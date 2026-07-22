Av. Fuerza Aérea: Una obra estratégica ampliará la capacidad del sistema cloacal para más de 20 mil vecinos

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta la construcción del Refuerzo del Nexo Cloacal de avenida Fuerza Aérea, una obra estratégica que permitirá fortalecer el sistema de recolección y transporte de efluentes cloacales en el sector oeste de la ciudad de Córdoba, acompañando el crecimiento urbano y la creciente demanda.
La intervención presenta un avance superior al 10 por ciento y demanda una inversión de $3.192.862.668,70.
Una vez finalizada, beneficiará a más de 20 mil vecinos, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital provincial.
La obra se desarrolla sobre la avenida Fuerza Aérea, atravesando la avenida Circunvalación, desde las inmediaciones del Geriátrico Fuerza Aérea hasta la intersección con calle Espora.
En detalle, la intervención consiste en la ejecución de más de 6,4 km. de nuevas conducciones cloacales, la rehabilitación de 1,4 Km. de redes existentes, la construcción de 38 bocas de registro, cruces especiales bajo rutas, calles y canales pluviales, además de empalmes con redes operativas y la vinculación con la estación de bombeo que recibe los efluentes del barrio Aeronáutico, optimizando el funcionamiento integral del sistema.
Su ejecución permitirá incorporar al servicio cloacal al Geriátrico Fuerza Aérea, barrios residenciales e instituciones del sector, ampliando la cobertura y garantizando una adecuada capacidad de transporte de los efluentes a mediano y largo plazo.
Una vez concluida, la infraestructura incrementará la capacidad operativa del sistema sanitario del oeste de la ciudad mediante nuevas conducciones, la recuperación de redes existentes y conexiones estratégicas con la infraestructura actual, consolidando un servicio más eficiente y preparado para acompañar el desarrollo urbano de la capital provincial.
La intervención presenta un avance superior al 10 por ciento y demanda una inversión de $3.192.862.668,70.
Una vez finalizada, beneficiará a más de 20 mil vecinos, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital provincial.
La obra se desarrolla sobre la avenida Fuerza Aérea, atravesando la avenida Circunvalación, desde las inmediaciones del Geriátrico Fuerza Aérea hasta la intersección con calle Espora.
En detalle, la intervención consiste en la ejecución de más de 6,4 km. de nuevas conducciones cloacales, la rehabilitación de 1,4 Km. de redes existentes, la construcción de 38 bocas de registro, cruces especiales bajo rutas, calles y canales pluviales, además de empalmes con redes operativas y la vinculación con la estación de bombeo que recibe los efluentes del barrio Aeronáutico, optimizando el funcionamiento integral del sistema.
Su ejecución permitirá incorporar al servicio cloacal al Geriátrico Fuerza Aérea, barrios residenciales e instituciones del sector, ampliando la cobertura y garantizando una adecuada capacidad de transporte de los efluentes a mediano y largo plazo.
Una vez concluida, la infraestructura incrementará la capacidad operativa del sistema sanitario del oeste de la ciudad mediante nuevas conducciones, la recuperación de redes existentes y conexiones estratégicas con la infraestructura actual, consolidando un servicio más eficiente y preparado para acompañar el desarrollo urbano de la capital provincial.
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