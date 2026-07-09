Día de la Independencia: Llaryora encabezará el acto central y el desfile cívico-militar en Río Cuarto

El gobernador Martín Llaryora encabezará este jueves en Río Cuarto el acto central organizado por el Gobierno de Córdoba para conmemorar el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.
En el tradicional Desfile Patrio, que será transmitido por el canal oficial del gobierno, participarán miles de vecinos e instituciones de la ciudad y de la región.
La actividad comenzará a las 10:30 sobre la avenida San Martín, entre las calles Trejo y Sanabria y Carlos Gaudard, donde desfilarán establecimientos educativos, centros tradicionalistas, veteranos de Malvinas, instituciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad, junto a distintas entidades representativas de Río Cuarto.
El gobernador estará acompañado por el intendente Guillermo De Rivas, además de autoridades provinciales y municipales, legisladores y representantes de instituciones locales.
Las celebraciones oficiales comenzaron en la noche del miércoles con la tradicional Velada Patria realizada en Huinca Renancó. Allí, Llaryora, junto a la intendenta Ana Lucía Bolaño, encabezó la ceremonia que reunió a integrantes del gabinete provincial, autoridades locales, representantes de instituciones, estudiantes y vecinos para dar inicio a los homenajes por el Día de la Independencia.
La realización del acto central en Río Cuarto se inscribe además en el marco de los 240 años de la ciudad, reafirmando el rol de la capital alterna como uno de los principales centros institucionales de la provincia.
Con estas actividades, el Gobierno de Córdoba conmemora una de las fechas más trascendentes de la historia nacional, renovando el compromiso con los valores de libertad, unidad, democracia y construcción colectiva que dieron origen a nuestro país.
En el tradicional Desfile Patrio, que será transmitido por el canal oficial del gobierno, participarán miles de vecinos e instituciones de la ciudad y de la región.
La actividad comenzará a las 10:30 sobre la avenida San Martín, entre las calles Trejo y Sanabria y Carlos Gaudard, donde desfilarán establecimientos educativos, centros tradicionalistas, veteranos de Malvinas, instituciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad, junto a distintas entidades representativas de Río Cuarto.
El gobernador estará acompañado por el intendente Guillermo De Rivas, además de autoridades provinciales y municipales, legisladores y representantes de instituciones locales.
Las celebraciones oficiales comenzaron en la noche del miércoles con la tradicional Velada Patria realizada en Huinca Renancó. Allí, Llaryora, junto a la intendenta Ana Lucía Bolaño, encabezó la ceremonia que reunió a integrantes del gabinete provincial, autoridades locales, representantes de instituciones, estudiantes y vecinos para dar inicio a los homenajes por el Día de la Independencia.
La realización del acto central en Río Cuarto se inscribe además en el marco de los 240 años de la ciudad, reafirmando el rol de la capital alterna como uno de los principales centros institucionales de la provincia.
Con estas actividades, el Gobierno de Córdoba conmemora una de las fechas más trascendentes de la historia nacional, renovando el compromiso con los valores de libertad, unidad, democracia y construcción colectiva que dieron origen a nuestro país.
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