EMPLEO +26: últimos días para completar las inscripciones

Con la finalidad de fortalecer y acompañar al sector socio productivo privado, continúan las inscripciones, tanto para postulantes como empleadores, al programa EMPLEO +26.
La iniciativa, lanzada por el gobernador Martín Llaryora, busca crear empleo genuino para 10 mil cordobeses mayores de 26 años que se encuentren desempleados y así promover su integración en el mercado laboral.
La convocatoria estará abierta hasta este 18 de julio. El programa está destinado a mayores de 26 años, que residan en la provincia de Córdoba y que se encuentren desempleadas o que no tengan empleo registrado. Se destaca la prioridad para quienes tengan más de 45 años, como así también, quienes vivan en los 12 departamentos del Plan de Igualdad Territorial (PIT).
Modalidad de práctica laboral
Los candidatos se pondrán en contacto con la empresa o comercio para proponerles realizar allí su práctica laboral. A su vez, los empleadores, podrán publicar en el medio que habitualmente utilizan para seleccionar nuevos candidatos, que están interesados en receptar postulantes.
Los beneficiarios podrán realizar una práctica de 20 horas semanales, durante un período continuo de seis meses.
Como empleadores, deberán disponer de capacitaciones para los beneficiarios. Estas deben estar alineadas con el rubro y enfocadas en las tareas del puesto que la persona vaya a desempeñar.
Para aportar más valor a la organización, los beneficiarios también realizarán formaciones a través del Campus Córdoba, lo que potenciará sus habilidades y aumentará sus capacidades.
La asignación estímulo mensual del beneficiario será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales. Este monto será cofinanciado entre el empleador y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A su vez, tendrán acceso al Boleto Obrero Social (BOS), lo que les facilitará el traslado hacia el lugar de práctica laboral.
La inscripción, bajo esta modalidad, se realiza en conjunto empleador y postulante.
Programas de empleo inclusivos
En consonancia con las tareas llevadas adelante por el gobierno provincial, ambos programas contemplan el 5% del cupo total destinado a la población con CUD y trasplantados y 5% del total destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
Modalidad relación de dependencia
Los empleadores que incorporen de manera efectiva nuevos colaboradores, recibirán un acompañamiento económico estatal.
Este aporte será 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante un período de 12 meses. El mismo aumentará a 1.5 SMVM por 12 meses si el trabajador contratado cumple con alguna de las siguientes condiciones:
• Es mayor de 45 años.
• Reside en alguno de los 12 departamentos del Plan Integral Territorial (PIT – regiones Noroeste y Sur-Sur).
Cómo sumarse como empleador: paso a paso
Ingresar en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y hacer clic en SOY EMPRESA para conocer en detalle cuáles son los requisitos, cómo será el apoyo estatal y cómo anotarse.
En CiDi se inscriben como representantes y autorizados y confirman el servicio programas de empleo (monotributistas o responsables inscriptos: no es necesario hacer este paso).
En programasempleo.cba.gov.ar en la Sección Empresas revisan los datos cargados, firman DDJJ y cargan puestos laborales demandados.
Se carga el cuil del, los candidatos en https://programasempleo.cba.gov.ar/. Luego del cruce de datos y confirmación, deben dar el alta temprano del/los empleados.
Cronograma de inscripción Modalidad de práctica laboral
• Periodo de inscripción: hasta el 18 de julio de 2026.
• Inicio de la capacitación y práctica laboral 01 de septiembre de 2026.
Para información sobre los Programas de Empleo provinciales, ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ o bien comunicarse al 0351 4322900. Interno 2002 – 2012 – 2015 – 2039. comunicacion.empleo.cba@gmail.com 351 552-1832
La iniciativa, lanzada por el gobernador Martín Llaryora, busca crear empleo genuino para 10 mil cordobeses mayores de 26 años que se encuentren desempleados y así promover su integración en el mercado laboral.
La convocatoria estará abierta hasta este 18 de julio. El programa está destinado a mayores de 26 años, que residan en la provincia de Córdoba y que se encuentren desempleadas o que no tengan empleo registrado. Se destaca la prioridad para quienes tengan más de 45 años, como así también, quienes vivan en los 12 departamentos del Plan de Igualdad Territorial (PIT).
Modalidad de práctica laboral
Los candidatos se pondrán en contacto con la empresa o comercio para proponerles realizar allí su práctica laboral. A su vez, los empleadores, podrán publicar en el medio que habitualmente utilizan para seleccionar nuevos candidatos, que están interesados en receptar postulantes.
Los beneficiarios podrán realizar una práctica de 20 horas semanales, durante un período continuo de seis meses.
Como empleadores, deberán disponer de capacitaciones para los beneficiarios. Estas deben estar alineadas con el rubro y enfocadas en las tareas del puesto que la persona vaya a desempeñar.
Para aportar más valor a la organización, los beneficiarios también realizarán formaciones a través del Campus Córdoba, lo que potenciará sus habilidades y aumentará sus capacidades.
La asignación estímulo mensual del beneficiario será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales. Este monto será cofinanciado entre el empleador y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A su vez, tendrán acceso al Boleto Obrero Social (BOS), lo que les facilitará el traslado hacia el lugar de práctica laboral.
La inscripción, bajo esta modalidad, se realiza en conjunto empleador y postulante.
Programas de empleo inclusivos
En consonancia con las tareas llevadas adelante por el gobierno provincial, ambos programas contemplan el 5% del cupo total destinado a la población con CUD y trasplantados y 5% del total destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
Modalidad relación de dependencia
Los empleadores que incorporen de manera efectiva nuevos colaboradores, recibirán un acompañamiento económico estatal.
Este aporte será 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante un período de 12 meses. El mismo aumentará a 1.5 SMVM por 12 meses si el trabajador contratado cumple con alguna de las siguientes condiciones:
• Es mayor de 45 años.
• Reside en alguno de los 12 departamentos del Plan Integral Territorial (PIT – regiones Noroeste y Sur-Sur).
Cómo sumarse como empleador: paso a paso
Ingresar en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y hacer clic en SOY EMPRESA para conocer en detalle cuáles son los requisitos, cómo será el apoyo estatal y cómo anotarse.
En CiDi se inscriben como representantes y autorizados y confirman el servicio programas de empleo (monotributistas o responsables inscriptos: no es necesario hacer este paso).
En programasempleo.cba.gov.ar en la Sección Empresas revisan los datos cargados, firman DDJJ y cargan puestos laborales demandados.
Se carga el cuil del, los candidatos en https://programasempleo.cba.gov.ar/. Luego del cruce de datos y confirmación, deben dar el alta temprano del/los empleados.
Cronograma de inscripción Modalidad de práctica laboral
• Periodo de inscripción: hasta el 18 de julio de 2026.
• Inicio de la capacitación y práctica laboral 01 de septiembre de 2026.
Para información sobre los Programas de Empleo provinciales, ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ o bien comunicarse al 0351 4322900. Interno 2002 – 2012 – 2015 – 2039. comunicacion.empleo.cba@gmail.com 351 552-1832
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