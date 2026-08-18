Villa Tulumba: Llaryora encabezó la Velada Patria por el 17 de agosto

El gobernador Martín Llaryora participó este lunes de la Velada Patria realizada en Villa Tulumba, en el marco de las actividades conmemorativas por el 17 de agosto, fecha en la que Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La celebración reunió a la comunidad de Villa Tulumba, que cuenta con 1.585 habitantes y contó con la participación del intendente Raúl Casas, en una jornada destinada a homenajear al General San Martín y mantener viva la memoria de quien fuera una de las figuras centrales de la Independencia de nuestro país.
Al inicio de su discurso el gobernador agradeció el recibimiento de los vecinos de la localidad y expresó: “Hoy conmemoramos a nuestro querido general José de San Martín, ese hombre valiente, perseverante, que cambió la historia para siempre, no solo de nuestro país, sino de la América total. Y lo hacemos nada más ni nada menos, que en el pueblo más lindo del mundo”.
El mandatario destacó también el trabajo en conjunto que se realiza con el municipio local para que las obras lleguen a la gente sin importar el color político.
“Nosotros tenemos que entender que en la Argentina hay que unirnos y empujar todos para el mismo lado. Como fue el deseo del General San Martín”.
Anuncios para la localidad
Durante la actividad, Llaryora entregó una ambulancia destinada al Hospital Municipal y un desfibrilador, fortaleciendo los recursos para la atención sanitaria de la localidad y la región.
“La última vez que vine me comprometí a traerles una ambulancia y hoy Villa Tulumba ya tiene una unidad 0 kilómetro”, dijo al respecto.
“A pesar de la difícil situación, nosotros en Córdoba no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Pero para eso también necesitamos intendentes, jefes comunales, jefas comunales que nos ayuden, que sean solidarios”, enfatizó el gobernador.
Además, el gobernador anunció créditos para la construcción de seis viviendas, destinados a acompañar el desarrollo habitacional de Villa Tulumba.
Dispuso también el envió de 25 millones de pesos para construir el baño del polideportivo próximo a inaugurar y $ 30 millones para la compra y colocación de luces LED en las calles de la localidad.
Por último, comprometió fondos provinciales por 5 millones de pesos para cada una de las instituciones locales y 30 millones para los bomberos voluntarios de la localidad.
En ese marco, el intendente agradeció la visita del gobernador y resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial para que el progreso llegue a Villa Tulumba.
“Siempre los sentimos cerca de nosotros gobernador. En materia de salud, de educación, en políticas sociales, jamás estuvimos solos y menos en estos tiempos difíciles”, manifestó.
Una noche para conmemorar a San Martín
La Velada Patria constituye una de las actividades tradicionales vinculadas a la celebración de fechas patrias, en esta oportunidad, la conmemoración del 17 de agosto, fecha del fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850.
La jornada fue una oportunidad para el encuentro en torno al homenaje al Libertador, con propuestas artísticas y la presencia de funcionarios públicos y familias de la localidad.
La celebración reunió a la comunidad de Villa Tulumba, que cuenta con 1.585 habitantes y contó con la participación del intendente Raúl Casas, en una jornada destinada a homenajear al General San Martín y mantener viva la memoria de quien fuera una de las figuras centrales de la Independencia de nuestro país.
Al inicio de su discurso el gobernador agradeció el recibimiento de los vecinos de la localidad y expresó: “Hoy conmemoramos a nuestro querido general José de San Martín, ese hombre valiente, perseverante, que cambió la historia para siempre, no solo de nuestro país, sino de la América total. Y lo hacemos nada más ni nada menos, que en el pueblo más lindo del mundo”.
El mandatario destacó también el trabajo en conjunto que se realiza con el municipio local para que las obras lleguen a la gente sin importar el color político.
“Nosotros tenemos que entender que en la Argentina hay que unirnos y empujar todos para el mismo lado. Como fue el deseo del General San Martín”.
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Durante la actividad, Llaryora entregó una ambulancia destinada al Hospital Municipal y un desfibrilador, fortaleciendo los recursos para la atención sanitaria de la localidad y la región.
“La última vez que vine me comprometí a traerles una ambulancia y hoy Villa Tulumba ya tiene una unidad 0 kilómetro”, dijo al respecto.
“A pesar de la difícil situación, nosotros en Córdoba no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Pero para eso también necesitamos intendentes, jefes comunales, jefas comunales que nos ayuden, que sean solidarios”, enfatizó el gobernador.
Además, el gobernador anunció créditos para la construcción de seis viviendas, destinados a acompañar el desarrollo habitacional de Villa Tulumba.
Dispuso también el envió de 25 millones de pesos para construir el baño del polideportivo próximo a inaugurar y $ 30 millones para la compra y colocación de luces LED en las calles de la localidad.
Por último, comprometió fondos provinciales por 5 millones de pesos para cada una de las instituciones locales y 30 millones para los bomberos voluntarios de la localidad.
En ese marco, el intendente agradeció la visita del gobernador y resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial para que el progreso llegue a Villa Tulumba.
“Siempre los sentimos cerca de nosotros gobernador. En materia de salud, de educación, en políticas sociales, jamás estuvimos solos y menos en estos tiempos difíciles”, manifestó.
Una noche para conmemorar a San Martín
La Velada Patria constituye una de las actividades tradicionales vinculadas a la celebración de fechas patrias, en esta oportunidad, la conmemoración del 17 de agosto, fecha del fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850.
La jornada fue una oportunidad para el encuentro en torno al homenaje al Libertador, con propuestas artísticas y la presencia de funcionarios públicos y familias de la localidad.
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