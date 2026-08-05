Las obras de infraestructura en Quilino y Villa Quilino garantizarán la provisión de agua potable a más de 11.500 habitantes

La Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, continúa con la ejecución de la segunda etapa de la obra de mejora del sistema de provisión de agua potable de Quilino y Villa Quilino, en el departamento Ischilín, una intervención destinada a optimizar la infraestructura existente y garantizar un servicio más eficiente.
Esta obra optimizará la calidad del servicio y ampliará la cobertura para 11.500 habitantes de ambas localidades, con una proyección a 20 años.
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés, garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
Esta segunda etapa da continuidad a las intervenciones de modernización y refuncionalización del acueducto y el sistema de provisión de agua para las localidades de Quilino, Villa Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Esta primera etapa de obra ya cuenta con un 80 por ciento de avance; y tiene como finalidad fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona.
En Quilino, donde actualmente el suministro proviene de dos perforaciones ubicadas en la zona de «Perro Muerto», la red de distribución está compuesta en gran parte por cañerías de asbesto cemento que registran roturas frecuentes, además de existir sectores que aún carecen del servicio.
Frente a esta situación, la intervención contempla la renovación y ampliación del sistema mediante la ejecución de 58,4 kilómetros de cañerías, junto con la incorporación de los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la red.
Una vez finalizada esta etapa, el tanque elevado existente quedará destinado como reserva para situaciones de emergencia, mientras que la distribución operará mediante el nuevo sistema presurizado.
En Villa Quilino, la obra comprende una intervención integral sobre el sistema de abastecimiento. Actualmente, la localidad se abastece mediante dos captaciones superficiales ubicadas en las zonas de «Las Vertientes» y «Los Filtros», desde donde el agua es conducida hasta una cisterna de cloración y posteriormente impulsada hacia la cisterna de distribución.
Para fortalecer este sistema, se ejecutarán dos nuevas perforaciones de 60 metros de profundidad, que complementarán la captación existente y estarán vinculadas mediante una nueva cañería de impulsión de 690 metros de longitud.
Asimismo, se construirá una nueva cisterna de 200 mil litros en el predio de «La Loma», junto con una sala de cloración equipada con dos equipos dosificadores, dos tanques de almacenamiento para productos químicos, cerco perimetral y macromedidores para controlar el ingreso y egreso del agua.
Como complemento del sistema, también se ejecutará una galería filtrante en la zona de «Las Vertientes», que reemplazará la actual captación superficial y permitirá incorporar una fuente de abastecimiento más eficiente y segura.
La intervención se completa con la renovación y ampliación de la red de distribución de Villa Quilino mediante la instalación de 14,4 kilómetros de cañerías, la incorporación de los elementos necesarios para el funcionamiento de la red y la provisión e instalación de medidores domiciliarios, mejorando el control del consumo y la eficiencia del servicio.
Esta obra optimizará la calidad del servicio y ampliará la cobertura para 11.500 habitantes de ambas localidades, con una proyección a 20 años.
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés, garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
Esta segunda etapa da continuidad a las intervenciones de modernización y refuncionalización del acueducto y el sistema de provisión de agua para las localidades de Quilino, Villa Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Esta primera etapa de obra ya cuenta con un 80 por ciento de avance; y tiene como finalidad fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona.
En Quilino, donde actualmente el suministro proviene de dos perforaciones ubicadas en la zona de «Perro Muerto», la red de distribución está compuesta en gran parte por cañerías de asbesto cemento que registran roturas frecuentes, además de existir sectores que aún carecen del servicio.
Frente a esta situación, la intervención contempla la renovación y ampliación del sistema mediante la ejecución de 58,4 kilómetros de cañerías, junto con la incorporación de los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la red.
Una vez finalizada esta etapa, el tanque elevado existente quedará destinado como reserva para situaciones de emergencia, mientras que la distribución operará mediante el nuevo sistema presurizado.
En Villa Quilino, la obra comprende una intervención integral sobre el sistema de abastecimiento. Actualmente, la localidad se abastece mediante dos captaciones superficiales ubicadas en las zonas de «Las Vertientes» y «Los Filtros», desde donde el agua es conducida hasta una cisterna de cloración y posteriormente impulsada hacia la cisterna de distribución.
Para fortalecer este sistema, se ejecutarán dos nuevas perforaciones de 60 metros de profundidad, que complementarán la captación existente y estarán vinculadas mediante una nueva cañería de impulsión de 690 metros de longitud.
Asimismo, se construirá una nueva cisterna de 200 mil litros en el predio de «La Loma», junto con una sala de cloración equipada con dos equipos dosificadores, dos tanques de almacenamiento para productos químicos, cerco perimetral y macromedidores para controlar el ingreso y egreso del agua.
Como complemento del sistema, también se ejecutará una galería filtrante en la zona de «Las Vertientes», que reemplazará la actual captación superficial y permitirá incorporar una fuente de abastecimiento más eficiente y segura.
La intervención se completa con la renovación y ampliación de la red de distribución de Villa Quilino mediante la instalación de 14,4 kilómetros de cañerías, la incorporación de los elementos necesarios para el funcionamiento de la red y la provisión e instalación de medidores domiciliarios, mejorando el control del consumo y la eficiencia del servicio.
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