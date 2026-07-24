El Teatro Real presenta un ciclo de tributos a grandes referentes del rock

Luego del éxito de los ciclos dedicados al humor y al folklore, la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, presenta “Rock Real – Tributos”, una nueva propuesta de la Temporada Real que invita a revivir la música de algunos de los artistas y bandas más representativos de la historia del rock nacional e internacional.
Organizado junto a Festival Bandas Tributo, el ciclo se desarrollará durante los jueves de agosto y septiembre, desde las 20.30, en el Teatro Real. La programación recorrerá distintos estilos musicales, entre ellos rock clásico, hard rock, heavy metal, punk, pop rock, indie, rock alternativo y reggae.
El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la continuidad de estas propuestas culturales y señaló: “Debido a la buena respuesta del público, decidimos continuar con más presentaciones, extendiendo la propuesta a otros géneros musicales”.
Tributos a referentes nacionales e internacionales
La programación reunirá a bandas y producciones cordobesas que rendirán homenaje a artistas como Charly García, Serú Girán, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Bon Jovi, Aerosmith, Roxette, The Outfield, Nirvana, Pearl Jam, Queen y Oasis.
Cada espectáculo propondrá un recorrido por canciones que marcaron distintas generaciones y consolidaron el legado de algunos de los nombres más influyentes de la música popular.
El cierre del ciclo será el viernes 18 de septiembre con una presentación especial de Eruca Sativa.
Grilla completa
“Rock Real – Tributos” comenzará el jueves 6 de agosto con Polara, tributo a Bon Jovi, y Sweet Emotion, tributo a Aerosmith.
El jueves 13 se presentarán Joyriders, tributo a Roxette, y Josie, tributo a The Outfield. El jueves 20 será el turno de Teen Spirit, tributo a Nirvana, y Da Capo, tributo a Pearl Jam. El jueves 27 actuarán Hello García, tributo a Charly García, y Peperina, tributo a Serú Girán.
La programación continuará el jueves 3 de septiembre con The Dust, tributo a Queen, y Masterplan, tributo a Oasis. El jueves 10 se presentarán Nene Nena, tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y Estallando, tributo a Sumo.
Entradas
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Real.
Organizado junto a Festival Bandas Tributo, el ciclo se desarrollará durante los jueves de agosto y septiembre, desde las 20.30, en el Teatro Real. La programación recorrerá distintos estilos musicales, entre ellos rock clásico, hard rock, heavy metal, punk, pop rock, indie, rock alternativo y reggae.
El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la continuidad de estas propuestas culturales y señaló: “Debido a la buena respuesta del público, decidimos continuar con más presentaciones, extendiendo la propuesta a otros géneros musicales”.
Tributos a referentes nacionales e internacionales
La programación reunirá a bandas y producciones cordobesas que rendirán homenaje a artistas como Charly García, Serú Girán, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Bon Jovi, Aerosmith, Roxette, The Outfield, Nirvana, Pearl Jam, Queen y Oasis.
Cada espectáculo propondrá un recorrido por canciones que marcaron distintas generaciones y consolidaron el legado de algunos de los nombres más influyentes de la música popular.
El cierre del ciclo será el viernes 18 de septiembre con una presentación especial de Eruca Sativa.
Grilla completa
“Rock Real – Tributos” comenzará el jueves 6 de agosto con Polara, tributo a Bon Jovi, y Sweet Emotion, tributo a Aerosmith.
El jueves 13 se presentarán Joyriders, tributo a Roxette, y Josie, tributo a The Outfield. El jueves 20 será el turno de Teen Spirit, tributo a Nirvana, y Da Capo, tributo a Pearl Jam. El jueves 27 actuarán Hello García, tributo a Charly García, y Peperina, tributo a Serú Girán.
La programación continuará el jueves 3 de septiembre con The Dust, tributo a Queen, y Masterplan, tributo a Oasis. El jueves 10 se presentarán Nene Nena, tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y Estallando, tributo a Sumo.
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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Real.
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