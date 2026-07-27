Cosquín: FPA cerró un punto de venta y secuestró más de 1000 dosis de drogas. Dos detenidos

Tras varios meses de investigaciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un operativo que culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de drogas en la ciudad de Cosquín.
El operativo comenzó con la aprehensión de un hombre (33) sobre la intersección de las calles Pedro Ortiz y J. R Contreras. El procedimiento fue realizado por la Compañía de Intervenciones Especiales (CIE), quienes secuestraron varias dosis de marihuana.
A posterior, por directivas de la Fiscalía interviniente, se llevó a cabo un allanamiento en calle Artigas s/n de barrio Elías Romero. En el lugar, se logró la aprehensión de un sujeto de 23 años y la incautación de 1.316 dosis de marihuana, 92 semillas de cannabis sativa, 14 municiones, dos balanzas digitales, una motocicleta y elementos de interés para la causa.
Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín ordenaron la remisión de todas las evidencias secuestradas y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo comenzó con la aprehensión de un hombre (33) sobre la intersección de las calles Pedro Ortiz y J. R Contreras. El procedimiento fue realizado por la Compañía de Intervenciones Especiales (CIE), quienes secuestraron varias dosis de marihuana.
A posterior, por directivas de la Fiscalía interviniente, se llevó a cabo un allanamiento en calle Artigas s/n de barrio Elías Romero. En el lugar, se logró la aprehensión de un sujeto de 23 años y la incautación de 1.316 dosis de marihuana, 92 semillas de cannabis sativa, 14 municiones, dos balanzas digitales, una motocicleta y elementos de interés para la causa.
Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín ordenaron la remisión de todas las evidencias secuestradas y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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