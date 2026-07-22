«Futuros Campeones Cordobeses» llega a Estación Juárez Celman con una nueva jornada boxística

El programa impulsado por la Agencia Córdoba Deportes continúa su recorrido por el interior provincial y este viernes 24 de julio tendrá una nueva jornada en el Club Atlético Juventud Unida.
La Agencia Córdoba Deportes, a través del programa Futuros Campeones Cordobeses, desarrollará una nueva fecha de la temporada este viernes, desde las 21:00, en las instalaciones del Club Atlético Juventud Unida, ubicado en Av. La Tradición 300, en la localidad de Estación Juárez Celman.
La iniciativa, que recorre distintos puntos de la provincia, tiene como principal objetivo promover el desarrollo del deporte formativo, acercando oportunidades de competencia a jóvenes deportistas y fortaleciendo el trabajo conjunto con clubes, municipios y entidades deportivas.
Como en cada presentación, la jornada contará con una cartelera integrada por combates amateurs y federados, brindando un espacio de competencia y crecimiento para los boxeadores cordobeses, además de consolidar el trabajo que realizan clubes, gimnasios, entrenadores y dirigentes de toda la provincia.
A lo largo del año, el programa continuará consolidándose como un espacio de crecimiento para las nuevas generaciones, fomentando la práctica deportiva, la integración y los valores que transmite el deporte, además de brindar la posibilidad de competir y sumar experiencia en un ámbito organizado.
La Agencia Córdoba Deportes, a través del programa Futuros Campeones Cordobeses, desarrollará una nueva fecha de la temporada este viernes, desde las 21:00, en las instalaciones del Club Atlético Juventud Unida, ubicado en Av. La Tradición 300, en la localidad de Estación Juárez Celman.
La iniciativa, que recorre distintos puntos de la provincia, tiene como principal objetivo promover el desarrollo del deporte formativo, acercando oportunidades de competencia a jóvenes deportistas y fortaleciendo el trabajo conjunto con clubes, municipios y entidades deportivas.
Como en cada presentación, la jornada contará con una cartelera integrada por combates amateurs y federados, brindando un espacio de competencia y crecimiento para los boxeadores cordobeses, además de consolidar el trabajo que realizan clubes, gimnasios, entrenadores y dirigentes de toda la provincia.
A lo largo del año, el programa continuará consolidándose como un espacio de crecimiento para las nuevas generaciones, fomentando la práctica deportiva, la integración y los valores que transmite el deporte, además de brindar la posibilidad de competir y sumar experiencia en un ámbito organizado.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario