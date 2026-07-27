Colonia Caroya: FPA detuvo a un sujeto en la vía pública y secuestró estupefacientes

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre mayor de edad y secuestró estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa en la ciudad de Colonia Caroya.
El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la estación de servicio ubicada sobre la Ruta E-66, donde fue aprehendido el investigado. Durante el operativo se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana y dinero en efectivo.
Posteriormente, los investigadores realizaron el allanamiento de su domicilio ubicado en barrio Ciudad de los Niños, de la ciudad de Córdoba, donde incautaron varias dosis de cocaína, marihuana y otros elementos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, el aprehendido fue trasladado a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.
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