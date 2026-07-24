Los homicidios bajaron un 32% en Córdoba durante el primer semestre de 2026

Los homicidios dolosos disminuyeron un 31,9% en la provincia de Córdoba durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).
Entre enero y junio de este año se contabilizaron 32 víctimas, mientras que en el mismo período de 2025 se habían registrado 47. Esto representa 15 víctimas menos y consolida una tendencia descendente en uno de los indicadores más relevantes para medir los niveles de violencia.
La reducción también se observó en la comparación mensual. Durante junio de 2026 se produjeron tres hechos de homicidio doloso, con un total de cuatro víctimas.
En junio del año pasado habían sido seis, por lo que la baja interanual fue del 33,3%.
Además, en relación con mayo de este año, los homicidios dolosos disminuyeron un 20%. Los datos surgen de las estadísticas suministradas por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba y tienen carácter provisorio. 06 – JUNIO 2026 .pdf
Tres hechos y cuatro víctimas durante junio
Los homicidios registrados en junio se concentraron en los departamentos San Justo y Santa María, con dos víctimas en cada jurisdicción. No se contabilizaron casos en el resto de los departamentos provinciales.
De acuerdo con la caracterización del informe, dos de los hechos ocurrieron en contexto de riña y uno fue clasificado como femicidio.
En cuanto a los mecanismos utilizados, en dos casos se emplearon armas blancas y en el restante, un objeto contundente.
Las cuatro víctimas eran mayores de edad: dos tenían entre 25 y 44 años y las otras dos, entre 45 y 64 años. Tres eran hombres y una mujer.
Por los hechos fueron identificados tres presuntos autores, todos hombres mayores de edad. En dos casos existía un vínculo de hermandad con las víctimas y, en el restante, una relación de pareja.
También disminuyeron los robos y hurtos
El informe muestra que la reducción no se limitó a los homicidios.
Durante junio se registraron 5.616 robos y hurtos en toda la provincia, frente a los 6.930 contabilizados en igual mes de 2025. La variación representa una baja interanual del 19%.
La disminución es aún más significativa al considerar el acumulado de los primeros seis meses. Entre enero y junio de 2026 se registraron 35.495 robos y hurtos, mientras que en el mismo período del año anterior habían sido 46.248. Esto equivale a 10.753 hechos menos y una reducción del 23,3%.
Del total registrado durante junio, 3.235 hechos fueron robos y 2.381 hurtos. El 94,2% de los casos no involucró el uso de armas, mientras que las armas de fuego estuvieron presentes en el 4,9%.
El Observatorio señaló, además, que la evolución de los robos y hurtos durante los últimos doce meses presenta una tendencia general descendente. El pico del período se produjo en julio de 2025, con 7.737 hechos, mientras que los últimos meses mostraron niveles inferiores y mayor estabilidad.
En junio se registraron en toda la provincia 13.015 hechos presuntamente delictivos. Los delitos contra la propiedad continuaron siendo los más frecuentes, con 7.807 casos, equivalentes al 60% del total.
Entre enero y junio de este año se contabilizaron 32 víctimas, mientras que en el mismo período de 2025 se habían registrado 47. Esto representa 15 víctimas menos y consolida una tendencia descendente en uno de los indicadores más relevantes para medir los niveles de violencia.
La reducción también se observó en la comparación mensual. Durante junio de 2026 se produjeron tres hechos de homicidio doloso, con un total de cuatro víctimas.
En junio del año pasado habían sido seis, por lo que la baja interanual fue del 33,3%.
Además, en relación con mayo de este año, los homicidios dolosos disminuyeron un 20%. Los datos surgen de las estadísticas suministradas por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba y tienen carácter provisorio. 06 – JUNIO 2026 .pdf
Tres hechos y cuatro víctimas durante junio
Los homicidios registrados en junio se concentraron en los departamentos San Justo y Santa María, con dos víctimas en cada jurisdicción. No se contabilizaron casos en el resto de los departamentos provinciales.
De acuerdo con la caracterización del informe, dos de los hechos ocurrieron en contexto de riña y uno fue clasificado como femicidio.
En cuanto a los mecanismos utilizados, en dos casos se emplearon armas blancas y en el restante, un objeto contundente.
Las cuatro víctimas eran mayores de edad: dos tenían entre 25 y 44 años y las otras dos, entre 45 y 64 años. Tres eran hombres y una mujer.
Por los hechos fueron identificados tres presuntos autores, todos hombres mayores de edad. En dos casos existía un vínculo de hermandad con las víctimas y, en el restante, una relación de pareja.
También disminuyeron los robos y hurtos
El informe muestra que la reducción no se limitó a los homicidios.
Durante junio se registraron 5.616 robos y hurtos en toda la provincia, frente a los 6.930 contabilizados en igual mes de 2025. La variación representa una baja interanual del 19%.
La disminución es aún más significativa al considerar el acumulado de los primeros seis meses. Entre enero y junio de 2026 se registraron 35.495 robos y hurtos, mientras que en el mismo período del año anterior habían sido 46.248. Esto equivale a 10.753 hechos menos y una reducción del 23,3%.
Del total registrado durante junio, 3.235 hechos fueron robos y 2.381 hurtos. El 94,2% de los casos no involucró el uso de armas, mientras que las armas de fuego estuvieron presentes en el 4,9%.
El Observatorio señaló, además, que la evolución de los robos y hurtos durante los últimos doce meses presenta una tendencia general descendente. El pico del período se produjo en julio de 2025, con 7.737 hechos, mientras que los últimos meses mostraron niveles inferiores y mayor estabilidad.
En junio se registraron en toda la provincia 13.015 hechos presuntamente delictivos. Los delitos contra la propiedad continuaron siendo los más frecuentes, con 7.807 casos, equivalentes al 60% del total.
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