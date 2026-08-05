Cordobeses en Alerta se expande a 90 nuevos barrios y ya alcanza a casi 800 mil vecinos de la Capital

El gobernador Martín Llaryora anunció la incorporación de 90 nuevos barrios de la ciudad de Córdoba al programa Cordobeses en Alerta, que amplía su cobertura de 144 a 234 sectores de la Capital y alcanzará a casi 800.000 vecinos.
Acompañado por el intendente Daniel Passerini, el mandatario recorrió los barrios Argüello, Alta Córdoba e Inaudi para presentar la ampliación de la iniciativa, convocar a más vecinos a participar y ratificar el compromiso del Gobierno provincial con la prevención del delito a través del trabajo conjunto entre la comunidad y la Policía.
“Cordobeses en Alerta funciona si los cordobeses se suman. Necesitamos más ojos ayudándonos contra el delito porque la prevención se construye entre todos”, sostuvo Llaryora.
El gobernador recordó que Córdoba es la primera provincia del país en implementar este modelo de participación ciudadana para la prevención del delito y destacó que la herramienta fortalece la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad mediante la colaboración directa de los vecinos.
“Cordobeses en Alerta permite multiplicar la prevención comprometiendo a los vecinos en el cuidado de sus barrios”, afirmó.
Asimismo, reafirmó el respaldo del Gobierno provincial a la Policía de Córdoba y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de seguridad.
“No hay manera de combatir la delincuencia si no defendemos, equipamos y les damos a nuestras fuerzas todas las herramientas que necesitan. Por eso la Provincia continúa invirtiendo de manera permanente en seguridad”, señaló.
Actualmente, más de 160.000 vecinos participan del programa y, con esta ampliación, la cobertura llegará a casi 800.000 habitantes de la ciudad de Córdoba.
Como parte del fortalecimiento del sistema, la Provincia incorporó nuevos móviles para el programa, que recientemente sumó 200 unidades a las 200 ya existentes. Los vehículos realizan patrullajes preventivos y tareas de asistencia durante las 24 horas, todos los días del año, en los sectores asignados.
Trabajo conjunto
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que el programa consolida un modelo de trabajo conjunto entre el Estado, la Policía y la comunidad.
Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó que la participación vecinal constituye uno de los principales pilares de la iniciativa.
En tanto, la secretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública, Natalia Quiñónez, sostuvo que la cercanía con los vecinos resulta clave para fortalecer la prevención en cada barrio.
A su turno, el intendente Daniel Passerini valoró el trabajo coordinado entre la Provincia, el Municipio y la comunidad para mejorar la seguridad en la ciudad.
La recorrida también contó con la participación del secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio; el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín; y el subjefe de la fuerza, Alberto Bietti.
Los nuevos barrios
Durante la recorrida se anunció la incorporación de nuevos sectores de las zonas norte, centro y sur de la ciudad.
En Argüello se incorporan Villa Rivera Indarte, Rivera Indarte, Villa Quisquisacate, Rincón Bonito, San José, Portal de Jacarandá, Quintas de la Recta, El Refugio, La Salle, Villa Solferino, Quintas de Argüello, Alborada Norte, Argüello, Villa Claret, Pinares de Claret, Apeadero La Tablada, Palmas de Claret, Jardín de Claret, Santa Cecilia, Residencial 2, El Cóndor, Residencial 1, Residencial Poeta Lugones, Los Principios, Villa Centenario, Parque Corema, Nuevo Poeta Lugones y Las Margaritas.
En el sector de Alta Córdoba se suman Juan B. Justo (Mariano Fragueiro Anexo), Marqués de Sobremonte, Zumarán, Granadero Pringles, Sargento Cabral, Procrear Márquez, Los Paraísos, Jerónimo Luis Cabrera, Jorge Newbery, Parque Liceo Primera Sección, Parque Liceo Segunda Sección, Procrear Liceo, Centro América, Ampliación Residencial América, Residencial América, Yofre Sud y Yofre I.
En Inaudi el programa alcanzará a Bialet Massé, Jardín de Horizonte, Jardín del Sur, Nuevo Jardín, General Artigas, Ampliación General Artigas, Tejas del Sur, Parque Alameda, Ampliación Jardín Hipódromo, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando y Las Flores.
Cómo funciona
Cordobeses en Alerta es un sistema de participación ciudadana que permite a los vecinos reportar, a través de WhatsApp, hechos delictivos, situaciones sospechosas o emergencias.
Los mensajes pueden incluir fotografías, videos, audios y ubicación en tiempo real. Cada alerta es recibida por operadores especializados, quienes coordinan una respuesta inmediata junto a la Policía de Córdoba y los móviles asignados a cada sector.
Los vecinos interesados pueden conocer el cronograma de capacitaciones y adherirse al programa ingresando al portal oficial del Gobierno de Córdoba.
Acompañado por el intendente Daniel Passerini, el mandatario recorrió los barrios Argüello, Alta Córdoba e Inaudi para presentar la ampliación de la iniciativa, convocar a más vecinos a participar y ratificar el compromiso del Gobierno provincial con la prevención del delito a través del trabajo conjunto entre la comunidad y la Policía.
“Cordobeses en Alerta funciona si los cordobeses se suman. Necesitamos más ojos ayudándonos contra el delito porque la prevención se construye entre todos”, sostuvo Llaryora.
El gobernador recordó que Córdoba es la primera provincia del país en implementar este modelo de participación ciudadana para la prevención del delito y destacó que la herramienta fortalece la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad mediante la colaboración directa de los vecinos.
“Cordobeses en Alerta permite multiplicar la prevención comprometiendo a los vecinos en el cuidado de sus barrios”, afirmó.
Asimismo, reafirmó el respaldo del Gobierno provincial a la Policía de Córdoba y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de seguridad.
“No hay manera de combatir la delincuencia si no defendemos, equipamos y les damos a nuestras fuerzas todas las herramientas que necesitan. Por eso la Provincia continúa invirtiendo de manera permanente en seguridad”, señaló.
Actualmente, más de 160.000 vecinos participan del programa y, con esta ampliación, la cobertura llegará a casi 800.000 habitantes de la ciudad de Córdoba.
Como parte del fortalecimiento del sistema, la Provincia incorporó nuevos móviles para el programa, que recientemente sumó 200 unidades a las 200 ya existentes. Los vehículos realizan patrullajes preventivos y tareas de asistencia durante las 24 horas, todos los días del año, en los sectores asignados.
Trabajo conjunto
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que el programa consolida un modelo de trabajo conjunto entre el Estado, la Policía y la comunidad.
Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó que la participación vecinal constituye uno de los principales pilares de la iniciativa.
En tanto, la secretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública, Natalia Quiñónez, sostuvo que la cercanía con los vecinos resulta clave para fortalecer la prevención en cada barrio.
A su turno, el intendente Daniel Passerini valoró el trabajo coordinado entre la Provincia, el Municipio y la comunidad para mejorar la seguridad en la ciudad.
La recorrida también contó con la participación del secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio; el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín; y el subjefe de la fuerza, Alberto Bietti.
Los nuevos barrios
Durante la recorrida se anunció la incorporación de nuevos sectores de las zonas norte, centro y sur de la ciudad.
En Argüello se incorporan Villa Rivera Indarte, Rivera Indarte, Villa Quisquisacate, Rincón Bonito, San José, Portal de Jacarandá, Quintas de la Recta, El Refugio, La Salle, Villa Solferino, Quintas de Argüello, Alborada Norte, Argüello, Villa Claret, Pinares de Claret, Apeadero La Tablada, Palmas de Claret, Jardín de Claret, Santa Cecilia, Residencial 2, El Cóndor, Residencial 1, Residencial Poeta Lugones, Los Principios, Villa Centenario, Parque Corema, Nuevo Poeta Lugones y Las Margaritas.
En el sector de Alta Córdoba se suman Juan B. Justo (Mariano Fragueiro Anexo), Marqués de Sobremonte, Zumarán, Granadero Pringles, Sargento Cabral, Procrear Márquez, Los Paraísos, Jerónimo Luis Cabrera, Jorge Newbery, Parque Liceo Primera Sección, Parque Liceo Segunda Sección, Procrear Liceo, Centro América, Ampliación Residencial América, Residencial América, Yofre Sud y Yofre I.
En Inaudi el programa alcanzará a Bialet Massé, Jardín de Horizonte, Jardín del Sur, Nuevo Jardín, General Artigas, Ampliación General Artigas, Tejas del Sur, Parque Alameda, Ampliación Jardín Hipódromo, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando y Las Flores.
Cómo funciona
Cordobeses en Alerta es un sistema de participación ciudadana que permite a los vecinos reportar, a través de WhatsApp, hechos delictivos, situaciones sospechosas o emergencias.
Los mensajes pueden incluir fotografías, videos, audios y ubicación en tiempo real. Cada alerta es recibida por operadores especializados, quienes coordinan una respuesta inmediata junto a la Policía de Córdoba y los móviles asignados a cada sector.
Los vecinos interesados pueden conocer el cronograma de capacitaciones y adherirse al programa ingresando al portal oficial del Gobierno de Córdoba.
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