promover inversiones y acompañar la creación de puestos de trabajo en Cruz del Eje y la región.
Durante la jornada, el gobernador también confirmó una inversión de $60 millones para la refacción de la Catedral de Cruz del Eje, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.
Los recursos permitirán avanzar con las obras necesarias para preservar y poner en valor el templo.
Asimismo, la Provincia destinará $30 millones al cuartel de Bomberos Voluntarios de Cruz del Eje, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y acompañar la tarea que desarrolla al servicio de la comunidad.
A estos aportes se suman ayudas económicas de $5 millones para instituciones locales, destinadas a acompañar y fortalecer las distintas actividades que llevan adelante en la ciudad.
Tecnología para las escuelas
En materia educativa, a través del programa TecnoPresente, la Provincia entregó 275 netbooks y nueve carros tecnológicos a instituciones educativas de Cruz del Eje, ampliando el acceso de estudiantes y docentes a herramientas digitales.
Los equipos fueron destinados al C.E.N.M.A. Manuel Belgrano (CEIJA N.° 20), la Escuela Normal Superior República del Perú, las escuelas Domingo Faustino Sarmiento, Senador Nicolás Pedernera, Justo José Pacheco, Joaquín Víctor González, Leopoldo Herrera, Marcos Sastre, Ernesto Bavio y Pablo A. Pizzurno.
También recibieron equipamiento el I.P.E.T. N.° 104 Arturo Capdevila, el I.P.E.A. N.° 211 Presidente Arturo Illia y el I.P.E.T. N.° 253 Presidente Juan Domingo Perón.
En este marco, Llaryora destacó la importancia de garantizar el acceso a la tecnología como herramienta educativa: “No todas las familias pueden comprar computadoras para que los chicos puedan aprender, por eso es importante acercar estos recursos a las instituciones educativas”.
El mandatario también se refirió a las oportunidades educativas que ofrecerá la sede regional Arturo Capdevila de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC): “De esta manera, Cruz del Eje podrá consolidarse como un polo universitario en el norte cordobés y muchos jóvenes de la región tendrán la posibilidad de ser los primeros universitarios de su familia”.
Acompañaron al gobernador el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Juan Pablo Toneatto; el director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez; y el legislador Fernando Luna, entre otras autoridades y miembros de la comunidad.
La ampliación del predio industrial apunta a generar mejores condiciones de infraestructura para favorecer la radicación de nuevas empresas, promover inversiones y acompañar la creación de puestos de trabajo en Cruz del Eje y la región.
Durante la jornada, el gobernador también confirmó una inversión de $60 millones para la refacción de la Catedral de Cruz del Eje, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.
Los recursos permitirán avanzar con las obras necesarias para preservar y poner en valor el templo.
Asimismo, la Provincia destinará $30 millones al cuartel de Bomberos Voluntarios de Cruz del Eje, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y acompañar la tarea que desarrolla al servicio de la comunidad.
A estos aportes se suman ayudas económicas de $5 millones para instituciones locales, destinadas a acompañar y fortalecer las distintas actividades que llevan adelante en la ciudad.
Tecnología para las escuelas
En materia educativa, a través del programa TecnoPresente, la Provincia entregó 275 netbooks y nueve carros tecnológicos a instituciones educativas de Cruz del Eje, ampliando el acceso de estudiantes y docentes a herramientas digitales.
Los equipos fueron destinados al C.E.N.M.A. Manuel Belgrano (CEIJA N.° 20), la Escuela Normal Superior República del Perú, las escuelas Domingo Faustino Sarmiento, Senador Nicolás Pedernera, Justo José Pacheco, Joaquín Víctor González, Leopoldo Herrera, Marcos Sastre, Ernesto Bavio y Pablo A. Pizzurno.
También recibieron equipamiento el I.P.E.T. N.° 104 Arturo Capdevila, el I.P.E.A. N.° 211 Presidente Arturo Illia y el I.P.E.T. N.° 253 Presidente Juan Domingo Perón.
En este marco, Llaryora destacó la importancia de garantizar el acceso a la tecnología como herramienta educativa: “No todas las familias pueden comprar computadoras para que los chicos puedan aprender, por eso es importante acercar estos recursos a las instituciones educativas”.
El mandatario también se refirió a las oportunidades educativas que ofrecerá la sede regional Arturo Capdevila de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC): “De esta manera, Cruz del Eje podrá consolidarse como un polo universitario en el norte cordobés y muchos jóvenes de la región tendrán la posibilidad de ser los primeros universitarios de su familia”.
Acompañaron al gobernador el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Juan Pablo Toneatto; el director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez; y el legislador Fernando Luna, entre otras autoridades y miembros de la comunidad.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario