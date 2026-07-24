Capital: Llaryora anunció la incorporación de 90 barrios al programa Cordobeses en Alerta

El gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación de los 90 nuevos barrios que se irán incorporando en las próximas semanas al programa Cordobeses en Alerta, en el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
El anuncio, que tuvo lugar en el barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, con vecinos del sector, refleja el compromiso del Gobierno provincial por incorporar nuevas herramientas para fortalecer la prevención, acercar el Estado a los barrios y promover una participación activa de los vecinos en la construcción de comunidades más seguras.
Con estos nuevos barrios que se suman, la Provincia incorpora otros 200 nuevos vehículos destinados a las tareas de patrullaje preventivo las 24 horas, los cuales se suman a las 200 unidades policiales que ya están en funcionamiento desde que comenzó el programa.
Durante el acto, el gobernador agradeció la presencia de los centros vecinales y las familias del lugar y enfatizó que este programa “necesita de los buenos vecinos y en especial de las instituciones, porque la seguridad es un asunto de todos».
Asimismo, indicó que Cordobeses en Alerta es una iniciativa preventiva e innovadora que acerca a los vecinos y que mejora la calidad de vida.
Llaryora recordó además que Córdoba es la primera provincia en Argentina que se suma a este programa y que trabaja de manera conjunta con la Policía para multiplicar el esfuerzo.
El mandatario reiteró que la inseguridad es un tema central para la Provincia y no va a parar de combatirla.
Recordó también la recientemente aprobada Ley Antibúnker y sostuvo: “Vamos a meter presos a los delincuentes y a los narcotraficantes, y vamos a tumbar los lugares que estén al servicio de la delincuencia”.
Por último, Llaryora pidió a los vecinos que se sumen a Cordobeses en Alerta. “Este es un programa que necesita de todos y no tiene una edad para usarlo. Necesitamos de los jóvenes y también de los mayores”, dijo.
“Cordobeses en alerta son los vecinos de bien, y los vecinos de bien lo único que quieren es trabajar y que su familia viva tranquila”, cerró el gobernador.
Cordobeses en Alerta es una herramienta que conecta directamente a los vecinos con la policía a través de WhatsApp, y hoy cuenta con la adhesión de más de 160 mil vecinos.
Con la incorporación de los nuevos barrios, el programa alcanzará a unas 800 mil personas.
La iniciativa funciona como un canal directo y confidencial, disponible las 24 horas, que se caracteriza por ser una herramienta simple, cercana y eficaz.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el valor del programa en Córdoba y comentó: “En todos los lugares donde está funcionando los vecinos agradecen tener esos móviles identificables. Los ven pasar de forma permanentemente y les transmite seguridad para que puedan salir tranquilos de su casa. Nosotros siempre vamos a estar presentes al lado de cada vecino de la ciudad”.
Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, expresó que “este es un programa que requiere confianza entre la comunidad y el Gobierno. Porque si los vecinos, las instituciones o el centro vecinal confían en las acciones del Gobierno, vamos a generar muchas mejores herramientas y acciones para avanzar en materia de prevención” .
En acciones concretas, cabe destacar que a la fecha Cordobeses en Alerta alcanzó más de 66.211 alertas totales, colaborando en la detención de 1.516 personas y el secuestro de 4.564 elementos.
Estuvieron presentes además el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; el jefe de la Policía, comisario general Lic. Marcelo Marín y Natalia Quiñónez, secretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública de la provincia.
Barrios que se suman
Sector sur de la ciudad: Irupé, Parque Los Molinos, San Daniel, Ciudadela, California, Parque Horizonte, Parque Atlántica, Parque Latino, Los Olmos, Smata 1, Smata 2, Mutual del Docente, Parque Capital, Mariano Balcarce, Rosedal, A.T.E., Los Naranjos, Primera Junta, El Trébol, San Rafael, Juan XXIII, Comandante Espora y Los Plátanos.
En la zona oeste de la capital provincial se adhieren Ampliación Las Palmas, Las Palmas, COVIPOL, Las Dalias, Puente Blanco, René Favaloro, Tranviarios y Alto Alberdi.
En zona norte se amplía a Villa Rivera Indarte, Rivera Indarte, Villa Quisquisacate, Rincón Bonito, San José, Portal de Jacarandá, Quintas de Recta, El Refugio, Lasalle, Villa Solferino, Quintas de Arguello, Alborada Norte, Argüello, Villa Claret, Pinares de Claret, Apeadero La Tablada, Palmas de Claret, Jardín de Claret, Santa Cecilia, Ampliación Poeta Lugones (Residencial 2), Ampliación Poeta Lugones (El Cóndor), Ampliación Poeta Lugones (Residencial 1), Residencial Poeta Lugones, Los Principios, Villa Centenario, Parque Corema, Nuevo Poeta Lugones y Las Margaritas.
Otros barrios de la ciudad que también se incluyen en el programa son: Juan B. Justo (Mariano Fragueiro Anexo), Marqués de Sobremonte, Zumarán, Granadero Pringles, Sargento Cabral Procrear Marquez, Los Paraísos, Jerónimo Luis Cabrera, Jorge Newbery, Parque Liceo 1° Sección, Parque Liceo 2° Sección, Procrear Liceo, Centro América, Ampliación Residencial América, Residencial America, Yofre Sud y Yofre I.
Los vecinos de los barrios Bialet Masse, Jardín de Horizonte, Jardín del sur, Nuevo Jardín, General Artigas, Ampliación General Artigas, Tejas del Sur, Parque Alameda, Ampliación Jardín Hipódromo, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando y Las Flores podrán adherirse a Cordobeses en Alerta.
La palabra de los vecinos
El presidente del Centro Vecinal de Los Naranjos, Miguel Andrés Reinoso, aseguró que la llegada del programa genera «muchísimas expectativas» entre los vecinos y valoró que permitirá reforzar la presencia preventiva en la zona.
Además, valoró la presencia del gobernador en el barrio y sostuvo que «demuestra la decisión de llegar a cada rincón de la ciudad y eso siempre es importante y muy valorado por la comunidad».
Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal de Los Plátanos, Sandra Genesio, celebró la incorporación del barrio a Cordobeses en Alerta y aseguró que se trata de una herramienta muy esperada por los vecinos. «Creemos que nos va a brindar más contención y seguridad», afirmó. A la vez que valoró la presencia del gobernador, “que siempre acompaña a los barrios».
La presidenta del Centro Vecinal de barrio Irupé, Gladys del Valle Vega, agradeció la incorporación del sector al programa y aseguró: «Nuestro barrio necesitaba esta herramienta para fortalecer la seguridad y estamos muy contentos de que finalmente haya llegado».
Sobre la presencia del gobernador, en tanto, afirmó que «es muy importante que venga a reunirse con los referentes barriales». En ese sentido, destacó que ese contacto directo fortalece el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades.
El presidente del Centro Vecinal El Trébol y Juan XXIII, David Landa, aseguró que los vecinos recibieron «con muchísimo entusiasmo» la incorporación de Cordobeses en Alerta y expresó: «Conocemos barrios donde el programa ya funciona y los resultados han sido muy buenos. Confiamos en que va a contribuir a disminuir los distintos tipos de delitos y a brindar más tranquilidad a los vecinos».
Acerca del Programa
El funcionamiento de la herramienta se apoya en un esquema integral que combina participación ciudadana, monitoreo permanente y despliegue policial en el territorio. Cada alerta enviada por un vecino aporta información relevante para optimizar la capacidad de respuesta y fortalecer las tareas preventivas en la zona.
A su vez, los móviles policiales permanecen asignados a cuadrantes específicos y mantienen patrullajes las 24 horas, lo que permite una intervención rápida y coordinada ante cada situación reportada.
Entre los alcances que tiene este programa se destaca el fortalecimiento de la seguridad en instituciones educativas a través de “Escuelas Protegidas por Cordobeses en Alerta” y la articulación con el sector privado con la cadena de supermercados Carrefour.
Con más de un año de funcionamiento y presencia en 234 barrios de Capital, el programa continúa creciendo como una de las iniciativas más importantes de la política de seguridad provincial, consolidando una red de miles de vecinos que colaboran todos los días con las acciones de prevención y cuidado en sus comunidades.
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado por la municipalidad de San Miguel (Buenos Aires) e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba.
Cómo adherirse
Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
Hacer clic en el botón y completar el formulario.
Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
El anuncio, que tuvo lugar en el barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, con vecinos del sector, refleja el compromiso del Gobierno provincial por incorporar nuevas herramientas para fortalecer la prevención, acercar el Estado a los barrios y promover una participación activa de los vecinos en la construcción de comunidades más seguras.
Con estos nuevos barrios que se suman, la Provincia incorpora otros 200 nuevos vehículos destinados a las tareas de patrullaje preventivo las 24 horas, los cuales se suman a las 200 unidades policiales que ya están en funcionamiento desde que comenzó el programa.
Durante el acto, el gobernador agradeció la presencia de los centros vecinales y las familias del lugar y enfatizó que este programa “necesita de los buenos vecinos y en especial de las instituciones, porque la seguridad es un asunto de todos».
Asimismo, indicó que Cordobeses en Alerta es una iniciativa preventiva e innovadora que acerca a los vecinos y que mejora la calidad de vida.
Llaryora recordó además que Córdoba es la primera provincia en Argentina que se suma a este programa y que trabaja de manera conjunta con la Policía para multiplicar el esfuerzo.
El mandatario reiteró que la inseguridad es un tema central para la Provincia y no va a parar de combatirla.
Recordó también la recientemente aprobada Ley Antibúnker y sostuvo: “Vamos a meter presos a los delincuentes y a los narcotraficantes, y vamos a tumbar los lugares que estén al servicio de la delincuencia”.
Por último, Llaryora pidió a los vecinos que se sumen a Cordobeses en Alerta. “Este es un programa que necesita de todos y no tiene una edad para usarlo. Necesitamos de los jóvenes y también de los mayores”, dijo.
“Cordobeses en alerta son los vecinos de bien, y los vecinos de bien lo único que quieren es trabajar y que su familia viva tranquila”, cerró el gobernador.
Cordobeses en Alerta es una herramienta que conecta directamente a los vecinos con la policía a través de WhatsApp, y hoy cuenta con la adhesión de más de 160 mil vecinos.
Con la incorporación de los nuevos barrios, el programa alcanzará a unas 800 mil personas.
La iniciativa funciona como un canal directo y confidencial, disponible las 24 horas, que se caracteriza por ser una herramienta simple, cercana y eficaz.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el valor del programa en Córdoba y comentó: “En todos los lugares donde está funcionando los vecinos agradecen tener esos móviles identificables. Los ven pasar de forma permanentemente y les transmite seguridad para que puedan salir tranquilos de su casa. Nosotros siempre vamos a estar presentes al lado de cada vecino de la ciudad”.
Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, expresó que “este es un programa que requiere confianza entre la comunidad y el Gobierno. Porque si los vecinos, las instituciones o el centro vecinal confían en las acciones del Gobierno, vamos a generar muchas mejores herramientas y acciones para avanzar en materia de prevención” .
En acciones concretas, cabe destacar que a la fecha Cordobeses en Alerta alcanzó más de 66.211 alertas totales, colaborando en la detención de 1.516 personas y el secuestro de 4.564 elementos.
Estuvieron presentes además el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; el jefe de la Policía, comisario general Lic. Marcelo Marín y Natalia Quiñónez, secretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública de la provincia.
Barrios que se suman
Sector sur de la ciudad: Irupé, Parque Los Molinos, San Daniel, Ciudadela, California, Parque Horizonte, Parque Atlántica, Parque Latino, Los Olmos, Smata 1, Smata 2, Mutual del Docente, Parque Capital, Mariano Balcarce, Rosedal, A.T.E., Los Naranjos, Primera Junta, El Trébol, San Rafael, Juan XXIII, Comandante Espora y Los Plátanos.
En la zona oeste de la capital provincial se adhieren Ampliación Las Palmas, Las Palmas, COVIPOL, Las Dalias, Puente Blanco, René Favaloro, Tranviarios y Alto Alberdi.
En zona norte se amplía a Villa Rivera Indarte, Rivera Indarte, Villa Quisquisacate, Rincón Bonito, San José, Portal de Jacarandá, Quintas de Recta, El Refugio, Lasalle, Villa Solferino, Quintas de Arguello, Alborada Norte, Argüello, Villa Claret, Pinares de Claret, Apeadero La Tablada, Palmas de Claret, Jardín de Claret, Santa Cecilia, Ampliación Poeta Lugones (Residencial 2), Ampliación Poeta Lugones (El Cóndor), Ampliación Poeta Lugones (Residencial 1), Residencial Poeta Lugones, Los Principios, Villa Centenario, Parque Corema, Nuevo Poeta Lugones y Las Margaritas.
Otros barrios de la ciudad que también se incluyen en el programa son: Juan B. Justo (Mariano Fragueiro Anexo), Marqués de Sobremonte, Zumarán, Granadero Pringles, Sargento Cabral Procrear Marquez, Los Paraísos, Jerónimo Luis Cabrera, Jorge Newbery, Parque Liceo 1° Sección, Parque Liceo 2° Sección, Procrear Liceo, Centro América, Ampliación Residencial América, Residencial America, Yofre Sud y Yofre I.
Los vecinos de los barrios Bialet Masse, Jardín de Horizonte, Jardín del sur, Nuevo Jardín, General Artigas, Ampliación General Artigas, Tejas del Sur, Parque Alameda, Ampliación Jardín Hipódromo, Jardín Hipódromo, Villa San Isidro, Country Club, Ampliación San Fernando y Las Flores podrán adherirse a Cordobeses en Alerta.
La palabra de los vecinos
El presidente del Centro Vecinal de Los Naranjos, Miguel Andrés Reinoso, aseguró que la llegada del programa genera «muchísimas expectativas» entre los vecinos y valoró que permitirá reforzar la presencia preventiva en la zona.
Además, valoró la presencia del gobernador en el barrio y sostuvo que «demuestra la decisión de llegar a cada rincón de la ciudad y eso siempre es importante y muy valorado por la comunidad».
Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal de Los Plátanos, Sandra Genesio, celebró la incorporación del barrio a Cordobeses en Alerta y aseguró que se trata de una herramienta muy esperada por los vecinos. «Creemos que nos va a brindar más contención y seguridad», afirmó. A la vez que valoró la presencia del gobernador, “que siempre acompaña a los barrios».
La presidenta del Centro Vecinal de barrio Irupé, Gladys del Valle Vega, agradeció la incorporación del sector al programa y aseguró: «Nuestro barrio necesitaba esta herramienta para fortalecer la seguridad y estamos muy contentos de que finalmente haya llegado».
Sobre la presencia del gobernador, en tanto, afirmó que «es muy importante que venga a reunirse con los referentes barriales». En ese sentido, destacó que ese contacto directo fortalece el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades.
El presidente del Centro Vecinal El Trébol y Juan XXIII, David Landa, aseguró que los vecinos recibieron «con muchísimo entusiasmo» la incorporación de Cordobeses en Alerta y expresó: «Conocemos barrios donde el programa ya funciona y los resultados han sido muy buenos. Confiamos en que va a contribuir a disminuir los distintos tipos de delitos y a brindar más tranquilidad a los vecinos».
Acerca del Programa
El funcionamiento de la herramienta se apoya en un esquema integral que combina participación ciudadana, monitoreo permanente y despliegue policial en el territorio. Cada alerta enviada por un vecino aporta información relevante para optimizar la capacidad de respuesta y fortalecer las tareas preventivas en la zona.
A su vez, los móviles policiales permanecen asignados a cuadrantes específicos y mantienen patrullajes las 24 horas, lo que permite una intervención rápida y coordinada ante cada situación reportada.
Entre los alcances que tiene este programa se destaca el fortalecimiento de la seguridad en instituciones educativas a través de “Escuelas Protegidas por Cordobeses en Alerta” y la articulación con el sector privado con la cadena de supermercados Carrefour.
Con más de un año de funcionamiento y presencia en 234 barrios de Capital, el programa continúa creciendo como una de las iniciativas más importantes de la política de seguridad provincial, consolidando una red de miles de vecinos que colaboran todos los días con las acciones de prevención y cuidado en sus comunidades.
El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado por la municipalidad de San Miguel (Buenos Aires) e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba.
Cómo adherirse
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