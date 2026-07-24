Accidente en Sinsacate

Siendo las 10:20 hs., sobre Ruta Nacional N.º 9, km 757, se produjo un accidente simple, en el que se vieron involucrados un automóvil conducido por un hombre de 64 años y una camioneta conducida por un hombre de 36 años.
A raíz del siniestro, no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales. Ambas calzadas quedaron habilitadas, sin registrarse otras novedades.
A raíz del siniestro, no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales. Ambas calzadas quedaron habilitadas, sin registrarse otras novedades.
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