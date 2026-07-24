Córdoba amplía las oportunidades de formación profesional junto a la Fundación Akron

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Fundación Akron firmaron un convenio marco destinado a promover nuevas oportunidades de Formación Profesional y Capacitación Laboral en articulación con el sector industrial, productivo y de servicios. El acuerdo fue rubricado por el ministro de la cartera provincial, Horacio Ferreyra y el apoderado de la Fundación, Mauricio Giletta.
El acuerdo permitirá formular e implementar propuestas orientadas a la adquisición, actualización y mejora de las capacidades sociolaborales de trabajadores y personas interesadas en incorporarse al mundo del trabajo, favoreciendo tanto su desarrollo personal y profesional como la productividad regional y local.
La iniciativa se inscribe en la política provincial de fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional y busca ampliar, en distintos puntos del territorio cordobés, el acceso a trayectos formativos conectados con los requerimientos actuales del empleo y de los sectores productivos.
“Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos articulando el sistema educativo con el mundo del trabajo y de la producción. Este convenio nos permitirá generar más oportunidades de formación, acompañar la actualización de las capacidades laborales y brindar herramientas concretas para que más cordobeses puedan acceder, permanecer y desarrollarse en el ámbito laboral”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
Los trayectos de Formación Profesional y los cursos de Capacitación Laboral serán definidos mediante Protocolos Adicionales de Trabajo, en los que se establecerán los contenidos curriculares, las modalidades de cursado, las actividades teórico-prácticas, la cantidad de participantes, los horarios y los plazos de implementación.
La Fundación Akron aportará los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de las propuestas y facilitará el acceso a equipamiento, infraestructura y experiencias de aprendizaje vinculadas con actividades industriales, tecnológicas y de servicios.
Mauricio Giletta, apoderado de la Fundación, destacó: “esta oportunidad de seguir creciendo también implica para nosotros devolverle a la sociedad cuánto nos dio como empresa. Seguramente esto va a ayudar a muchos jóvenes a que puedan ser capacitados e integrarse a la vida laboral más fácil”
Además, el convenio establece la implementación de un programa de becas destinado a personas que presenten dificultades socioeconómicas para acceder a las capacitaciones. También se promoverán instancias de actualización y reentrenamiento laboral, acciones destinadas a fortalecer la vocación técnico-industrial de los participantes y estrategias que favorezcan la continuidad o reinserción de las personas en el sistema educativo.
En la firma estuvieron presentes la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; el referente de la Unidad Interministerial de Educación y Trabajo, Daniel Sesa; la inspectora general de Educación Superior Técnica, Ana Collino; y Patricia Aguirre, integrante del equipo técnico de la Unidad Interministerial
El acuerdo permitirá formular e implementar propuestas orientadas a la adquisición, actualización y mejora de las capacidades sociolaborales de trabajadores y personas interesadas en incorporarse al mundo del trabajo, favoreciendo tanto su desarrollo personal y profesional como la productividad regional y local.
La iniciativa se inscribe en la política provincial de fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional y busca ampliar, en distintos puntos del territorio cordobés, el acceso a trayectos formativos conectados con los requerimientos actuales del empleo y de los sectores productivos.
“Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos articulando el sistema educativo con el mundo del trabajo y de la producción. Este convenio nos permitirá generar más oportunidades de formación, acompañar la actualización de las capacidades laborales y brindar herramientas concretas para que más cordobeses puedan acceder, permanecer y desarrollarse en el ámbito laboral”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
Los trayectos de Formación Profesional y los cursos de Capacitación Laboral serán definidos mediante Protocolos Adicionales de Trabajo, en los que se establecerán los contenidos curriculares, las modalidades de cursado, las actividades teórico-prácticas, la cantidad de participantes, los horarios y los plazos de implementación.
La Fundación Akron aportará los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de las propuestas y facilitará el acceso a equipamiento, infraestructura y experiencias de aprendizaje vinculadas con actividades industriales, tecnológicas y de servicios.
Mauricio Giletta, apoderado de la Fundación, destacó: “esta oportunidad de seguir creciendo también implica para nosotros devolverle a la sociedad cuánto nos dio como empresa. Seguramente esto va a ayudar a muchos jóvenes a que puedan ser capacitados e integrarse a la vida laboral más fácil”
Además, el convenio establece la implementación de un programa de becas destinado a personas que presenten dificultades socioeconómicas para acceder a las capacitaciones. También se promoverán instancias de actualización y reentrenamiento laboral, acciones destinadas a fortalecer la vocación técnico-industrial de los participantes y estrategias que favorezcan la continuidad o reinserción de las personas en el sistema educativo.
En la firma estuvieron presentes la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; el referente de la Unidad Interministerial de Educación y Trabajo, Daniel Sesa; la inspectora general de Educación Superior Técnica, Ana Collino; y Patricia Aguirre, integrante del equipo técnico de la Unidad Interministerial
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