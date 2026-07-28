¡Es tiempo de rockear!: está abierta la convocatoria a Rockeritos CBA 2027

La Agencia Córdoba Cultura y Cosquín Rock, el festival más emblemático de la Argentina, renuevan su compromiso con las nuevas generaciones y vuelven a abrir el escenario a los talentos emergentes. A través de Rockeritos CBA 2027, convocan a bandas de rock infanto-juveniles de toda la provincia a participar de una experiencia que promueve la formación, la visibilización y el desarrollo artístico de niños, niñas y jóvenes músicos.
Organizada por la Agencia Córdoba Cultura junto a En Vivo Producciones S.A., la convocatoria seleccionará bandas cordobesas que formarán parte de la programación oficial de Rockeritos CBA en el espacio de la Agencia Córdoba Cultura durante el Cosquín Rock 2027, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla.
Esta iniciativa nació con el propósito de estimular la participación, la creación y la proyección artística de las infancias y juventudes de la provincia, generando oportunidades para que sus proyectos musicales puedan presentarse en escenarios profesionales. Al mismo tiempo, busca reconocer el esfuerzo formativo de las bandas y fortalecer los espacios de enseñanza musical que acompañan su desarrollo.
En el marco del Programa Infancias CBA, la convocatoria está dirigida a instituciones, academias y talleres de formación musical de toda la provincia de Córdoba, que podrán postular bandas para participar del proceso de selección.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está destinada a bandas de rock infanto-juveniles integradas por niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años, residentes en la provincia de Córdoba. Cada banda deberá estar conformada por entre tres y seis integrantes y ser postulada por una institución, academia o taller de formación musical de la provincia.
Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026, inclusive.
La participación es gratuita y las postulaciones deberán realizarse completando el formulario de inscripción AQUÍ
https://forms.gle/XxnYT3nGXvR7St4i9
¿Cómo será la selección?
Un jurado especializado realizará una primera evaluación del material presentado y seleccionará seis bandas que participarán del Pre Rockeritos CBA 2027, instancia de presentaciones en vivo.
Tras esa jornada, se elegirán dos bandas ganadoras, que integrarán la programación oficial de Rockeritos CBA en el espacio de la Agencia Córdoba Cultura durante el Cosquín Rock 2027.
Bases y condiciones
Las personas e instituciones interesadas podrán consultar el detalle de los requisitos de participación, la documentación a presentar, el proceso de selección y las disposiciones generales descargando las Bases y Condiciones de la convocatoria.
Descargar Bases y Condiciones (En adjunto)
Consultas
Para más información, escribir a infancias.cba@gmail.com.
https://prensa.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2026/07/BASES-CONVOCATORIA.-ROCKERITOS-2027.pdf
Organizada por la Agencia Córdoba Cultura junto a En Vivo Producciones S.A., la convocatoria seleccionará bandas cordobesas que formarán parte de la programación oficial de Rockeritos CBA en el espacio de la Agencia Córdoba Cultura durante el Cosquín Rock 2027, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla.
Esta iniciativa nació con el propósito de estimular la participación, la creación y la proyección artística de las infancias y juventudes de la provincia, generando oportunidades para que sus proyectos musicales puedan presentarse en escenarios profesionales. Al mismo tiempo, busca reconocer el esfuerzo formativo de las bandas y fortalecer los espacios de enseñanza musical que acompañan su desarrollo.
En el marco del Programa Infancias CBA, la convocatoria está dirigida a instituciones, academias y talleres de formación musical de toda la provincia de Córdoba, que podrán postular bandas para participar del proceso de selección.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está destinada a bandas de rock infanto-juveniles integradas por niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años, residentes en la provincia de Córdoba. Cada banda deberá estar conformada por entre tres y seis integrantes y ser postulada por una institución, academia o taller de formación musical de la provincia.
Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026, inclusive.
La participación es gratuita y las postulaciones deberán realizarse completando el formulario de inscripción AQUÍ
https://forms.gle/XxnYT3nGXvR7St4i9
¿Cómo será la selección?
Un jurado especializado realizará una primera evaluación del material presentado y seleccionará seis bandas que participarán del Pre Rockeritos CBA 2027, instancia de presentaciones en vivo.
Tras esa jornada, se elegirán dos bandas ganadoras, que integrarán la programación oficial de Rockeritos CBA en el espacio de la Agencia Córdoba Cultura durante el Cosquín Rock 2027.
Bases y condiciones
Las personas e instituciones interesadas podrán consultar el detalle de los requisitos de participación, la documentación a presentar, el proceso de selección y las disposiciones generales descargando las Bases y Condiciones de la convocatoria.
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Para más información, escribir a infancias.cba@gmail.com.
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