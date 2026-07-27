La Provincia fortalece el vínculo entre educación y producción con pasantías de actualización docente

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Foro Productivo de la Zona Norte suscribieron un convenio marco que marca un hito en la política educativa argentina: por primera vez, los docentes de escuelas técnicas realizarán prácticas de actualización profesional directa dentro de empresas de distintos sectores socioproductivos.
Córdoba se consolida así como la jurisdicción pionera en el país en lanzar un modelo que vincula de forma concreta las pasantías docentes con su trayecto de formación continua.
La iniciativa arranca con una cohorte piloto de ocho docentes seleccionados, quienes funcionarán como dinamizadores tecnológicos entre las aulas y los entornos de producción real.
Innovación institucional: El Sistema Provincial de Actualización
Esta propuesta es la punta de lanza del “Sistema Provincial de Actualización Docente en Entornos Socio-Productivos, Científicos y Comunitarios”, creado formalmente a través de una resolución ministerial que busca que los docentes accedan a conocimientos de vanguardia mediante pasantías en empresas o centros de investigación sin perjudicar el trayecto escolar de los alumnos.
A diferencia de las capacitaciones tradicionales, este sistema transforma la concepción de la formación continua, promoviendo la profesionalización y jerarquización docente mediante la inmersión en la frontera tecnológica y científica de la región.
El objetivo político y técnico es claro: que las y los docentes incorporen en primera persona las dinámicas de la industria 4.0, la automatización y la organización del trabajo actual, optimizando luego el diseño pedagógico y el ecosistema de las pasantías de los propios estudiantes.
Voces de la articulación público-privada
Durante el acto de firma, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, enfatizó el carácter estratégico de la medida: “La educación técnica no puede ir detrás de la industria; debe caminar a la par. Con este sistema, Córdoba, como sostiene nuestro Gobernador Martín LLaryora vuelve a hacer punta a nivel nacional”.
Y agregó: “No estamos teorizando sobre el futuro del trabajo: estamos metiendo a nuestros docentes en las fábricas y empresas para que esa experiencia transforme la enseñanza real en el aula. Cuando el Estado y el sector productivo planifican juntos, aceleramos el desarrollo de toda la comunidad”.
Por su parte, Mónica Vaccaro, Presidenta del Foro Productivo de la Zona Norte, destacó el compromiso del sector empresarial con el desarrollo del talento local:
“Las empresas tienen un rol activo y corresponsable en la formación de los futuros profesionales. Abrir nuestras puertas a los docentes es un salto cualitativo: significa compartir conocimiento estratégico, unificar lenguajes y estructurar vínculos de largo plazo para que la educación de Córdoba responda con agilidad a las demandas reales de la producción”.
Plan de trabajo y proyección
Las prácticas se desarrollarán de manera intensa durante el corriente ciclo lectivo, bajo planes de trabajo específicos y personalizados, co-diseñados entre las escuelas técnicas y los equipos de las firmas asociadas, garantizando un riguroso acompañamiento tanto pedagógico como técnico.
Con este paso, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ratifica su rumbo político de modernización educativa, integrando la innovación sectorial con la agenda pedagógica para garantizar más y mejores oportunidades laborales para las y los jóvenes cordobeses.
Click debajo para acceder a la resolución ministerial
https://drive.google.com/file/d/1gkfSiig-zosfvU6Rv0eT18GsbKfwbvse/view?usp=sharing
Córdoba se consolida así como la jurisdicción pionera en el país en lanzar un modelo que vincula de forma concreta las pasantías docentes con su trayecto de formación continua.
La iniciativa arranca con una cohorte piloto de ocho docentes seleccionados, quienes funcionarán como dinamizadores tecnológicos entre las aulas y los entornos de producción real.
Innovación institucional: El Sistema Provincial de Actualización
Esta propuesta es la punta de lanza del “Sistema Provincial de Actualización Docente en Entornos Socio-Productivos, Científicos y Comunitarios”, creado formalmente a través de una resolución ministerial que busca que los docentes accedan a conocimientos de vanguardia mediante pasantías en empresas o centros de investigación sin perjudicar el trayecto escolar de los alumnos.
A diferencia de las capacitaciones tradicionales, este sistema transforma la concepción de la formación continua, promoviendo la profesionalización y jerarquización docente mediante la inmersión en la frontera tecnológica y científica de la región.
El objetivo político y técnico es claro: que las y los docentes incorporen en primera persona las dinámicas de la industria 4.0, la automatización y la organización del trabajo actual, optimizando luego el diseño pedagógico y el ecosistema de las pasantías de los propios estudiantes.
Voces de la articulación público-privada
Durante el acto de firma, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, enfatizó el carácter estratégico de la medida: “La educación técnica no puede ir detrás de la industria; debe caminar a la par. Con este sistema, Córdoba, como sostiene nuestro Gobernador Martín LLaryora vuelve a hacer punta a nivel nacional”.
Y agregó: “No estamos teorizando sobre el futuro del trabajo: estamos metiendo a nuestros docentes en las fábricas y empresas para que esa experiencia transforme la enseñanza real en el aula. Cuando el Estado y el sector productivo planifican juntos, aceleramos el desarrollo de toda la comunidad”.
Por su parte, Mónica Vaccaro, Presidenta del Foro Productivo de la Zona Norte, destacó el compromiso del sector empresarial con el desarrollo del talento local:
“Las empresas tienen un rol activo y corresponsable en la formación de los futuros profesionales. Abrir nuestras puertas a los docentes es un salto cualitativo: significa compartir conocimiento estratégico, unificar lenguajes y estructurar vínculos de largo plazo para que la educación de Córdoba responda con agilidad a las demandas reales de la producción”.
Plan de trabajo y proyección
Las prácticas se desarrollarán de manera intensa durante el corriente ciclo lectivo, bajo planes de trabajo específicos y personalizados, co-diseñados entre las escuelas técnicas y los equipos de las firmas asociadas, garantizando un riguroso acompañamiento tanto pedagógico como técnico.
Con este paso, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ratifica su rumbo político de modernización educativa, integrando la innovación sectorial con la agenda pedagógica para garantizar más y mejores oportunidades laborales para las y los jóvenes cordobeses.
Click debajo para acceder a la resolución ministerial
https://drive.google.com/file/d/1gkfSiig-zosfvU6Rv0eT18GsbKfwbvse/view?usp=sharing
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