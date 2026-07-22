El Gobierno de Córdoba acompañó la inauguración de una nueva cancha de césped sintético del Club Atlético Las Palmas

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, participó de la inauguración de la segunda cancha de césped sintético del Club Atlético Las Palmas, una obra que consolida el crecimiento de la institución y amplía las oportunidades de formación, inclusión y desarrollo deportivo para cientos de chicos y chicas de la ciudad de Córdoba.
La nueva cancha se suma a la Ciudad Deportiva que el club viene desarrollando en Villa Unión, un espacio que hoy recibe a cerca de mil niños, niñas y jóvenes que practican distintas disciplinas y que se ha convertido en un punto de encuentro para las familias y la comunidad.
Durante el acto, Siciliano destacó la tarea que realizan los dirigentes, las familias y los vecinos que sostienen diariamente las instituciones deportivas y remarcó el compromiso del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento de estos espacios.
«Los que tenemos alguna responsabilidad en el Estado somos quienes debemos agradecerles a ustedes. Los dirigentes de los clubes hacen posible que miles de chicos y chicas aprendan valores, encuentren un lugar de pertenencia y tengan más oportunidades. Lo hacen por amor a su club y a su comunidad», expresó.
Asimismo, el ministro transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora y anunció que la Provincia acompañará al Club Atlético Las Palmas en un nuevo proyecto para la recuperación de su pileta, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura de la institución.
Por su parte, el intendente Daniel Passerini destacó: «El club empezó hace siete años en el medio de la tierra a hacer la primera cancha y hoy es la Ciudad Deportiva de Las Palmas, una realidad que está transformando este sector de la ciudad, le da una oportunidad a casi 1.000 chicos y chicas que practican todo tipo de deporte, que está creciendo en el fútbol femenino y tiene criterios de inclusión».
Durante la inauguración, el presidente del club, Sebastián Chiatti, celebró la concreción de un proyecto largamente esperado y agradeció el acompañamiento de las familias, los profesores, la comisión directiva y las autoridades presentes. A su turno, el vocal de la institución, Juan Carlos Olave, señaló que la nueva cancha representa un gran paso para el crecimiento del club y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la obra, con el desafío de seguir fortaleciendo una institución que, además de formar deportistas, forma personas.
Participaron también el subsecretario de Vinculación y Gestión Institucional, Román Huespe; el vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Martín Aráoz; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor «Pichi» Campana; el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Alejandro Fernández; autoridades del Club Atlético Las Palmas, dirigentes deportivos, familias y vecinos.
La nueva cancha se suma a la Ciudad Deportiva que el club viene desarrollando en Villa Unión, un espacio que hoy recibe a cerca de mil niños, niñas y jóvenes que practican distintas disciplinas y que se ha convertido en un punto de encuentro para las familias y la comunidad.
Durante el acto, Siciliano destacó la tarea que realizan los dirigentes, las familias y los vecinos que sostienen diariamente las instituciones deportivas y remarcó el compromiso del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento de estos espacios.
«Los que tenemos alguna responsabilidad en el Estado somos quienes debemos agradecerles a ustedes. Los dirigentes de los clubes hacen posible que miles de chicos y chicas aprendan valores, encuentren un lugar de pertenencia y tengan más oportunidades. Lo hacen por amor a su club y a su comunidad», expresó.
Asimismo, el ministro transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora y anunció que la Provincia acompañará al Club Atlético Las Palmas en un nuevo proyecto para la recuperación de su pileta, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura de la institución.
Por su parte, el intendente Daniel Passerini destacó: «El club empezó hace siete años en el medio de la tierra a hacer la primera cancha y hoy es la Ciudad Deportiva de Las Palmas, una realidad que está transformando este sector de la ciudad, le da una oportunidad a casi 1.000 chicos y chicas que practican todo tipo de deporte, que está creciendo en el fútbol femenino y tiene criterios de inclusión».
Durante la inauguración, el presidente del club, Sebastián Chiatti, celebró la concreción de un proyecto largamente esperado y agradeció el acompañamiento de las familias, los profesores, la comisión directiva y las autoridades presentes. A su turno, el vocal de la institución, Juan Carlos Olave, señaló que la nueva cancha representa un gran paso para el crecimiento del club y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la obra, con el desafío de seguir fortaleciendo una institución que, además de formar deportistas, forma personas.
Participaron también el subsecretario de Vinculación y Gestión Institucional, Román Huespe; el vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Martín Aráoz; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor «Pichi» Campana; el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Alejandro Fernández; autoridades del Club Atlético Las Palmas, dirigentes deportivos, familias y vecinos.
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