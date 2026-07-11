🔎 POLÍTICA PROVINCIAL | Investigación periodística expone millonarios nombramientos de radicales cordobeses en el Gobierno Nacional

Un detallado informe del medio Jornada Política puso bajo la lupa las designaciones de Marcelo Cossar y Soledad Carrizo en segundas líneas de la administración de La Libertad Avanza, cuestionando la presunta existencia de privilegios y contradicciones de gestión. Los datos más salientes expuestos en el informe: 🪖 Excepción en Defensa: Marcelo Cossar fue designado como Director de Logística en Emergencias del Ministerio de Defensa (Resolución 208/2025). El texto oficial aclara que se requirió una excepción administrativa por no reunir los requisitos mínimos. Su sueldo rondaría los 5 millones de pesos mensuales. 📍 Oficina local: Denuncian que Cossar casi no viaja a Buenos Aires y atiende en un despacho montado en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea en Córdoba, desplazando a personal de carrera de las fuerzas. 🏢 Designación en el INAES: Soledad Carrizo (exdiputada y exintendenta de Quilino) fue incorporada al Instituto Nacional de Asociativismo en abril de 2026. La investigación afirma que el directorio del área no sesionó en todo el año. 🗳️ Estrategia política: El informe vincula este armado al diputado Luis Picat, señalando que los cargos buscarían apuntalar la campaña y posicionamiento territorial de Gabriel Bornoroni en la provincia, sumado al otorgamiento de un crédito subsidiado del Banco Nación.
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