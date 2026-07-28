Más de 600 bomberos y personal de prevención y lucha contra el fuego se capacitaron en “Operaciones Seguras con Aeronaves”

Con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta frente a los incendios forestales, finalizó el ciclo 2026 de capacitaciones “Operaciones Seguras con Aeronaves”, una iniciativa que recorrió distintas localidades del interior provincial y alcanzó a más de 660 participantes entre bomberos voluntarios, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), DUAR y Seguridad Náutica.
La capacitación fue organizada por el Gobierno de Córdoba, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Aeronáutica, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación, como parte de las acciones de preparación ante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
En este marco, Córdoba continúa fortaleciendo su capacidad aérea para el combate de incendios forestales con la incorporación de nuevas aeronaves destinadas a estas tareas.
Se sumó un Air Tractor AT802 Biplaza, aeronave preparada para operaciones de combate de incendios forestales, y dos helicópteros Airbus H125, que amplían las capacidades operativas y de respuesta ante emergencias.
El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, destacó: “La prevención y la preparación son fundamentales para cuidar a los cordobeses. Por eso seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto entre los equipos de tierra y aire, con capacitación permanente y la incorporación de nuevas aeronaves que nos permiten ampliar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales”.
Durante los meses previos se desarrollaron jornadas teóricas y prácticas en distintas regiones de la provincia, fortaleciendo la coordinación entre los equipos terrestres y las tripulaciones aéreas, los protocolos de seguridad y los procedimientos necesarios para operar de manera eficiente durante una emergencia.
El ciclo incluyó capacitaciones en Oliva, La Cumbre, Villa Dolores, Santa Eufemia, San Francisco, Deán Funes, Villa María y Río Tercero, además de dos jornadas específicas realizadas en Villa Rumipal con el avión anfibio Fire Boss, que opera sobre lagos para la carga de agua. Estas últimas contaron con la participación del DUAR y Seguridad Náutica.
Todas estas instancias permitieron entrenar maniobras vinculadas a la coordinación aire-tierra, comunicaciones operativas, carga y descarga de agua, operaciones con helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket y procedimientos de seguridad durante intervenciones con medios aéreos.
Para el desarrollo de todas estas prácticas participaron aeronaves de la Dirección Provincial de Aeronáutica, entre ellas aviones hidrantes Air Tractor AT-802T y helicópteros Airbus AS350 B3 y H125, utilizados en distintos escenarios de entrenamiento junto a los equipos de respuesta.
“Operaciones Seguras con Aeronaves”, prevención para evitar incendios
Estas capacitaciones forman parte del trabajo preventivo que lleva adelante Córdoba para enfrentar los incendios forestales, reforzando la preparación, la coordinación operativa y los estándares de seguridad de quienes participan en cada respuesta.
Cada ciclo es organizado por el Gobierno de Córdoba, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Aeronáutica, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación, como parte de las acciones de preparación ante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
La capacitación fue organizada por el Gobierno de Córdoba, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Aeronáutica, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación, como parte de las acciones de preparación ante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
En este marco, Córdoba continúa fortaleciendo su capacidad aérea para el combate de incendios forestales con la incorporación de nuevas aeronaves destinadas a estas tareas.
Se sumó un Air Tractor AT802 Biplaza, aeronave preparada para operaciones de combate de incendios forestales, y dos helicópteros Airbus H125, que amplían las capacidades operativas y de respuesta ante emergencias.
El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, destacó: “La prevención y la preparación son fundamentales para cuidar a los cordobeses. Por eso seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto entre los equipos de tierra y aire, con capacitación permanente y la incorporación de nuevas aeronaves que nos permiten ampliar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales”.
Durante los meses previos se desarrollaron jornadas teóricas y prácticas en distintas regiones de la provincia, fortaleciendo la coordinación entre los equipos terrestres y las tripulaciones aéreas, los protocolos de seguridad y los procedimientos necesarios para operar de manera eficiente durante una emergencia.
El ciclo incluyó capacitaciones en Oliva, La Cumbre, Villa Dolores, Santa Eufemia, San Francisco, Deán Funes, Villa María y Río Tercero, además de dos jornadas específicas realizadas en Villa Rumipal con el avión anfibio Fire Boss, que opera sobre lagos para la carga de agua. Estas últimas contaron con la participación del DUAR y Seguridad Náutica.
Todas estas instancias permitieron entrenar maniobras vinculadas a la coordinación aire-tierra, comunicaciones operativas, carga y descarga de agua, operaciones con helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket y procedimientos de seguridad durante intervenciones con medios aéreos.
Para el desarrollo de todas estas prácticas participaron aeronaves de la Dirección Provincial de Aeronáutica, entre ellas aviones hidrantes Air Tractor AT-802T y helicópteros Airbus AS350 B3 y H125, utilizados en distintos escenarios de entrenamiento junto a los equipos de respuesta.
“Operaciones Seguras con Aeronaves”, prevención para evitar incendios
Estas capacitaciones forman parte del trabajo preventivo que lleva adelante Córdoba para enfrentar los incendios forestales, reforzando la preparación, la coordinación operativa y los estándares de seguridad de quienes participan en cada respuesta.
Cada ciclo es organizado por el Gobierno de Córdoba, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Aeronáutica, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación, como parte de las acciones de preparación ante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
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