Cayó un ciberacosador de 21 años tras allanamientos en Buenos Aires

La Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba, a cargo de Franco Pilnik, solicitó a través del Juzgado de Control y Faltas nº 3, el allanamiento de dos domicilios en el Barrio Monserrat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazas agravadas por el anonimato y coacción agravada por el anonimato en perjuicio de una joven cordobesa, todo en contexto de violencia de género. Participó personal de la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación reconstruyó una campaña sostenida de hostigamiento digital que incluyó amenazas de muerte y de contenido sexual, suplantación de identidad en redes sociales, creación de perfiles falsos, difusión no consentida de datos personales de la víctima y de su entorno familiar, y el envío de miles de mensajes y llamadas desde números de distintos países.
El caso presenta un gran nivel de complejidad técnica. Mediante cruces de información con Meta, TikTok, Google y prestadoras de telefonía, se logró identificar un dispositivo móvil sobre el que operaba una granja de 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas activadas mediante tarjetas SIM descartables. El análisis del tráfico de información permitió trazar el desplazamiento físico del sospechoso desde la Patagonia hasta su radicación definitiva en Buenos Aires, coincidiendo con el patrón geográfico de los hechos investigados.
La convergencia de evidencia digital permitió individualizarlo y disponer la medida de allanamiento, en la que se secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y demás elementos de interés probatorio. El joven, privado de su libertad, será trasladado a Córdoba para los actos procesales correspondientes.
La investigación reconstruyó una campaña sostenida de hostigamiento digital que incluyó amenazas de muerte y de contenido sexual, suplantación de identidad en redes sociales, creación de perfiles falsos, difusión no consentida de datos personales de la víctima y de su entorno familiar, y el envío de miles de mensajes y llamadas desde números de distintos países.
El caso presenta un gran nivel de complejidad técnica. Mediante cruces de información con Meta, TikTok, Google y prestadoras de telefonía, se logró identificar un dispositivo móvil sobre el que operaba una granja de 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas activadas mediante tarjetas SIM descartables. El análisis del tráfico de información permitió trazar el desplazamiento físico del sospechoso desde la Patagonia hasta su radicación definitiva en Buenos Aires, coincidiendo con el patrón geográfico de los hechos investigados.
La convergencia de evidencia digital permitió individualizarlo y disponer la medida de allanamiento, en la que se secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y demás elementos de interés probatorio. El joven, privado de su libertad, será trasladado a Córdoba para los actos procesales correspondientes.
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