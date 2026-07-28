La agenda cultural propone un recorrido por las nuevas muestras de los museos provinciales

La última semana de julio invita a descubrir nuevas formas de mirar el mundo a través del arte. Del 27 de julio al 2 de agosto, la Agencia Córdoba Cultura propone un recorrido por los museos provinciales con una serie de inauguraciones que ponen en diálogo la memoria, los sentidos, la tecnología, la naturaleza y la imaginación. Una oportunidad para recorrer distintos espacios y encontrarse con el arte desde múltiples perspectivas.
El miércoles 29, el Museo Emilio Caraffa inaugurará un nuevo bloque expositivo con propuestas que ponen el foco en la experiencia artística. Desde un proyecto educativo que invita a reflexionar sobre los prejuicios y la construcción de sentidos frente a una obra de la colección, hasta un recorrido inmersivo por espacios del museo que incorpora recursos sonoros y audiodescriptivos para ampliar la experiencia.
También habrá lugar para celebrar los diez años del colectivo Bordadoras en el Museo y para reflexionar sobre la intimidad, los vínculos y la sexualidad a través de distintas miradas artísticas. Completa la programación una exposición internacional, realizada junto al Instituto Goethe, que explora cómo las tecnologías digitales transforman nuestra forma de entender y construir la realidad.
El jueves 30, el Museo Evita – Palacio Ferreyra inaugurará Fuerza Natural, un nuevo conjunto de exposiciones que reúne siete proyectos atravesados por la memoria, la naturaleza, el paisaje y la materia desde el arte contemporáneo. A través de lenguajes y poéticas diversas, las muestras invitan a reflexionar sobre el vínculo entre las personas y su entorno, recuperando historias, oficios y territorios, al tiempo que abren nuevas preguntas sobre el presente. La propuesta reafirma al museo como un espacio de encuentro donde el arte dialoga con las inquietudes de la sociedad.
Por último, el viernes 31 será el turno del Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí, con la apertura de Bestiario: animales reales y fantásticos. La muestra reúne 95 obras seleccionadas a partir de una convocatoria abierta que invitó a artistas de la provincia a imaginar el universo animal desde la pintura, la escultura, el dibujo, las instalaciones, el arte digital y otras disciplinas. El resultado es un recorrido tan diverso como sorprendente, donde conviven criaturas reales e imaginarias, acompañado por obras de referentes como Carlos Alonso y Antonio Seguí, en una celebración de la creatividad y la riqueza de la producción artística cordobesa.
A continuación, algunas de las actividades destacadas de la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 27 de julio
A las 18. Cine en Biblioteca Córdoba: “Persépolis” (de Marjane Satrapi y Vincente Paronnaud,Francia, 2007)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Es la historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica. Voces originales en francés de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. Dur: 72 min. Apta: +16. Entrada libre y gratuita.
A las 18. Cine: “Alpha” (de Julia Ducournau, Francia, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Alpha es una problemática niña de 13 años que vive con su madre soltera. Su mundo se derrumba el día que vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo. La incertidumbre sobre la aguja, el riesgo de contagio y el estigma de una misteriosa enfermedad desatan una gran paranoia y tensan al límite la relación con su madre. De la directora de Titane. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Repite martes 28, a las 20:30, miércoles 29, jueves 30 de julio y sábado 1 de agosto a las 18:00.
A las 20:30. Cine: “En el cine” (de Matías Szulanski, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Dos jóvenes se conocen en un festival de cine. Ella le comparte una canción que compuso. Toman café y conversan. Tres veces. A través de estos encuentros, los personajes exploran su vínculo mientras navegan las posibilidades de una relación emergente en el contexto cultural del festival cinematográfico. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Repite martes 28, a las 18:30, y miércoles 29, a las 20:30.
Martes 28 de julio
A las 9.30. Taller de Animación
Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232, Unquillo
Bajo la coordinación de Lucas Ibañez. Una propuesta para explorar el universo desde la creatividad, la experimentación y el trabajo colectivo. Recorre contenidos como: Lenguaje audiovisual, Medios, Experiencias comunitarias y territoriales, técnicas de animación y desarrollo de propuestas editoriales, rodaje, montaje. Destinado a todo público. Consultas: 3543690853. Horarios: Martes de 9.30 a 11.30 (turno mañana) o 14 a 16 (turno tarde). Miércoles 29 a las 9.30 a 11.30 (virtual)
A las 18. Conversación “Pensar a Borges” con María Teresa Andruetto y Diego Tatián
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Se cumplieron 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, figura insoslayable de la cultura argentina y María Teresa Andruetto junto a Diego Tatián, tras una breve exposición personal, comenzarán un diálogo entre ellos y con el público presente para interrogar a su obra, a sus legados y a las polémicas abiertas por sus intervenciones.
Diego Tatián es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y diplomado en Ciencias de la Cultura en Italia. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador independiente del CONICET. Su producción aborda principalmente el pensamiento de Spinoza, la filosofía política y la cultura argentina.
María Teresa Andruetto, fue la primera autora de habla hispana en recibir el Premio Hans Christian Andersen. Su obra, traducida a numerosos idiomas, aborda temas como la inmigración, la identidad y la memoria de la dictadura argentina en novelas destacadas como Stefano, La mujer en cuestión y Lengua madre. También se desempeña como poeta, ensayista y gestora cultural: cofundó el CEDILIJ y dirige la colección Narradoras Argentinas de Eduvim, dedicada a recuperar escritoras relegadas. Su producción combina compromiso ético, interés por los jóvenes lectores y una rigurosa búsqueda estética. Entrada libre y gratuita
Miércoles 29 de julio
A las 19. Inauguración de muestras
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
Inauguración del 3º lote de muestras con tres propuestas que invitan a pensar el arte desde la experiencia, la percepción y la construcción de sentidos. En Sala 0, “Preciosos Prejuicios”, propone una actividad educativa y participativa en torno a una obra de la colección. En Sala 1, “Entre sentidos. Inmersiones en torno al paisaje”, presenta un recorrido accesible e inmersivo por paisajes del acervo del museo, donde este se expande a través de recursos sonoros y audio descriptivos. También en las Salas 6 y 7 se inaugurará “Archivo afectivo: diez años de Bordadoras en el Museo” y “Cultivar lo íntimo, sembrar lo colectivo”, con dos muestras una que recupera su hacer a lo largo de 10 años y otra que reflexiona desde diferentes miradas sobre la sexualidad. Por su parte, en las salas 2, 3, 4, 8 y 9, “Are You for Real. Cosmotechnics, Counterfictions, and the Art of Worldbuilding” / “¿Es esto real? Cosmotécnicas, contraficciones y el arte de construir mundos”, en colaboración con el Instituto Goethe, reúne obras que exploran cómo las tecnologías digitales transforman nuestra relación con la realidad. Entrada Libre y gratuita
A las 20. Concierto de música experimental: Grieta
Teatro del Libertador – Vélez Sarsfield 365
Ramé, ensamble instrumental de música contemporánea.
Entrada general $8.000 pesos
Jueves 30 de julio
A las 18. Presentación del libro digital “Ferrocarril y Colonización: pueblos del ramal ferroviario Rosario – Casilda -Cruz Alta – Río Tercero – Córdoba” de Renée Isabel Mengo.
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Recupera la memoria e identidad de los pueblos vinculados al ramal ferroviario Rosario–Casilda–Cruz Alta–Río Tercero–Córdoba, mostrando la relación entre ferrocarril, colonización y desarrollo local. La obra aborda el papel de la mano de obra local e inmigrante, los capitales extranjeros, los organizadores y fundadores, y las instituciones públicas, sociales, culturales y deportivas en la formación y consolidación de comunidades a lo largo del trazado ferroviario.
Reneé Isabel Mengo es historiadora, docente e investigadora argentina. Licenciada y Profesora en Historia y Doctora en Comunicación Social, ha desarrollado su actividad académica en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional. Su producción aborda temas de historia social contemporánea, comunicación, medios, educación y procesos históricos argentinos y latinoamericanos. Entrada libre y gratuita
A las 18:30. Inauguración de un nuevo bloque expositivo: Fuerza Natural
Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
La exposición reúne siete proyectos que ponen en diálogo memoria, territorio, materia y naturaleza. Un programa que reafirma al museo como espacio de intercambio, reflexión y producción cultural abierto a la comunidad. Las nuevas exposiciones son: Los círculos del infierno de Carlos Alonso; “La construcción de la pintura” de Fernando Maza; “El oficio de la belleza” de Alejandro Rosemberg; “8 bits o el mundo en llamas” de Pablo Peisino; “Atar, entre territorio y lazo” de Carmen Buteler; “Eco-sistemas de luz. Memoria en fluorescencia” de Luciano Colman y “Azul de ultramar” de Hugo Avetta. Ingreso libre y gratuito
A las 18:30. Taller de Cine y actuación frente a cámara para adolescentes
Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232, Unquillo
Todos los jueves del mes, en este taller vas a aprender a contar historias audiovisuales, actuar frente a cámara y crear tu propio cortometraje. Coordinan Mariana Caballero y Marino Rubino. Con inscripción previa – Cupo Limitado. Información: 3512322751 – 1150058623
A las 20. Cine: “Divididos: Sonidos, Barro y Piel” (de Leopoldo Montero Ciancio, 2025)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Mientras graba su nuevo disco, Divididos reflexiona sobre las herramientas emocionales que utiliza para la creación de su música. Una revisita al estudio La Calandria, lugar histórico para la banda Divididos, con escenas cargadas de intimidad: Mollo pintando paredes, Catriel sorprendiendo con su sentido del humor y momentos de creación analógica, en plena grabación de su nuevo disco entre 2019 y 2025. Un documental que revela el proceso creativo y la química entre los músicos: la amistad, la paciencia, el oficio que se sedimenta con los años. Dirigido por Leopoldo Montero Ciancio, el largometraje fue presentado originalmente en el Movistar Arena de Buenos Aires ante miles de personas y recibió una nominación como Mejor Documental en los premios BAMV 2025. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave dentro del universo artístico del grupo. Entrada Gratuita (hasta agotar capacidad de la sala). Se solicita un alimento no perecedero o elementos para merienda a beneficio de Fundación La Quadra Julio A. Roca 706
A las 20:30. Jueves de Comedia: “Hotel Open”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona –San Jerónimo 66
Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: + 16 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Cine: “Moscas” (de Fernando Eimbcke, México, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Olga vive una vida estrictamente regulada, sin amigos ni relaciones, en un enorme bloque de pisos. Cuando, por necesidad económica, se ve obligada a alquilar una habitación, un hombre se muda y, además, mete a escondidas a su hijo de nueve años en el piso. Olga comienza a forjar un vínculo inesperado con el niño. Todo comienza a cambiar cuando estas tres vidas empiezan a entrelazarse. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Jueves entradas 2×1. Repite sábado 1/08, a las 20:30.
Viernes 31 de julio
A las 17:30. Ciclo Helena: Mariana Belloto
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
En el marco del Ciclo Helena, se desarrollará una nueva entrevista abierta al público dedicada al arte y la cultura. En esta ocasión, la invitada será Mariana Belloto, destacada coreógrafa y artista multiplataforma, nacida en Mar del Plata (1963). Mariana desarrolla un original trabajo autoral desde una mirada del cuerpo como vehículo crítico y político, como territorio de tensión, memoria y construcción simbólica. Utiliza un lenguaje híbrido que conjuga danza, performance, dramaturgia, diseño sonoro y medios audiovisuales, para crear obras en múltiples formatos y soportes. Su trabajo expande el campo coreográfico hacia nuevas formas de percepción y experiencia. La coreógrafa será entrevistada por Francisco Larrambebere, promotor del Ciclo Helena, una propuesta que promueve la dinamización del espacio museístico y refuerza la idea del museo como centro de pensamiento. Entrada libre y gratuita.
A las 18. Inauguración de Bestiario: animales reales y fantásticos
Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí
Tras una convocatoria abierta que alcanzó a toda la provincia y tuvo como objetivo formar parte de una exposición en las salas del CAC, se inaugura Bestiario: animales reales y fantásticos. Bajo esta consigna se gesta la presente muestra que convocó cerca de trescientas propuestas de todas las expresiones, entre dibujo, pintura, escultura, objetos, instalaciones, producciones analógicas y digitales, registros audiovisuales, grabados y gráficos alternativos, entre otras. De ese total fueron seleccionadas noventa y cinco obras procedentes de distintas localidades de Córdoba. Dichas propuestas formarán parte de la muestra junto a las obras de artistas invitados como Carlos Alonso y Antonio Seguí. Entrada gratuita.
A las 18. Presentación de la novela “Bitácora de Viaje a la tecnología” de Luz Pizarro
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
La novela invita a acercarse al mundo tecnológico de forma simple, humana y posible. La autora comparte aprendizajes, tropiezos y herramientas para hacer más llevadero el camino. Desde la neurociencia, la psicología y experiencias personales, ofrece una guía para comenzar. También anticipa barreras frecuentes y propone estrategias para superarlas. El libro aborda el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje, el trabajo y la vida diaria. Una propuesta colaborativa que busca humanizar la tecnología y ponerla al servicio de las personas.
Luz Pizarro combina experiencias personales, herramientas prácticas, neurociencia, psicología e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje y al trabajo. Su propuesta busca facilitar el acercamiento a la tecnología y promover un uso colaborativo y humanizado de las herramientas digitales.
A las 18. Muestra de Arte Textil: “Ellas en nuestra historia” Grupo Girasoles
Teatro Real – San Jerónimo 66
“Ellas en nuestra historia” propone poner en foco a las mujeres protagonistas de la historia cordobesa, visibilizando sus huellas, luchas y aportes a través del arte textil y el bordado colectivo. La muestra estará a cargo de la profesora Fabiana Gracia del grupo “Girasoles”, espacio que nació hace 10 años en el Museo Municipal Iberoamericano de Artesanías y que, desde entonces, desarrolla un trabajo artístico en torno al bordado como herramienta de expresión, memoria y encuentro. La inauguración contará con la participación especial del Coro Municipal, acompañando la apertura de esta propuesta que invita a reflexionar y reconocer el lugar de las mujeres en nuestra historia y en nuestra identidad cultural. Entradas sin cargo.
A las 18. Inkognito Club de Dibujo
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Con una propuesta abierta y creativa en la Casa de la Cultura, Inkognito es un club de dibujo itinerante que invita a participar de una sesión de 3 horas de dibujo libre, pensada para compartir, experimentar y construir comunidad a través del arte. Con más de 40 encuentros realizados en ciudades como Córdoba y Buenos Aires, promueve el dibujo como una forma de expresión y también de pensamiento. La actividad está dirigida a todo público: no hace falta experiencia previa, solo ganas de crear. Se recomienda asistir con materiales propios. La participación es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través de: www.inkognito.art
Sábado 1 de agosto
A las 15. Pintando mundos imposibles. Laboratorio de imágenes recicladas
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
Este taller invita a niñas y niños a experimentar con el dibujo, el color y la composición a partir del reciclaje de imágenes impresas. Mediante el calcado y la combinación de fragmentos de animales, plantas, objetos, texturas y personajes, cada participante creará una imagen inédita, explorando asociaciones libres y mundos imaginarios. Luego, las producciones serán intervenidas con marcadores de colores no referenciales, promoviendo la experimentación, la creatividad y la construcción de nuevas posibilidades visuales, alejadas de las representaciones convencionales. La actividad está destinada a niñas y niños a partir de los 7 años, con entrada gratuita y requiere inscripción previa a través de formulario: https://forms.gle/ZKsStGQ8aKCQrCqe8
A las 17:30. Romances de zarzuela
Teatro del Libertador San Martín – Sala Luis de Tejeda – Av. Vélez Sarsfield 365
Solistas vocales acompañados al piano por Andrea Mellia interpretan fragmentos de la zarzuela Luisa Fernanda. Liliana Carreño, dirección escénica. Entrada general $20.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone el domingo 2 de agosto a las 17:30.
A las 20. Comedia Cordobesa: “La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
La Comedia Cordobesa reestrena esta obra donde cuatro actores se proponen rescatar del olvido a una familia fundamental – aunque misteriosamente ignorada – de la historia del teatro argentino: Los Marrapodi. A partir de un baúl lleno de textos, fotos, partituras y documentos, reconstruyen la increíble trayectoria de estos artistas que, entre el siglo XVIII y el siglo XX, habrían atravesado los grandes movimientos teatrales del país. Entre la parodia y el homenaje, la obra reflexiona sobre la memoria, el reconocimiento y la manera en que se construyen los relatos oficiales. Una celebración del teatro argentino y de aquellos artistas anónimos que, aunque nunca llegaron a la fama, dejaron una huella imposible de borrar. Duración: 80 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Domingo 2 a las 20, Viernes 7 y 21 y Sábados 8 y 22 (a beneficio de LALCEC)
A las 20. Ciclo Crescendo: Camerata Vocal Arsis presenta “Puentes”
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Puentes es un nuevo programa integrado por obras corales de compositores contemporáneos que, a través de diversos lenguajes estéticos, invitan a descubrir cómo la música tiende puentes entre las distintas dimensiones de la experiencia humana: lo sagrado, lo metafísico, la naturaleza, el amor, la sensualidad y la vida cotidiana. Con obras de James MacMillan, Judith Cloud, Rick Arnest, Eric Whitacre y Gustavo Cerati, este repertorio propone un viaje sonoro en el que el coro dialoga con una novedosa propuesta tímbrica, enriquecida por la participación de músicos invitados en saxofones soprano y tenor, órgano y quinteto de cuerdas. Entrada $10000. Por anticipadas comunicarse al: 358 – 4901223
Domingo 2 de agosto
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
A las 11. Teatro Estable de Títeres: “Giro, calesita de estaciones”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira… y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Duración: 30 minutos. Edad recomendada: de 1 a 5 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Repone: Domingo 16 a las 11.
A las 20. Solista de piano
Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365
Kotaro Fukuma (Japón) interpreta el arte de la transcripción para piano, ciclo Fundación ProArte Córdoba. Entradas disponibles: platea $30.000, cazuela $25.000, tertulia $20.000, y paraíso $15.000 pesos.
A las 20. Ciclo Crescendo: Vientos del Plata presenta “Entre cenizas y rosas blancas”.
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Entre Cenizas y Rosas Blancas es una propuesta que recorre la intensidad espiritual de los Tenebrae Responsories, la delicadeza de la devoción mariana y la luminosidad pastoral del repertorio inglés. Música y palabra se entrelazan para evocar aquello que se extingue y aquello que renace: la ceniza y la rosa blanca, el fénix que arde y resurge, el ocaso y el alba. Vientos del Plata propone descubrir repertorios originales y poco frecuentados a través de la sonoridad de la flauta, con especial énfasis en la música del período barroco, interpretada en réplicas de instrumentos originales e incorporando artistas invitados. Su trabajo se basa en los principios de la interpretación históricamente informada. En su formación actual, Vientos del Plata está integrado por Irina Gruszka y Lucas Ramallo (flautas traversas barrocas), José Gabriel Sánchez (tenor), Ruy Facó Naranjo (clave) y Gabriela Guembe (viola da gamba). Entrada $10000. Por anticipadas comunicarse al: 358 – 4901223
El miércoles 29, el Museo Emilio Caraffa inaugurará un nuevo bloque expositivo con propuestas que ponen el foco en la experiencia artística. Desde un proyecto educativo que invita a reflexionar sobre los prejuicios y la construcción de sentidos frente a una obra de la colección, hasta un recorrido inmersivo por espacios del museo que incorpora recursos sonoros y audiodescriptivos para ampliar la experiencia.
También habrá lugar para celebrar los diez años del colectivo Bordadoras en el Museo y para reflexionar sobre la intimidad, los vínculos y la sexualidad a través de distintas miradas artísticas. Completa la programación una exposición internacional, realizada junto al Instituto Goethe, que explora cómo las tecnologías digitales transforman nuestra forma de entender y construir la realidad.
El jueves 30, el Museo Evita – Palacio Ferreyra inaugurará Fuerza Natural, un nuevo conjunto de exposiciones que reúne siete proyectos atravesados por la memoria, la naturaleza, el paisaje y la materia desde el arte contemporáneo. A través de lenguajes y poéticas diversas, las muestras invitan a reflexionar sobre el vínculo entre las personas y su entorno, recuperando historias, oficios y territorios, al tiempo que abren nuevas preguntas sobre el presente. La propuesta reafirma al museo como un espacio de encuentro donde el arte dialoga con las inquietudes de la sociedad.
Por último, el viernes 31 será el turno del Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí, con la apertura de Bestiario: animales reales y fantásticos. La muestra reúne 95 obras seleccionadas a partir de una convocatoria abierta que invitó a artistas de la provincia a imaginar el universo animal desde la pintura, la escultura, el dibujo, las instalaciones, el arte digital y otras disciplinas. El resultado es un recorrido tan diverso como sorprendente, donde conviven criaturas reales e imaginarias, acompañado por obras de referentes como Carlos Alonso y Antonio Seguí, en una celebración de la creatividad y la riqueza de la producción artística cordobesa.
A continuación, algunas de las actividades destacadas de la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 27 de julio
A las 18. Cine en Biblioteca Córdoba: “Persépolis” (de Marjane Satrapi y Vincente Paronnaud,Francia, 2007)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Es la historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica. Voces originales en francés de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. Dur: 72 min. Apta: +16. Entrada libre y gratuita.
A las 18. Cine: “Alpha” (de Julia Ducournau, Francia, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Alpha es una problemática niña de 13 años que vive con su madre soltera. Su mundo se derrumba el día que vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo. La incertidumbre sobre la aguja, el riesgo de contagio y el estigma de una misteriosa enfermedad desatan una gran paranoia y tensan al límite la relación con su madre. De la directora de Titane. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Repite martes 28, a las 20:30, miércoles 29, jueves 30 de julio y sábado 1 de agosto a las 18:00.
A las 20:30. Cine: “En el cine” (de Matías Szulanski, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Dos jóvenes se conocen en un festival de cine. Ella le comparte una canción que compuso. Toman café y conversan. Tres veces. A través de estos encuentros, los personajes exploran su vínculo mientras navegan las posibilidades de una relación emergente en el contexto cultural del festival cinematográfico. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Repite martes 28, a las 18:30, y miércoles 29, a las 20:30.
Martes 28 de julio
A las 9.30. Taller de Animación
Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232, Unquillo
Bajo la coordinación de Lucas Ibañez. Una propuesta para explorar el universo desde la creatividad, la experimentación y el trabajo colectivo. Recorre contenidos como: Lenguaje audiovisual, Medios, Experiencias comunitarias y territoriales, técnicas de animación y desarrollo de propuestas editoriales, rodaje, montaje. Destinado a todo público. Consultas: 3543690853. Horarios: Martes de 9.30 a 11.30 (turno mañana) o 14 a 16 (turno tarde). Miércoles 29 a las 9.30 a 11.30 (virtual)
A las 18. Conversación “Pensar a Borges” con María Teresa Andruetto y Diego Tatián
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Se cumplieron 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, figura insoslayable de la cultura argentina y María Teresa Andruetto junto a Diego Tatián, tras una breve exposición personal, comenzarán un diálogo entre ellos y con el público presente para interrogar a su obra, a sus legados y a las polémicas abiertas por sus intervenciones.
Diego Tatián es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y diplomado en Ciencias de la Cultura en Italia. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigador independiente del CONICET. Su producción aborda principalmente el pensamiento de Spinoza, la filosofía política y la cultura argentina.
María Teresa Andruetto, fue la primera autora de habla hispana en recibir el Premio Hans Christian Andersen. Su obra, traducida a numerosos idiomas, aborda temas como la inmigración, la identidad y la memoria de la dictadura argentina en novelas destacadas como Stefano, La mujer en cuestión y Lengua madre. También se desempeña como poeta, ensayista y gestora cultural: cofundó el CEDILIJ y dirige la colección Narradoras Argentinas de Eduvim, dedicada a recuperar escritoras relegadas. Su producción combina compromiso ético, interés por los jóvenes lectores y una rigurosa búsqueda estética. Entrada libre y gratuita
Miércoles 29 de julio
A las 19. Inauguración de muestras
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
Inauguración del 3º lote de muestras con tres propuestas que invitan a pensar el arte desde la experiencia, la percepción y la construcción de sentidos. En Sala 0, “Preciosos Prejuicios”, propone una actividad educativa y participativa en torno a una obra de la colección. En Sala 1, “Entre sentidos. Inmersiones en torno al paisaje”, presenta un recorrido accesible e inmersivo por paisajes del acervo del museo, donde este se expande a través de recursos sonoros y audio descriptivos. También en las Salas 6 y 7 se inaugurará “Archivo afectivo: diez años de Bordadoras en el Museo” y “Cultivar lo íntimo, sembrar lo colectivo”, con dos muestras una que recupera su hacer a lo largo de 10 años y otra que reflexiona desde diferentes miradas sobre la sexualidad. Por su parte, en las salas 2, 3, 4, 8 y 9, “Are You for Real. Cosmotechnics, Counterfictions, and the Art of Worldbuilding” / “¿Es esto real? Cosmotécnicas, contraficciones y el arte de construir mundos”, en colaboración con el Instituto Goethe, reúne obras que exploran cómo las tecnologías digitales transforman nuestra relación con la realidad. Entrada Libre y gratuita
A las 20. Concierto de música experimental: Grieta
Teatro del Libertador – Vélez Sarsfield 365
Ramé, ensamble instrumental de música contemporánea.
Entrada general $8.000 pesos
Jueves 30 de julio
A las 18. Presentación del libro digital “Ferrocarril y Colonización: pueblos del ramal ferroviario Rosario – Casilda -Cruz Alta – Río Tercero – Córdoba” de Renée Isabel Mengo.
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Recupera la memoria e identidad de los pueblos vinculados al ramal ferroviario Rosario–Casilda–Cruz Alta–Río Tercero–Córdoba, mostrando la relación entre ferrocarril, colonización y desarrollo local. La obra aborda el papel de la mano de obra local e inmigrante, los capitales extranjeros, los organizadores y fundadores, y las instituciones públicas, sociales, culturales y deportivas en la formación y consolidación de comunidades a lo largo del trazado ferroviario.
Reneé Isabel Mengo es historiadora, docente e investigadora argentina. Licenciada y Profesora en Historia y Doctora en Comunicación Social, ha desarrollado su actividad académica en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional. Su producción aborda temas de historia social contemporánea, comunicación, medios, educación y procesos históricos argentinos y latinoamericanos. Entrada libre y gratuita
A las 18:30. Inauguración de un nuevo bloque expositivo: Fuerza Natural
Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
La exposición reúne siete proyectos que ponen en diálogo memoria, territorio, materia y naturaleza. Un programa que reafirma al museo como espacio de intercambio, reflexión y producción cultural abierto a la comunidad. Las nuevas exposiciones son: Los círculos del infierno de Carlos Alonso; “La construcción de la pintura” de Fernando Maza; “El oficio de la belleza” de Alejandro Rosemberg; “8 bits o el mundo en llamas” de Pablo Peisino; “Atar, entre territorio y lazo” de Carmen Buteler; “Eco-sistemas de luz. Memoria en fluorescencia” de Luciano Colman y “Azul de ultramar” de Hugo Avetta. Ingreso libre y gratuito
A las 18:30. Taller de Cine y actuación frente a cámara para adolescentes
Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232, Unquillo
Todos los jueves del mes, en este taller vas a aprender a contar historias audiovisuales, actuar frente a cámara y crear tu propio cortometraje. Coordinan Mariana Caballero y Marino Rubino. Con inscripción previa – Cupo Limitado. Información: 3512322751 – 1150058623
A las 20. Cine: “Divididos: Sonidos, Barro y Piel” (de Leopoldo Montero Ciancio, 2025)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Mientras graba su nuevo disco, Divididos reflexiona sobre las herramientas emocionales que utiliza para la creación de su música. Una revisita al estudio La Calandria, lugar histórico para la banda Divididos, con escenas cargadas de intimidad: Mollo pintando paredes, Catriel sorprendiendo con su sentido del humor y momentos de creación analógica, en plena grabación de su nuevo disco entre 2019 y 2025. Un documental que revela el proceso creativo y la química entre los músicos: la amistad, la paciencia, el oficio que se sedimenta con los años. Dirigido por Leopoldo Montero Ciancio, el largometraje fue presentado originalmente en el Movistar Arena de Buenos Aires ante miles de personas y recibió una nominación como Mejor Documental en los premios BAMV 2025. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave dentro del universo artístico del grupo. Entrada Gratuita (hasta agotar capacidad de la sala). Se solicita un alimento no perecedero o elementos para merienda a beneficio de Fundación La Quadra Julio A. Roca 706
A las 20:30. Jueves de Comedia: “Hotel Open”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona –San Jerónimo 66
Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: + 16 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Cine: “Moscas” (de Fernando Eimbcke, México, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto
Olga vive una vida estrictamente regulada, sin amigos ni relaciones, en un enorme bloque de pisos. Cuando, por necesidad económica, se ve obligada a alquilar una habitación, un hombre se muda y, además, mete a escondidas a su hijo de nueve años en el piso. Olga comienza a forjar un vínculo inesperado con el niño. Todo comienza a cambiar cuando estas tres vidas empiezan a entrelazarse. Entrada general: $5000.-, estudiantes y jubilados: $2500. Jueves entradas 2×1. Repite sábado 1/08, a las 20:30.
Viernes 31 de julio
A las 17:30. Ciclo Helena: Mariana Belloto
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
En el marco del Ciclo Helena, se desarrollará una nueva entrevista abierta al público dedicada al arte y la cultura. En esta ocasión, la invitada será Mariana Belloto, destacada coreógrafa y artista multiplataforma, nacida en Mar del Plata (1963). Mariana desarrolla un original trabajo autoral desde una mirada del cuerpo como vehículo crítico y político, como territorio de tensión, memoria y construcción simbólica. Utiliza un lenguaje híbrido que conjuga danza, performance, dramaturgia, diseño sonoro y medios audiovisuales, para crear obras en múltiples formatos y soportes. Su trabajo expande el campo coreográfico hacia nuevas formas de percepción y experiencia. La coreógrafa será entrevistada por Francisco Larrambebere, promotor del Ciclo Helena, una propuesta que promueve la dinamización del espacio museístico y refuerza la idea del museo como centro de pensamiento. Entrada libre y gratuita.
A las 18. Inauguración de Bestiario: animales reales y fantásticos
Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí
Tras una convocatoria abierta que alcanzó a toda la provincia y tuvo como objetivo formar parte de una exposición en las salas del CAC, se inaugura Bestiario: animales reales y fantásticos. Bajo esta consigna se gesta la presente muestra que convocó cerca de trescientas propuestas de todas las expresiones, entre dibujo, pintura, escultura, objetos, instalaciones, producciones analógicas y digitales, registros audiovisuales, grabados y gráficos alternativos, entre otras. De ese total fueron seleccionadas noventa y cinco obras procedentes de distintas localidades de Córdoba. Dichas propuestas formarán parte de la muestra junto a las obras de artistas invitados como Carlos Alonso y Antonio Seguí. Entrada gratuita.
A las 18. Presentación de la novela “Bitácora de Viaje a la tecnología” de Luz Pizarro
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
La novela invita a acercarse al mundo tecnológico de forma simple, humana y posible. La autora comparte aprendizajes, tropiezos y herramientas para hacer más llevadero el camino. Desde la neurociencia, la psicología y experiencias personales, ofrece una guía para comenzar. También anticipa barreras frecuentes y propone estrategias para superarlas. El libro aborda el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje, el trabajo y la vida diaria. Una propuesta colaborativa que busca humanizar la tecnología y ponerla al servicio de las personas.
Luz Pizarro combina experiencias personales, herramientas prácticas, neurociencia, psicología e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje y al trabajo. Su propuesta busca facilitar el acercamiento a la tecnología y promover un uso colaborativo y humanizado de las herramientas digitales.
A las 18. Muestra de Arte Textil: “Ellas en nuestra historia” Grupo Girasoles
Teatro Real – San Jerónimo 66
“Ellas en nuestra historia” propone poner en foco a las mujeres protagonistas de la historia cordobesa, visibilizando sus huellas, luchas y aportes a través del arte textil y el bordado colectivo. La muestra estará a cargo de la profesora Fabiana Gracia del grupo “Girasoles”, espacio que nació hace 10 años en el Museo Municipal Iberoamericano de Artesanías y que, desde entonces, desarrolla un trabajo artístico en torno al bordado como herramienta de expresión, memoria y encuentro. La inauguración contará con la participación especial del Coro Municipal, acompañando la apertura de esta propuesta que invita a reflexionar y reconocer el lugar de las mujeres en nuestra historia y en nuestra identidad cultural. Entradas sin cargo.
A las 18. Inkognito Club de Dibujo
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Con una propuesta abierta y creativa en la Casa de la Cultura, Inkognito es un club de dibujo itinerante que invita a participar de una sesión de 3 horas de dibujo libre, pensada para compartir, experimentar y construir comunidad a través del arte. Con más de 40 encuentros realizados en ciudades como Córdoba y Buenos Aires, promueve el dibujo como una forma de expresión y también de pensamiento. La actividad está dirigida a todo público: no hace falta experiencia previa, solo ganas de crear. Se recomienda asistir con materiales propios. La participación es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través de: www.inkognito.art
Sábado 1 de agosto
A las 15. Pintando mundos imposibles. Laboratorio de imágenes recicladas
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411
Este taller invita a niñas y niños a experimentar con el dibujo, el color y la composición a partir del reciclaje de imágenes impresas. Mediante el calcado y la combinación de fragmentos de animales, plantas, objetos, texturas y personajes, cada participante creará una imagen inédita, explorando asociaciones libres y mundos imaginarios. Luego, las producciones serán intervenidas con marcadores de colores no referenciales, promoviendo la experimentación, la creatividad y la construcción de nuevas posibilidades visuales, alejadas de las representaciones convencionales. La actividad está destinada a niñas y niños a partir de los 7 años, con entrada gratuita y requiere inscripción previa a través de formulario: https://forms.gle/ZKsStGQ8aKCQrCqe8
A las 17:30. Romances de zarzuela
Teatro del Libertador San Martín – Sala Luis de Tejeda – Av. Vélez Sarsfield 365
Solistas vocales acompañados al piano por Andrea Mellia interpretan fragmentos de la zarzuela Luisa Fernanda. Liliana Carreño, dirección escénica. Entrada general $20.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone el domingo 2 de agosto a las 17:30.
A las 20. Comedia Cordobesa: “La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
La Comedia Cordobesa reestrena esta obra donde cuatro actores se proponen rescatar del olvido a una familia fundamental – aunque misteriosamente ignorada – de la historia del teatro argentino: Los Marrapodi. A partir de un baúl lleno de textos, fotos, partituras y documentos, reconstruyen la increíble trayectoria de estos artistas que, entre el siglo XVIII y el siglo XX, habrían atravesado los grandes movimientos teatrales del país. Entre la parodia y el homenaje, la obra reflexiona sobre la memoria, el reconocimiento y la manera en que se construyen los relatos oficiales. Una celebración del teatro argentino y de aquellos artistas anónimos que, aunque nunca llegaron a la fama, dejaron una huella imposible de borrar. Duración: 80 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Domingo 2 a las 20, Viernes 7 y 21 y Sábados 8 y 22 (a beneficio de LALCEC)
A las 20. Ciclo Crescendo: Camerata Vocal Arsis presenta “Puentes”
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Puentes es un nuevo programa integrado por obras corales de compositores contemporáneos que, a través de diversos lenguajes estéticos, invitan a descubrir cómo la música tiende puentes entre las distintas dimensiones de la experiencia humana: lo sagrado, lo metafísico, la naturaleza, el amor, la sensualidad y la vida cotidiana. Con obras de James MacMillan, Judith Cloud, Rick Arnest, Eric Whitacre y Gustavo Cerati, este repertorio propone un viaje sonoro en el que el coro dialoga con una novedosa propuesta tímbrica, enriquecida por la participación de músicos invitados en saxofones soprano y tenor, órgano y quinteto de cuerdas. Entrada $10000. Por anticipadas comunicarse al: 358 – 4901223
Domingo 2 de agosto
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
A las 11. Teatro Estable de Títeres: “Giro, calesita de estaciones”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira… y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Duración: 30 minutos. Edad recomendada: de 1 a 5 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Repone: Domingo 16 a las 11.
A las 20. Solista de piano
Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365
Kotaro Fukuma (Japón) interpreta el arte de la transcripción para piano, ciclo Fundación ProArte Córdoba. Entradas disponibles: platea $30.000, cazuela $25.000, tertulia $20.000, y paraíso $15.000 pesos.
A las 20. Ciclo Crescendo: Vientos del Plata presenta “Entre cenizas y rosas blancas”.
Casa de la Cultura de Río Cuarto – General Paz 922, Río Cuarto
Entre Cenizas y Rosas Blancas es una propuesta que recorre la intensidad espiritual de los Tenebrae Responsories, la delicadeza de la devoción mariana y la luminosidad pastoral del repertorio inglés. Música y palabra se entrelazan para evocar aquello que se extingue y aquello que renace: la ceniza y la rosa blanca, el fénix que arde y resurge, el ocaso y el alba. Vientos del Plata propone descubrir repertorios originales y poco frecuentados a través de la sonoridad de la flauta, con especial énfasis en la música del período barroco, interpretada en réplicas de instrumentos originales e incorporando artistas invitados. Su trabajo se basa en los principios de la interpretación históricamente informada. En su formación actual, Vientos del Plata está integrado por Irina Gruszka y Lucas Ramallo (flautas traversas barrocas), José Gabriel Sánchez (tenor), Ruy Facó Naranjo (clave) y Gabriela Guembe (viola da gamba). Entrada $10000. Por anticipadas comunicarse al: 358 – 4901223
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