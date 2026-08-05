La Provincia entregó más de 100 netbooks para estudiantes y docentes de cinco localidades de Punilla

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, entregó 112 netbooks a instituciones educativas del departamento Punilla, en el marco del programa TecnoPresente.
La medida permite continuar fortaleciendo las condiciones de enseñanza y aprendizaje, ampliar el acceso a los recursos digitales y acompañar el desarrollo de propuestas pedagógicas mediadas por la tecnología.
La actividad se realizó en el Microcine de la Sala Caraffa, en La Cumbre, con la participación de autoridades provinciales, municipales y comunales, equipos directivos, docentes y estudiantes.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de que el equipamiento llegue a instituciones de distintos puntos del territorio provincial.
“Con TecnoPresente seguimos acercando herramientas concretas a nuestras escuelas. Cada netbook representa una nueva oportunidad para aprender, enseñar, crear y acceder al conocimiento, porque en Córdoba entendemos que la tecnología debe estar al servicio de una educación de calidad”, expresó Ferreyra.
Asimismo, el ministro remarcó el valor del trabajo conjunto con los gobiernos locales y las comunidades educativas: “Esta política impulsada por nuestro gobernador Martín Llaryora se construye en cada territorio, junto a los municipios, las comunas, las familias y las escuelas. Queremos que nuestros estudiantes puedan desarrollar las capacidades que necesitan para desenvolverse en el presente y proyectar su futuro”.
Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia, señaló que la incorporación de equipamiento tecnológico se integra a una política educativa más amplia. “No se trata solamente de entregar dispositivos, sino de acompañar a las instituciones para que puedan incorporarlos a sus proyectos pedagógicos y generar experiencias de aprendizaje cada vez más significativas”, afirmó.
En el acto realizado en La Cumbre recibieron netbooks la Escuela 25 de Mayo y el I.P.E.T. N.° 426, de esa localidad; la Escuela Mariano Moreno y la Escuela General José de San Martín, de Capilla del Monte; el I.P.E.T. N.° 200 “Ingeniero José Palacios”, de Huerta Grande; el I.P.E.A. N.° 343 “Mauricio Rumboll”, de Los Cocos; y la Escuela Silvano Loza, de Villa Giardino.
La Escuela 25 de Mayo recibió dos equipos y el I.P.E.T. N.° 426, diez. En tanto, la Escuela Mariano Moreno incorporó 20 netbooks y la Escuela General José de San Martín, 30.
También se entregaron 20 computadoras al I.P.E.T. N.° 200 “Ingeniero José Palacios”; 20 al I.P.E.A. N.° 343 “Mauricio Rumboll”; y diez a la Escuela Silvano Loza.
Participaron de la actividad el secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Fabricio Díaz; la vicepresidenta del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Mariana Caserio; el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio; el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, y la jefa comunal de Cabalango, Carla Bruno.
Desde el municipio de La Cumbre destacaron que el equipamiento permitirá ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar el trabajo educativo de estudiantes y docentes de la región.
La medida permite continuar fortaleciendo las condiciones de enseñanza y aprendizaje, ampliar el acceso a los recursos digitales y acompañar el desarrollo de propuestas pedagógicas mediadas por la tecnología.
La actividad se realizó en el Microcine de la Sala Caraffa, en La Cumbre, con la participación de autoridades provinciales, municipales y comunales, equipos directivos, docentes y estudiantes.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de que el equipamiento llegue a instituciones de distintos puntos del territorio provincial.
“Con TecnoPresente seguimos acercando herramientas concretas a nuestras escuelas. Cada netbook representa una nueva oportunidad para aprender, enseñar, crear y acceder al conocimiento, porque en Córdoba entendemos que la tecnología debe estar al servicio de una educación de calidad”, expresó Ferreyra.
Asimismo, el ministro remarcó el valor del trabajo conjunto con los gobiernos locales y las comunidades educativas: “Esta política impulsada por nuestro gobernador Martín Llaryora se construye en cada territorio, junto a los municipios, las comunas, las familias y las escuelas. Queremos que nuestros estudiantes puedan desarrollar las capacidades que necesitan para desenvolverse en el presente y proyectar su futuro”.
Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia, señaló que la incorporación de equipamiento tecnológico se integra a una política educativa más amplia. “No se trata solamente de entregar dispositivos, sino de acompañar a las instituciones para que puedan incorporarlos a sus proyectos pedagógicos y generar experiencias de aprendizaje cada vez más significativas”, afirmó.
En el acto realizado en La Cumbre recibieron netbooks la Escuela 25 de Mayo y el I.P.E.T. N.° 426, de esa localidad; la Escuela Mariano Moreno y la Escuela General José de San Martín, de Capilla del Monte; el I.P.E.T. N.° 200 “Ingeniero José Palacios”, de Huerta Grande; el I.P.E.A. N.° 343 “Mauricio Rumboll”, de Los Cocos; y la Escuela Silvano Loza, de Villa Giardino.
La Escuela 25 de Mayo recibió dos equipos y el I.P.E.T. N.° 426, diez. En tanto, la Escuela Mariano Moreno incorporó 20 netbooks y la Escuela General José de San Martín, 30.
También se entregaron 20 computadoras al I.P.E.T. N.° 200 “Ingeniero José Palacios”; 20 al I.P.E.A. N.° 343 “Mauricio Rumboll”; y diez a la Escuela Silvano Loza.
Participaron de la actividad el secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Fabricio Díaz; la vicepresidenta del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Mariana Caserio; el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio; el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, y la jefa comunal de Cabalango, Carla Bruno.
Desde el municipio de La Cumbre destacaron que el equipamiento permitirá ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar el trabajo educativo de estudiantes y docentes de la región.
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